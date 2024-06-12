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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市善化區[食記。台南善化]C.F.B BISTRO。手工義式煙燻乳酪牛舌餃/花椒麻婆臊子薯片/旺來烏魚子炒飯/檸檬油醋海鮮沙拉。近善化車…

台南市善化區[食記。台南善化]C.F.B BISTRO。手工義式煙燻乳酪牛舌餃/花椒麻婆臊子薯片/旺來烏魚子炒飯/檸檬油醋海鮮沙拉。近善化車站特色餐酒館! #不朽精釀

2024-06-12 10:00:00 小狐尼 NiNi 人氣：104
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窩客好文

小狐尼 NiNi

發表篇數：321篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 善化區

造訪商家：

C.F.B BISTRO
phone06-5833700
place台南市善化區信義路162號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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202406 台南善化 C.F.B BISTRO

今(2024)年五月，台南善化新開幕餐酒館「C.F.B BISTRO」

餐點融合義法餐酒館與台灣經典美食元素，迸出一番文化融合的絕妙滋味

並與不朽精釀 Taimmortal Brewing Co.合作，提供五款以上現打啤酒

也有多款台灣和多國的瓶裝精釀啤酒、紅酒、氣泡飲可選擇

用餐氛圍舒適、店員親切，料理具創意特色

在C.F.B BISTRO不論小酌、暢飲或是享用美食均得其所哉，來這裡享受一夜美好時光吧

 

台南旅遊資訊可參考 

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餐廳名稱：C.F.B BISTRO(台南市善化區信義路162號)

餐廳連結：官網  FB粉絲專頁  Instagram 

營業資訊：06-5833700 週二至日17:30-00:30；週一休

餐點介紹：開胃菜/炸物/炒物/主食/酒類/無酒精飲料 ※禁止酒駕    ※理性飲酒

用餐日期：2024.06


檢視較大的地圖

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

C.F.B BISTRO 店面

位於善化火車站附近，步行約10分鐘即可抵達

附近多為住家，顯得周邊環境較為靜謐、路上人車也少

(客串演出: J哥、Na哥)

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

C.F.B BISTRO 用餐環境

室內環境以暖橘色的粉刷為主，搭配綠色植栽和淺灰色系矮墻，加上燈光充足而不刺眼

使人既感到放鬆，又不會幽暗到讓人昏沉沉的

(客串演出: Na哥)

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

C.F.B BISTRO 用餐環境

尤其建築有近兩個店面寬，整體空間很寬闊；座位桌面大、桌距也夠寬，用餐的整體舒適度很高

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

C.F.B BISTRO 用餐環境

餐盤還有C.F.B BISTRO的logo，感覺到店家剛起步就十分細心且認真在經營品牌

 

C.F.B BISTRO 菜單(2024.06拍攝)

