泰之初是高雄超有名的泰國料理專賣店，2022年美食名店得獎、還有2023年食尚玩家及緯來大胃王等美食節目爭相報導，

全台多家分店，可以一路從早餐吃到晚餐，選擇相當豐富，這次來高雄玩，就特別安排來總店品嚐最新的菜色~

外觀「泰」味十足，店內也有販售多款泰國零食、紀念品，整間店充滿泰國元素，讓人有一秒到泰國的錯覺，相當用心的泰國料理店，一吃就會被圈粉

餐點相當有創意，海鮮拌泡麵用料超多又新鮮、香濃的綠咖哩雞肉拉餅、新推出的嘎拋豬起司烤餅，每一道都好好喔，份量十足吃得好飽

說到泰國料理不能少了涼拌木瓜絲及酸辣海鮮湯，青木瓜非常入味、爽脆開胃、炎炎夏日吃上一盤開胃~泰式海鮮酸辣湯，酸辣帶勁的湯頭，裏頭的海鮮用料不手軟，美味的湯頭一不小心就喝光光了！

吃泰國料理當然不能少了飲品，泰式檸檬紅茶酸甜解渴、順口道地泰式奶茶、我超喜歡的泰式綠奶，甜度跟一般泰國飲品比不會那麼甜，居然只要30元起好划算喔~

泰之初真的太厲害了！餐點價格經濟實惠，不論是多人聚餐，單身貴族獨享，或外送平台訂餐都超美味，推薦給愛吃泰國菜的朋友們，一定要來朝聖喔！

泰之初高雄孟子店位於三角窗，相當醒目，門口盛開著南國常見的雞蛋花，給人一股綠意盎然的南洋風情～

木質的設計風格，加上門口的泰國小國旗及泰國吉祥物大象擺設，營造出濃厚的泰國氛圍，讓人有種偽出國感

泰之初孟子店交通

泰之初孟子店從捷運生態園區來超方便，短短幾分鐘就到了，附近也有不少收費停車場及停車格，開車過來也很好停車

只要一站就能到左營高鐵站，也能到北高雄最熱鬧的巨蛋商圈，這次跟家人來高雄吃喝玩樂，搭高鐵前就決定要來泰之初吃飽喝足

泰之初內用空間

泰之初裡裡外外打掃得一塵不染，裝潢採用木頭色系的風格，營造出泰國特有的傳統風情，禮頭還有豐富的泰國擺設，及泰國人尊崇的前泰皇玉照

不愧是美食節目讚譽有佳的好店，2022年榮獲美食名店肯定、2023年食尚玩家及緯來大胃王等美食節目報導，許多網紅名人都曾是座上賓~

完整地在高雄還原泰國餐廳的特色，外頭還有半戶外用餐空間，一邊感受自然風跟和煦的陽光，一邊享用泰國美食，吃起來更加有FU

考量到不同客人的需求，也有吧台座位可以選擇，單身貴族，小倆口情侶，都喜歡坐這邊，可以觀察到外頭車水馬龍~

泰之初菜單(2024/6)

