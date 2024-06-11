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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優質的親子樂園~順遊熱門淡水南瓜隧道~

新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優質的親子樂園~順遊熱門淡水南瓜隧道~

2024-06-11 21:55:00 小青姐姐 人氣：90
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：237篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

一間冰屋 ICE HOUSE
phone02-24922197
place新北市萬里區港東路167-3號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑這麼可愛的海豚咖哩飯~在冰屋裡~是不是很特別呢

    一間冰屋~位於野柳海洋世界旁~對面就是野柳地質公園

    這裡可以吃冰~有正餐~有冷氣~真是享受美食的好餐廳~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑113年5月25日週六~小青和爸爸開著噗噗

    又往北海岸前進~幸福石門愛心小公園~必拍~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   ↑開著開著~又來到熟悉的野柳地質公園

   看著跳舞班姐姐分享~野柳地質公園~不只有女王頭

   還有海濱絕美~女王的書店~很想來小文青一下~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑但正逢大中午~熱氣衝天~好熱肚子也餓

    小文青前~填飽肚子先~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

  ↑看著一間冰屋~真消暑~但有賣熱食嗎

    不用懷疑~上面的圖片就是熱騰騰的鍋麵~go~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑運氣不錯~進場時~僅剩一空桌

    趕緊拿了菜單~入座~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑果然是冰店~一大張二面菜單~幾乎都賣飲料~冰品類

    熱食~僅少少的幾樣+小確幸的炸物~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑全品項都是單點~點熱食~再加點飲品類可折20元

    冰品類不折扣~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑看好菜單至櫃檯點餐結帳~沒有給陣動鈴

    而是像醫院的叫號~叮噹~請看號碼至櫃檯取餐~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑本店不收服務費~所以取餐及回收餐具

    請食客協助收至回收區~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   店內空間屬小圓弧狹長型~位置不算太多

   但也可容納10組以上客人~還有這裡的翻桌率

   小青小觀察了一下~還算快喔~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑小青點了二份主食+一份雪花冰

    取餐號碼69號~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑等了一會~南洋果香咖哩雞島220元

    這隻可愛的海豚~這樣的擺盤~簡單美味

    真吸睛~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑海陸鍋燒麵220元~ 麵條是烏龍麵~海鮮配料蠻多

    但味道有點淡~還好有附沾醬~加不少分~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~  

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑最後的奶茶布丁雪花冰120元~另加20元紅豆冰

    奶茶味濃厚美味不甜膩~非常的消暑氣~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優   

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑手遊寶可夢與實境相符補給站~截圖乙張留戀

    之前小青來時~有留存很多張~興趣請點我聯結~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑在冰屋吃著熱熱的食物~超有感~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑出了冰屋~野柳特產街逛逛~買烤竹莢魚片

    現吃~稍稍補充身體鈣質~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~ 

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑回程~來到淡金公路5段~來瞧瞧人氣超夯的南瓜隧道

    五月初一直看到電子報介紹~來的這天~雖有點過時

    小青和爸爸還是拍的不亦樂乎~新北萬里一間冰屋~野柳地質公園~可愛的野柳海洋世界童樂趴~優    

   新北萬里一間冰屋~野柳海洋世界~地質公園~

  ↑店家資訊

    店名~一間冰屋 ICE HOUSE 

    地址~新北市萬里區港東路167-3號

    電話~02-24922197

    營業時間~平日週一~週五10:00-15:30

             假日週六~週日10:00-16:30

文章標籤
萬里一間冰屋 野柳地質公園 野柳海洋世界童樂趴 雪花冰 海豚造型飯 淡水南瓜隧道
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鯨與小孩

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