店家資訊：筵餃手工水餃

地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1樓

電話號碼：02 2563 8511

營業時間：週一至週五 11:00–16:00, 17:30–20:00

GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj

第二次去~終於跟老闆拍到照片了

他的門外招牌是祥哥手工水餃喔～

一進店裡就能看到可愛的ＬＯＧＯ～

價目表一目了然

門口就有小菜櫃跟醬料可自取～

很乾淨衛生

皮蛋豆腐小菜 ＄３０

木耳 ＄３０

最愛吃的豬耳多也有$30

各個桌上也有醬料瓶可使用

酸辣湯小～＄３５

奶茶~＄３０

蜂蜜製成的超濃郁好喝

韭菜豬肉水餃１５顆 ＄１０５

很簡單好吃上班族的首選

但外帶回去公司吃比較好

地方不大，位子很小

感謝你看我的分享到最後，

歡迎你參觀只是一杯溫可可的ＬＩＮＥ貼圖喔！！

是以對話框～幹話暗黑好笑組成的

店家資訊：筵餃手工水餃

地址： 10491台北市中山區松江路226巷16號1 樓

電話號碼： 02 2563 8511

營業時間：週一至週五 11:00–16:00, 17:30–20:00

GOOGLE 地圖：https://g.co/kgs/W27Rcvj

行天宮１號出口走路２分鐘