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【台北食記】芝生食堂(民生社區店) - 日本風的精緻定食，五菜一湯吃得很滿足

2024-06-11 22:22:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：121
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：701篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

芝生食堂
phone02-2719-0001
place台北市松山區民生東路四段80巷1弄1號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

芝生食堂在台北有三間分店，分別是忠孝新生店、民生社區店、台北古亭店，老闆據說是拜師日本群馬縣的師傅，料理選用當季新鮮食材，口味溫和小菜總類多元，給顧客感受到滿滿溫暖的氛圍。

 

開車前往可停敦北家樂福停車場，搭乘捷運至小巨蛋5號出口，步行約十分鐘可抵達。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲餐廳大門使用大片玻璃窗，晚上微微的黃光透出給人一種溫暖的感覺。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲芝生食堂菜單：定食的配置為五菜一湯，打星號的為店家推薦菜色。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲店內用餐空間有個人吧檯座位和四人座位區，整體配色以木紋黃色為主，真的很有日式食堂的氛圍。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

番茄燉牛肋五菜 308元：今天是小菜有炒高麗菜、龍鬚菜*2、豆腐、香菇湯和味噌湯，當天不知為何給了兩樣龍鬚菜。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲龍鬚菜翠綠嫩口，胡麻醬有濃濃花生香氣，柴魚片有畫龍點睛之妙。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲香菇湯內有兩種香菇，配上日式料理常見的海帶，吃起來清爽完全沒負擔。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲番茄燉牛肋整體口味偏清淡，番茄味不會很重，牛肋是有帶筋的部位整體肉質普通，配上表層的洋蔥絲很解膩。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

嫩筍雞腿煮物定食 338元。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

▲主食使用竹筍與雞腿肉組合而成，雞腿滑嫩竹筍脆甜，湯頭更是有竹筍的甘甜香氣。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

紅茶 40元：40元很大一杯，表層有綿密的奶泡，喝起來香醇不苦澀，甜度也很剛好。

 

【台北食記】芝生食堂(民生社區店)

抹茶鮮奶酪 50元：奶酪有濃郁的奶香，本身沒有太多甜味，吃到紅豆時甜味才釋放出來，抹茶粉可以嘗到淡淡茶香。

 

雞蛋糕短評：很有日本風味的餐廳，定食價格在300元左右，有多道小菜和湯品主食，餐點口味偏清淡走養生路線。


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★
CP值★★★☆


【芝生食堂民生社區店美食資訊】

地址：台北市松山區民生東路四段80巷1弄1號
電話：0227190001
官網：facebook
營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30
外送：foodpanda
線上預定：無
停車場：無
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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