沖繩最有名的阿古豬大多都是採用火鍋或是燒烤的形式，這間位在中部恩納村的「島豚屋(しまぶた屋)」則是採用蒸籠蒸煮的方式，在蒸籠的底層鋪滿蔬菜上面在放上阿古豬肉片，藉由蒸氣讓豬肉的油脂流到蔬菜上，蔬菜的香氣往上附著在豬肉裡，完全是吃食材本身的香氣跟味道，不僅份量多還十分健康。這間店最大的特色就是在於提前訂位當天用餐時還會有可愛的迎賓圖畫，上面滿滿都是沖繩代表性的動物跟文化，加上店員笑臉的熱情迎接，讓客人帶著愉快的心情享用美食。

餐廳資訊

島豚屋 名稱 : 島豚屋(恩納店)

日文 : しまぶた屋

電話 : (+81)98-966-1450

地址 : 沖繩縣國頭郡恩納村恩納6369-1

營業時間 : 週一~週日 17:00-24:00

停車資訊 : 免費停車

官方網站 : 恩納村でアグーを堪能｜沖縄料理 しまぶた屋

Instagram : 沖縄料理しまぶた屋(@onna1450)

我們當天是住在中部的「沖繩瀨良垣島凱悅酒店」，白天都在享受飯店的環境跟欣賞海景，下午去體驗飯店的「全身精油按摩」，晚上開車到「島豚屋(恩納店)」吃晚餐，路程約7分鐘左右非常近，這也是來沖繩中部必吃的美食之一。

餐廳環境

門口就擺放豬的模型，也表示這間店是阿古豬的專賣店

燈光旁邊還有照明的火焰，整間店的氛圍營造有點像是叢林風的餐廳

一進門右邊就是櫃台，因為只有晚上才營業基本上都是客滿狀態，櫃台的人員會去支援廚房，所以沒看到店員稍微等一下就好其他人看到會知會負責的人出來

牆上掛著沖繩特色的三線琴，這把還是用毒蛇蛇皮製作而成，讓我聯想到會不會是從「沖繩世界」裡的毒蛇來的

店內的空間還算寬敞，整間店容納的人數約為40~50人左右

右邊是榻榻米區用餐時需要脫掉鞋子，坐在裡面用餐感覺更美味

店內展示許多經典的特色酒，每瓶的體積都非常大一瓶

還有一瓶毒蛇啤酒，裡面就有放上一整條毒蛇在釀酒，跟「沖繩世界」看到的一模一樣

在我們座位的斜前方還有紅酒缸，光用看的就覺得裡面的酒應該已經是陳年老酒

廚房外面的牆上擺滿沖繩的七彩玻璃杯，跟在「琉球玻璃村」看到的一樣都非常精美

我們的座位是在整間店最裡面的吧台區，前方更是擺滿一整排的酒非常壯觀

一個蒸籠基本上是兩個人一起使用，一次蒸煮出來的量也剛好是兩人份

桌子最裡面有醬料可以使用，不過我個人幾乎都沒有沾醬，因為蒸籠阿古豬最主要就是要吃原汁原味

一開始讓我們最驚喜的就是桌上有放一張迎賓圖，上面畫的都是沖繩的特色動物跟文化，也是親手直接用畫的，統一印刷出來左上角在寫上訂位顧客的名字，這也是我吃過最用心的餐廳

菜單

這是點的是「阿古豬清蒸套餐(やんばるあぐーのせいろ蒸しコース)」，詳細的菜單可以直接上網查看(點我看菜單)

座位上有QR-Code可以線上點飲料或是加點其他料理，不過我們當時有遇到內用時國際網卡的訊號會斷斷續續，建議直接連店內的Wifi就好

另外還會附上一張手繪的餐點放入順序圖，先放入自製豬肉丸、接著鋪滿蔬菜最後再放入阿古豬肉片，然後用桌子上的沙漏開始計時三分鐘就可以享用美食

餐點介紹

一開始會端上三樣前菜，吃起來清爽又開胃

飲料點了兩杯分別是「薑汁汽水」跟「三品茶」，兩種都是滿清爽解膩的飲料

在蒸籠蒸煮的過程中可以先吃「茶碗蒸」，上面擺上沖繩特有的「海葡萄」，吃起來啵啵啵脆口的口感讓茶碗蒸更有層次

兩人份的餐點會直接裝在一起，擺盤十分精美加上左邊滿滿的阿古豬肉片，光用看的就已經讓人食指大動

依照說明圖的流程先自行製作豬肉丸放在蒸籠的最底層

中間鋪滿新鮮蔬菜最上面擺滿阿古豬肉片就可以蓋起來蒸煮

另外還會附一碗「雜炊飯」，這也是我第一次在沖繩吃到雜炊飯，米飯的香氣跟彈牙真的讓人印象深刻，還有點希望可以多提供一點XD

三分鐘一到打開馬上就聞到豬肉跟蔬菜的香氣，在燈光照射下豬肉顯得晶瑩剔透又Ｑ彈

「阿古豬」用火鍋煮跟蒸籠蒸吃起來的口感完全不同，蒸籠吃起來非常彈牙豬肉的香氣更加濃郁，而且蒸的過程中油脂會慢慢流到蔬菜上，所以肉質吃起來也比較不會那麼油膩

吃了幾片後來沾點醋跟醬油吃，搭配起來更有提味的效果，不過我個人還是喜歡原味的香氣

「沖繩苦瓜」清蒸過後裡面附有的水分吃起來爽脆多汁，幾乎沒有苦澀味反倒會帶點甘甜

「高麗菜」吃起來軟硬度適中，中間的脆度還有保留下來，上面有豬肉片留下來的油脂，吃起來口感滑順香氣十足

菇類蒸過後變得非常飽滿，吃起來濃郁的香菇香非常過癮

「豆苗」跟「紅蘿蔔」除了本身的清甜味之外還多了一層豬肉香

「豬肉丸」吃起來十分彈牙豬肉味濃郁，加上被蔬菜包起來蒸還帶點蔬菜的甜味

第一輪吃完後先喝點「味噌湯」，湯頭是比較清淡一點不過還是有味噌的香氣，裡面搭配的蔬菜都適合用來解油膩

接著是第二輪的蒸煮，雖然豬肉片的量滿多的，但很容易不知不覺就吃完

阿古豬肉片上面明顯可以看到一層豐富的油脂，吃起來口感更加滑順香氣也會更濃郁

蘿蔔片我們留到第二輪才一起蒸，吃起來爽脆的口感跟豬肉的彈牙搭配起來是完美的組合

把剩下的雜炊飯用豬肉片包起來一起吃，吃起來的香氣是晚餐讓我最驚豔的，真的巴不得再來上一碗飯

吃飽後店員會先把桌子收拾乾淨，接著端上飯後甜點「焦糖布丁」

布丁吃起來軟嫩Ｑ彈搭配焦糖的甜味完美將口味轉換過來，而焦糖本身的甜度適中吃起來非常舒服

結語

對於以往用餐都是需要搭配醬料，「島豚屋」的蒸籠阿古豬將整道料理的原汁原味都鎖在蒸籠裡面，主要的香氣都是來自蔬菜跟豬肉的油脂，吃起來口味清爽不會感到過於油膩，不過除了主餐的阿古豬外最讓我印象深刻的還有「雜炊飯」，看似簡單的一碗飯卻擁有不簡單的美味，完全就是蒸籠阿古豬最好的搭檔。想要前來用餐記得先上網預訂，直接從官網就能訂位，因為用餐時段只有晚上幾乎都是座無虛席，現場騎往容易會撲空。