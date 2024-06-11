30以後 阿寒湖溫泉住宿、阿寒湖溫泉飯店有哪些？阿寒湖坐落於北海道東部的釧路市，位於雌阿寒岳與雄阿寒岳之間的一個湖泊，為北海道的第五大火山口湖，大約距今18萬年前的一次火山噴發中誕生，也因此形成了著名的「阿寒湖溫泉」，除此之外也因為是日本少數的球藻棲息地、原住民愛奴族的北海道最大部落等因素而知名。
阿寒湖溫泉住宿
1. 阿寒游久之里鶴雅
- - 鶴雅集團是北海道知名的飯店品牌，在阿寒湖總共有5家飯店，這間阿寒湖溫泉飯店是其中之一，坐落於阿寒湖正前方，可以眺望整個阿寒湖的景色。
- - 在館內設有兩座極具個性的大型露天浴池提供客人使用，其中以頂樓天之原-天女之湯最為知名，要注意的是大浴場有使用說明需要遵守，例如：男女湯使用時間早晚會對調、如需使用位於頂樓的家庭浴池湯屋也需要提前預約（需付費）。
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2. 阿寒湖鶴雅WINGS飯店
- - 此間阿寒湖溫泉飯店與阿寒游久之里鶴雅為姊妹飯店，彼此相鄰連接，可以互相使用彼此的溫泉設施，飯店之間有設置地下通道互相連接，這個通道類似商店街，有許多商店可以逛、也有免費的湯品可以品嚐。
- - 館內部份有提供和室及西室的房型供選擇，其中最具特色的房型便是2021年增設的「湖景豪華日西合璧式客房」，窗邊設置了長形吧檯，讓您可以坐在房間眺望整個阿寒湖的景色，晚上也可以至館內設置的酒吧小酌，現場還有豎琴演奏，在小酌的當下，聽著美妙的音樂，這才是人生嘛!
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3. 阿寒鶴雅別莊鄙之座
- - 交通方面，業者一樣有提供預定巴士的服務，抵達「阿寒湖巴士中心」下車走路約3分鐘即可抵達飯店，如果想要自駕前往，館內也有設置免費停車場，餐廳的部份主打懷石料理的餐廳「HINA」，設有各自獨立的用餐房間，讓您在享用美食的時候不被旁人打擾，並且提供適合與懷石料理做搭配的各種名酒、飲料，不需支付額外的費用便可無限暢飲。
- - 內的房型總共有5種房型，此間溫泉飯店的特色在於，皆是和式風格的房型，可以說是以和式風格為主軸的溫泉飯店，每間風格的房型都有各自的特色，且因為面向阿寒湖，每個房間皆能欣賞阿寒湖的美景。
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