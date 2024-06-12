這間位在宜蘭縣三星鄉的「露露咖啡Lulu Coffee」是用老屋改建而成的咖啡廳，整間店以日式簡約為主帶點鄉村風格，是這幾年滿熱門的餐廳之一，店內的空間不只大還有各種古早的家具擺設，加上多樣化的餐點從正餐、甜點到飲料都有，讓前來用餐的顧客可以享受美食之餘更能感受清幽的氛圍，吃飽喝足後還可以在中庭拍幾張打卡的網美照，清新的風格完全讓人忘卻都市的塵囂。另外餐廳的後面還有提供停車位，如果是開車來也不用擔心找不到車位停。

餐廳資訊

露露Lulu Coffee 名稱 : 露露Lulü Coffee

電話 : (03)989-3088

地址 : 宜蘭縣三星鄉三星路四段369號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週五 11:00-18:00

營業時間 : 週六~週日 10:00-18:00

停車資訊 : 免費停車

粉絲專頁 : 露露Lulü Coffee

Instagram : 露露Lulü (@lulu.coffee.369)

如果要當早午餐吃的話前一天建議可以住在附近，這裡的民宿或是包棟選擇非常多，隔天只需要開一小段距離的車就可抵達

餐廳環境

這間餐廳的優點是可以攜帶寵物一起用餐，中間的庭院還可以讓毛小孩跑跑跳跳

中間的小庭院有特別布置過，白天陽光照射下拍出來的照片非常漂亮，也是每位前來用餐顧客一定會拍照留紀念的地方

兩張木椅坐著如果還有徐徐微風吹來的話十分愜意

店內的空間非常寬敞，椅子有分成木椅跟沙發椅，如果早來建議直接選沙發椅坐起來十分舒適

點完餐後直接到櫃台結帳，櫃台的空間不算大應該是把主要的位置都留給內用座位區

旁邊的冰箱擺放各種製作完成的蛋糕，每一款看起來都十分可口

店內有許多早期的電器用品，放到現在都可以說是古董了

中間的走廊也有提供座位，坐在這裡就像是在庭院用餐一樣

穿過走廊後也室內用的座位區，整個用餐的環境就像是ㄇ字型跟早期三合院的格局十分相似

在這裡用餐就像是回到小時候到阿公阿嬤家吃飯一樣，有種溫馨又懷舊的感覺

家電用品保存得非常好，找好座位後就繼續起身到處拍照，因為在現代的台北都市裡真的很難看到這些早期的家具

其中一個角落還有偉士牌機車，即便到了現在依然是許多人喜歡的機車品牌

牆上的照片是這裡早期的樣貌經過精心的裝潢後整個煥然一新

菜單

餐點主要以飲品類為主，如果是當早午餐或是午餐吃的話也有「鹹食套餐」跟點心可以選擇

飲品類有「咖啡類」、「鮮奶類」、「氣泡類」、「水果茶」、「冰淇淋類」以及「茶類」，第一次來看到這麼多飲料真的會猶豫好一段時間

甜點主要以「蛋糕」跟「鬆餅」為主，蛋糕都是每日限量的所以太晚來可能就會賣完~

門口有提供快速外帶的菜單，種類都是滿經典的口味

餐點介紹

因為我們是一群人一起用餐所以這次點的餐點也比較多，就依照上來的順序慢慢介紹，首先第一杯飲品是「拿鐵咖啡(熱)」，上面還有用奶泡畫出一隻熊的圖案非常可愛

