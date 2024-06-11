30以後 支笏湖溫泉住宿、支笏湖溫泉飯店有哪些？支笏湖的觀光主要圍繞著有溫泉飯店、美食、伴手禮的溫泉周邊地區。湖畔四周的支笏湖溫泉、九駒溫泉、支笏湖伊藤溫泉等都是北海道的泡湯聖地。溫泉搭配著綿延的山巒景色，享受舒適泡湯的同時，也可以欣賞宏偉的自然景觀。

支笏湖溫泉住宿

1. 支笏湖鶴雅休閒度假溫泉水之歌

- 支笏湖鶴雅休閒度假溫泉SPA飯店 水之謌 緊鄰支笏湖畔，以「水的療癒力」作為飯店主體，提供溫泉浴、美容按摩、健身房與餐點等。集合住宿泡湯與渡假村設施的支笏湖溫泉飯店，希望旅客能休養身心，真正的放鬆。

- 飯店為渡假村形式設計，氣派的大廳迎賓區，完美詮釋飯店的主題「水的療癒力」。房間鋪設木地板與榻榻米，給人溫暖的日式放鬆感。高級套房搭配著露溫泉浴池，是來到支笏湖的最高享受；其他套房雖沒有溫泉浴池，但也可透過寬闊的窗戶欣賞支笏湖森林或街景。

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- 千歲支笏湖留翠山亭酒店 距離支笏湖開車約5分鐘，創立於1957年，是有悠久歷史的支笏湖飯店。飯店以「成為旅客心目中最好的休息場所」為宗旨經營，希望能給到此的旅客留下深刻的印象。

- 飯店外觀為傳統日式建築，給人寧靜的舒適感。一樓大廳區有著大片落地窗，冬季時能坐在窗旁看雪景。房間內是舊日式風格搭配溫色燈具，寬敞乾淨。溫泉位於B1樓層，也是滿滿的日式泡湯風格；飯店也有提供各種附有露天浴池的特色客房可供選擇。

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- 九駒溫泉旅館緊鄰支笏湖畔，能夠同時觀賞支笏湖與周圍山巒景色，地理位置相當優越。創立於大正4年(西元1915年)，是「日本秘湯守護協會」的成員，已有百年歷史，溫泉品質也是首屈一指。

- 飯店內部為傳統日式設計，除了日式客房、日西風格合璧的客房，也有湖側及山側的客房可做選擇，旅客可依自己喜愛入住。從大廳可走到戶外支笏湖岸旁，近距離觀賞支笏湖的景色。

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