泰之初全台多家分店，由一群充滿理想的年輕人創立的特色品牌，選用新鮮直送的泰國香料，秉持著用料實在及不段創新的精神，擄獲眾多消費者的好評

泰之初零食商品

點完餐後，就可以到零食區挑選一下，豐富的泰國直送零食，價格居然只要銅板價，不用飛出國就可以吃到最夯的零食~

我每次去泰國都會買PRETZ，酸辣海鮮湯口味、打拋豬口味都很有特色，還有超辣的魷魚片、超濃榴槤糖，來泰之初都能買得到

泰之初還有多款泰國進口小物，超有質感的零錢包、泰國大象擺設等等，等著喜歡泰國的朋友們來挖寶~

泰之初自助區

採取半自助服務，想要飲用水、餐具、小碗盤都可以自由取用，泰之初也有配合外送平台，不出門也能訂購泰之初，在家享受泰國美味~

泰之初醬料

泰式辣醬、泰式辣椒粉、檸檬汁魚露

吃泰國料理醬料頗重要，泰之初提供泰式辣醬、檸檬汁魚露等佐料，都是店家特調的滋味，其他泰國料理店很少見的味道，

炸物沾上一點檸檬汁魚露更加開胃，愛吃辣的朋友也可以加點辣椒粉及辣醬，加入泡麵內味道也更加猛烈喔~

涼拌木瓜絲148元

每次吃泰國料理都要點涼拌木瓜絲，爽脆度滿分，木瓜吸滿醬汁的滋味，酸勁十足帶點微微辣度，是必點的開胃佳餚~

一入口就卡滋卡滋爽脆聲響個不停，新鮮爽口的木瓜絲，不僅消暑退火，也能提振食慾，上頭加入很多新鮮的泰國香料，忠實地還原泰國正統的家常料理

海鮮拌泡麵220元

相當有創意的海鮮拌泡麵，超大一盤堆得跟小山一樣高高的，是道非常清爽的主食選擇，很推薦吃膩便當的朋友，來泰之初換換口味~

Q彈的泡麵軟硬度剛剛好，麵條吸收了醬汁的酸甜，濕潤中帶有彈牙感，搭配脆綠的生菜沙拉入口，口感很有層次，非常適合夏天享用

裏頭的海鮮用料完全不手軟，剝好殼的彈牙大蝦、飽滿多汁的蛤蜊、爽脆鮮甜的大透抽，巨無霸的三種海鮮一盤通通吃個夠~

嘎拋豬起司烤餅250元

泰之初的嘎拋豬堅持一定要加嘎拋葉才道地，台灣很多泰式店家都用九層塔代替，我每次吃到都直搖頭，那個味道完全不對啦！

好在有泰之初的堅持，寧可花高成本也要引進新鮮的嘎拋葉，製作出來的嘎拋豬，才是真正的道地方味，一上桌就聞到嘎拋葉的香氣

泰式嘎拋豬，結合西式的起司烤餅做法，非常有創意，而且搭配起來超級搭，裏頭的嘎拋豬香辣入味，

配上熱騰騰的起司烤餅，兩者在口中上演完美的華爾滋演出，默契十足，配合得天衣無縫，只有泰之初才能吃到的美味

一旁還有附上清爽的生菜沙拉，淋上沙拉醬攪拌均勻，可以除去食物的油膩感，吃外食的同時也能補充滿滿纖維素，

泰之初不只好吃，也注意客人的營養攝取，把每個客人當自己家人一樣，注重營養均衡、用心地服務款待、給我一種賓至如歸的滿足感

綠咖哩雞肉拉餅245

泰之初的咖哩超推薦，超常濃郁，帶點甜口的風味，大小朋友都相當喜歡，光加上這個咖哩醬，就可以吃下一大堆主食~

綠咖哩的料有夠豐富，雞肉軟嫩滑順，不會有腥味~紅蘿蔔、馬鈴薯相當清甜，綠咖哩醬汁甜中帶有椰奶香氣，吃起來相當夠味~

拉餅表面非常酥脆，質地非常有Q勁，浸泡在綠咖醬汁裏頭，一口咬下湧出綠咖哩香氣，隨即充滿口腔每個角落，真的太好吃了

像我因為經常吃米飯，這次來泰之初就想試試看搭配拉餅，沒想拉餅跟咖哩這麼速配，吃膩便當或麵食的朋友，很推薦來泰之初品嚐拉餅的好味道

泰式海鮮酸辣湯380元

超大一鍋紅通通的酸辣海鮮湯，乍看我心想，料也太少了吧！沒想到我誤會了，裏頭滿滿的海鮮跟菌菇，料好像不用錢喔，放得有夠多的啦～

泰式海鮮酸辣湯頭味道一級棒！使用新鮮的進口泰式香料，湯頭的滋味特別濃厚，辣中帶點甜酸，越喝越有食慾

我朋友一個人就可以喝下一大鍋，裏頭的花枝、蛤蜊、大蝦，通通都超新鮮，湯頭充滿海鮮的鮮味，是來泰之初一定要點的湯品



泰式奶茶95元

香濃順口茶韻十足，泰奶喝起來不會苦澀，甜度抓得剛剛好，冰涼超消暑，每次去泰國都要喝上好幾杯，只要來泰之初就能喝得到～

泰式檸檬紅茶30元

酸酸甜甜的泰式檸檬紅茶，一大杯居然只要３０元，這也太便宜了吧！銅板價格味道卻相當實在，酸甜開胃，可以幫助解膩，吃泰國料理喝上一杯準沒錯

泰式綠奶99元

我個人最愛的喝的泰式飲料，就是泰奶綠，茶香味我覺得比泰奶更強烈，煉乳跟綠茶的比例抓得很完美，喝起來甜而不膩，

吃完這麼多泰之初的美食後，喝上一大杯正宗的泰式飲品，讓味蕾在泰國環繞一圈，是人生一大享受！

泰之初真的太美味了，真希望分店可以開多間，讓我想吃泰國美味更方便，分享這次滿分的用餐經驗給大家參考～

泰之初Brunch高雄孟子店 5大特色

1.高雄超道地泰國美食，鄰近捷運生態園區站，一站就到高體站，交通超方便。而且裝潢「泰」味十足，讓人有一秒到泰國的錯覺，不用買機票就可以享受泰國道地美食！

2.海鮮又大又多又新鮮的海鮮拌泡麵、超香濃的綠咖哩雞肉拉餅、創意新產品嘎拋豬起司烤餅，每一道都好好喔，份量十足吃得好飽，不論是多人聚餐，或單身貴族用餐都很適合~

3.我超喜歡涼拌木瓜絲，非常入味、爽脆開胃、尤其炎炎夏日就要吃上一盤開胃~泰式海鮮酸辣湯，酸辣帶勁的湯頭，裏頭的海鮮用料不手軟，道地的湯頭一不小心就喝光光了！

4.吃泰國料理當然不能少了飲品，泰式檸檬紅茶酸甜解渴、順口道地泰式奶茶、我超喜歡的泰式綠奶，甜度跟一般泰國飲品比不會那麼甜，居然只要30元起好划算喔~

5.店內也有販售多款泰國零食、紀念品，整間店充滿泰國元素，炎炎夏日你也食慾不振嗎 ?來泰之初吃酸辣開胃的泰式美食準沒錯，推薦好朋友們趕快來報到唷！

💭店家資訊 泰之初Brunch高雄孟子店

🏠地址: 高雄市左營區孟子路368號

🚌交通: 捷運生態園區站1號出口4分鐘

☎️電話: （07）3504617

⏰時間: 10:00～15:00（14:30最後點餐）17:00～21:00（20:30最後點餐）

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

💬官網: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066692673322

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406917797

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