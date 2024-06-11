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台北市中山區［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

2024-06-11 16:00:00 只是一杯溫可可 人氣：106
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窩客好文

只是一杯溫可可

發表篇數：2篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

筵餃手工水餃-中山美食-餐廳-小吃-麵食-Restaurants
phone02-25638511
place台北市中山區松江路226巷16號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

 

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　店家資訊：筵餃手工水餃

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1樓

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　電話號碼：02 2563 8511

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　營業時間：週一至週五　11:00–16:00, 17:30–20:00

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

第二次去~終於跟老闆拍到照片了

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

他的門外招牌是祥哥手工水餃喔～

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

一進店裡就能看到可愛的ＬＯＧＯ～

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

價目表一目了然

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

門口就有小菜櫃跟醬料可自取～

很乾淨衛生

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皮蛋豆腐小菜　＄３０

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

木耳　＄３０

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

最愛吃的豬耳多也有$30

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

各個桌上也有醬料瓶可使用

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

酸辣湯小～＄３５

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奶茶~＄３０

蜂蜜製成的超濃郁好喝

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

 

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

韭菜豬肉水餃１５顆　＄１０５

很簡單好吃上班族的首選

但外帶回去公司吃比較好

地方不大，位子很小

 

感謝你看我的分享到最後，

歡迎你參觀只是一杯溫可可的ＬＩＮＥ貼圖喔！！

是以對話框～幹話暗黑好笑組成的［台北橋捷運站］東石鮮蚵－三和夜市好吃的蚵仔煎．炒飯．湯～選

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［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　店家資訊：筵餃手工水餃

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1 樓

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　電話號碼： 02 2563 8511

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　營業時間：週一至週五　11:00–16:00, 17:30–20:00

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃　GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj

　　  行天宮１號出口走路２分鐘

［台北行天宮］筵餃手工水餃－台北中山巷弄裡的上班族美食小吃

 

 

 

 

 

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