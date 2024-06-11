店家資訊：筵餃手工水餃
地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1樓
電話號碼：02 2563 8511
營業時間：週一至週五 11:00–16:00, 17:30–20:00
GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj
第二次去~終於跟老闆拍到照片了
他的門外招牌是祥哥手工水餃喔～
一進店裡就能看到可愛的ＬＯＧＯ～
價目表一目了然
門口就有小菜櫃跟醬料可自取～
很乾淨衛生
皮蛋豆腐小菜 ＄３０
木耳 ＄３０
最愛吃的豬耳多也有$30
各個桌上也有醬料瓶可使用
酸辣湯小～＄３５
奶茶~＄３０
蜂蜜製成的超濃郁好喝
韭菜豬肉水餃１５顆 ＄１０５
很簡單好吃上班族的首選
但外帶回去公司吃比較好
地方不大，位子很小
感謝你看我的分享到最後，
歡迎你參觀只是一杯溫可可的ＬＩＮＥ貼圖喔！！
是以對話框～幹話暗黑好笑組成的
店家資訊：筵餃手工水餃
地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1 樓
電話號碼： 02 2563 8511
營業時間：週一至週五 11:00–16:00, 17:30–20:00
GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj
行天宮１號出口走路２分鐘