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

▲紙本菜單是現做餐點；牛皮捲軸則是精釀啤酒單

瓶裝啤酒和其他飲品則沒有列入菜單，人客可直接到冷藏櫃前挑選

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

C.F.B BISTRO 瓶裝啤酒/飲品櫃

大多是瓶裝啤酒，有台灣、德國、比利時、法國...等多國品牌，也有無酒精的啤酒風味飲料、紅酒、氣泡水

店員會很親切與仔細介紹各款酒品的風味、產地，對我這酒精門外漢來說，非常有幫助吶

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

手工麻婆臊子薯片 NT 260

將完整小馬鈴薯直接切片後油炸，口感酥脆，且吃起來就是單純的馬鈴薯和乾淨純粹的淡淡油味

醬料則是主廚特製豬肉臊子麻婆醬以及起司

麻婆醬層次很是鮮明且豐富，一入口就有股超濃郁的花椒香氣在嘴內爆發，接踵而至的是刺激唾腺的麻感和鹹味，最後則是在喉嚨浮現溫和的辣勁，只敢吃小辣的人客也能安心嚐試

不過單吃麻婆醬會偏鹹了點，建議搭配薯片酌量沾取；此外，麻婆醬上的起司也要趁熱吃，避免冷掉後會結成一團，難以用薯片挖食

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

檸檬油醋海鮮沙拉 NT 420

除了水耕生鮮葉菜以外，其他食材如玉米筍、甜椒、洋菇、櫛瓜和海鮮都有事先煸炒過，吃起來會帶點鍋氣與燻香，不會像清燙般過於清淡

淋上獨家特製檸檬油醋醬汁，微酸微甜，並帶果香，清新且不會感覺到很多油，非常爽口

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

▲透抽和蝦子的熟度都很是完美，保留彈性口感，夠新鮮

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

手工義式牛舌餃 NT 450

餃子先煎過後再淋上紅酒肉汁

餃子皮的厚度很剛好，吃起來既有Q勁又不會太硬或韌，就算放涼了再吃也不會變乾硬 

醬汁則是料理牛舌後的肉汁，和紅酒、洋蔥...等拌炒收汁。一入口就嚐到濃厚的蔬果甜味和牛舌精華，伴隨微微鹹韻

很適合將餃子前前後後上上下下都裹滿滿醬汁一起食用，或直接用湯匙舀一勺品嚐，都很是美味

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

▲餃子內餡是切成細小的牛舌、菇類以及煙燻乳酪

煙燻乳酪看起來不多卻味道最為彰顯，咬開餃子當下就彷彿像在吃撒上滿滿起司的披薩，乳香濃卻又不過鹹

整體相當清爽、不油不膩，但覺得有點惋惜的就是，嚐不太到牛舌的牛肉香

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

旺來烏魚子炒飯 NT 480

烏魚子雞蛋炒飯，搭配西式鳳梨醬，飯上還有四片烏魚子和細小的蘋果丁

炒飯保留適度黏性和軟度，但仍能吃得到粒粒分明的口感，且飯粒間均勻摻著細碎的炒蛋和烏魚子，每口都吃嚐到雞蛋和烏魚子的香氣，乾爽不過油

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

▲重點是...當將盤緣上的西式鳳梨醬刮下來和炒飯一起食用，是更上一~大~層樓的美味!

儘管「鳳梨」是炒飯中屢見不鮮的配料，但比起甜甜的罐頭鳳梨，C.F.B Bistro則是改用新鮮鳳梨，和洋蔥、蒜頭和紅椒粉等一起打成的西式鳳梨醬

保留完整鳳梨果香還有酸味，香氣更天然，和炒飯一起吃好清爽又解膩，讓人止不住一口又一口

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

(中)桑德皮爾森PLAN B啤酒風味飲料/ Sander Alkoholfreies Pils PLAN B

產地：德國；酒精度：-

無酒精的啤酒風味飲料，聞起來有熟透、帶點發酵的鳳梨果汁味，喝起來就是淡淡啤酒花氣味

並且有比較明顯的苦韻

(左)城堡覆盆子黑啤酒/ KASTEEL RUBUS FRAMBOISE ※禁止酒駕    ※理性飲酒

產地：比利時；酒精度：7%

濃郁的莓果酸甜味，甜度一般，帶非常些微的苦韻，沒有明顯啤酒花的味道，因此對於我來說很是順口

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

酉鬼啤酒芭樂鹽小麥/ GUAVA GOSE ※禁止酒駕    ※理性飲酒

產地：台灣；酒精度：5.2%

添加芭樂果汁以及珊瑚礁鹽的啤酒，芭樂和啤酒麥香相輔相成，相得益彰

搭配杯緣的梅子粉，真的就是很台的經典吃芭樂組合啊

 

202406 台南善化 C.F.B BISTRO

▲C.F.B BISTRO 用餐環境

五月初試營運、5/25正式開業

C.F.B BISTRO在餐點菜單上還在些微調整中，也熱切想了解來店人客們對餐點口味的真實感受

我這次嘗試共一款沙拉、一種開胃炸物、兩道主餐。

整體而言很不錯，調味不油膩且口味好吃，僅一、兩我覺得或許可調整的地方

讓我記憶深刻的是餐點的設計創新獨具，融合歐美飲食以及常見的台灣料理元素，讓我光看菜單就充滿期待，都想點來嚐試看看

用餐環境也別於我過往去過的餐酒館，是更加寬敞、明亮舒適的

店員也非常親切，就像熟悉的朋友般跟人客互動

整體用餐體驗很不錯，很棒的晚餐時光

 

 

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以上。

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小狐尼 NiNi｜孤獨的潤餅獵人旅行中




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