套餐附贈的飲品是以果汁為主，其餘飲品都是額外再單點，因為這裡的飲料都滿有特色的

左邊是「100%鮮奶茶」、中上是「茉香綠茶」、中下是套餐的「蘋果汁」、右邊是「蘋果醋」

第一道餐點是「A.飯糰炸雞剛剛好飯糰」，裡面的配料有炸蝦飯糰+酥炸嫩雞塊+小農雞蛋+沙拉水果，是一道兼具營養的飯糰套餐

雞蛋是做成水煮蛋的形式，吃起來蛋白Q彈裡面的蛋黃非常綿密

「酥炸嫩雞塊」表皮還帶有一點油吃起來帶點微微的酥脆感，裡面的肉質軟嫩多汁不乾柴

「炸蝦飯糰」是這間店的招牌人氣餐點，飯糰的最上方還可以看到炸蝦的尾巴露出來

把飯糰剝開後中間有一整隻完整的炸蝦，搭配Q彈的米飯吃起來非常有味道，加上白芝麻跟海苔的香氣讓飯糰口感更有層次

第二道餐點一樣是「A.飯糰炸雞剛剛好套餐」，不過把沙拉水果換成炸薯條，點餐時告知店員就可以直接做更換

薯條的種類有兩種，一種是常見的「脆薯」另一種是「地瓜條」，起鍋時都有把油瀝乾吃起來不會感覺過於油膩反倒十分酥脆

第三道餐點是「E.酥炸嫩雞塊醬豚套餐」，這道是一次可以吃到雞肉跟豬肉的餐點飽足感十足

這道餐點的炸雞是有串在一起，直接拿起來吃滿方便的，還可以把豬肉放在一起大口吃下非常過癮

「醬燒豚飯」的調味剛剛好不會過鹹也不會過油，用湯匙直接挖一口吃鹹香夠味口感滑順

旁邊剛好有一道矮牆很適合拍到打卡，幾乎所有人的餐點都被我們拿來拍一輪，直接相機吃飽後才讓大家取回自己的餐點XD

第四道餐點是「B.鑄鐵鍋奶香焗烤嫩雞麵包套餐」，名字非常常把所有食材通通寫上去

「奶香焗烤嫩雞」就像是一碗起士濃湯，光用聞的就能聞到起士香濃的味道，雞肉被濃湯完整包覆吃起來還有濃郁的奶香味

麵包鬆軟沾點濃湯再吃真的是一大享受，整個套餐的靈魂就是焗烤濃湯，可以讓簡單的白麵包擁有不同的風味

「蘋果醋」喝起來的酸味真的讓人全身舒暢，也很適合拿來當主餐中間解膩的飲料

「氣泡西西里」非常大一杯，一端上來直接成為眾所矚目的焦點，喝起來滿清爽的尾韻的甜味非常舒服

「可可牛奶雲朵巧克力冰淇淋」整杯裝的非常滿，巧克力的香味不斷飄出來

冰淇淋吃起來甜而不膩搭配巧克力脆片一起吃非常過癮，因為有滿滿的巧克力整杯喝完滿有飽足感的

甜點點了兩種分別是「茶香珍珠戚風蛋糕」、「抹茶乳酪蛋糕」

刀子切下去就能感受到蛋糕的紮實感，吃起來口感綿密香氣濃郁，輕輕的咀嚼後茶香跟乳酪香會不斷散發出來

戚風蛋糕上面滿滿的珍珠真的非常壯觀，搭配水果吃起來微甜的口感加上珍珠的Q彈，有別於一般戚風蛋糕蓬鬆或是綿密的感覺

刀子切下去後茶香味會慢慢的釋放出來，吃完主餐後來這道甜點有種清新的感覺

結語

從一間古厝到搖身一變成為文青咖啡廳，除了賦予這棟建築物全新的生命外也成為三星鄉的著名餐廳地標之一，店內寬敞明亮的用餐環境，搭配特色的餐點以及飲品，有種現實跟過去的結合氛圍。套餐的份量還滿多的，如果人多建議可以多點幾款再點其他的飲品一同享用。招牌炸蝦飯糰是每桌必點的餐點，調味過的米飯包入一整隻炸蝦，藉由米飯的熱氣讓炸蝦的外皮微微的變鬆軟，吃起來軟中帶脆非常過癮。帶毛小孩來也不用擔心內用空間太擁擠影響到其他客人，所有的空間都有保留非常充足的走道，加上戶外的庭園也是放風的好空間，相信這裡不久會慢慢成為寵物聚會的一個好地點。