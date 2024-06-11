↑這麼可愛的海豚咖哩飯~在冰屋裡~是不是很特別呢

一間冰屋~位於野柳海洋世界旁~對面就是野柳地質公園

這裡可以吃冰~有正餐~有冷氣~真是享受美食的好餐廳~

↑113年5月25日週六~小青和爸爸開著噗噗

又往北海岸前進~幸福石門愛心小公園~必拍~

↑開著開著~又來到熟悉的野柳地質公園

看著跳舞班姐姐分享~野柳地質公園~不只有女王頭

還有海濱絕美~女王的書店~很想來小文青一下~

↑但正逢大中午~熱氣衝天~好熱肚子也餓

小文青前~填飽肚子先~

↑看著一間冰屋~真消暑~但有賣熱食嗎

不用懷疑~上面的圖片就是熱騰騰的鍋麵~go~

↑運氣不錯~進場時~僅剩一空桌

趕緊拿了菜單~入座~

↑果然是冰店~一大張二面菜單~幾乎都賣飲料~冰品類

熱食~僅少少的幾樣+小確幸的炸物~

↑全品項都是單點~點熱食~再加點飲品類可折20元

冰品類不折扣~

↑看好菜單至櫃檯點餐結帳~沒有給陣動鈴

而是像醫院的叫號~叮噹~請看號碼至櫃檯取餐~

↑本店不收服務費~所以取餐及回收餐具

請食客協助收至回收區~

↑店內空間屬小圓弧狹長型~位置不算太多

但也可容納10組以上客人~還有這裡的翻桌率

小青小觀察了一下~還算快喔~

↑小青點了二份主食+一份雪花冰

取餐號碼69號~

↑等了一會~南洋果香咖哩雞島220元

這隻可愛的海豚~這樣的擺盤~簡單美味

真吸睛~

↑海陸鍋燒麵220元~ 麵條是烏龍麵~海鮮配料蠻多

但味道有點淡~還好有附沾醬~加不少分~

↑最後的奶茶布丁雪花冰120元~另加20元紅豆冰

奶茶味濃厚美味不甜膩~非常的消暑氣~

↑ 手遊寶可夢與實境相符補給站~截圖乙張留戀

之前小青來時~有留存很多張~興趣請點我聯結~

↑在冰屋吃著熱熱的食物~超有感~

↑出了冰屋~野柳特產街逛逛~買烤竹莢魚片

現吃~稍稍補充身體鈣質~

↑回程~來到淡金公路5段~來瞧瞧人氣超夯的南瓜隧道

五月初一直看到電子報介紹~來的這天~雖有點過時

小青和爸爸還是拍的不亦樂乎~

↑店家資訊

店名~一間冰屋 ICE HOUSE

地址~新北市萬里區港東路167-3號

電話~02-24922197

營業時間~平日週一~週五10:00-15:30

假日週六~週日10:00-16:30