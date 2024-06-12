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宜蘭冬山【三奇美徑】伯朗大道彩繪稻田2024冬山熱氣球嘉年華

2024-06-12 10:53:00 雲大少爺 人氣：103
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：119篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

2024宜蘭冬山熱氣球嘉年華

      每年的稻穗初熟之際，宜蘭縣冬山鄉都會舉辦「三奇美徑」活動，567，連續三個月盛大音樂會、熱氣球、風箏嘉年華。今年除了期間限定的三奇美徑「彩繪稻田」外，「冬山熱氣球嘉年華」順延一周，於6/86/96/156/16這四天登場。當旅行社傳來6/8首日行程，我毫無遲疑當下報名，不料依然慘遭淘汰名列候補，竟然又來秒殺！幸好當天稍晚，旅行社決定加開二車，才使我順利跟上路。

      ↓正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，派出的增開遊覽車，竟然是剛剛新購，第一天上路的三排椅旗艦車，連外殼都還來不及改漆。單人總統座椅超舒適，坐到首航的新車，怎一個「爽」字了得！

新遊覽車

      ↓6/8當日下午大雨過後，我們約5點來至傳說中宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉三奇村的「三奇美徑」，從奉尊宮牌樓進入綿延約兩公里的稻田美景。

冬山三奇美徑伯朗大道

      ↓入口處米粒的打卡造景，無疑為遊客排隊必爭之地。

冬山三奇美徑伯朗大道

冬山三奇美徑伯朗大道

      遼闊的稻浪，稻穗初初轉為金黃之際，確實媲美台東池上伯朗大道。心中，不禁又響Sting”Fields of gold”的旋律

冬山三奇美徑伯朗大道

      超開心！自然進入狂拍模式。只是隱隱感覺好像哪裡不對勁？啊不是說要來看熱氣球，說好的熱氣球咧？

冬山三奇美徑伯朗大道

冬山三奇美徑伯朗大道

冬山三奇美徑伯朗大道

冬山三奇美徑伯朗大道

冬山三奇美徑伯朗大道

      ↓瞭望高台在前，是不是登上後就能望見傳說中的彩繪稻田呢？

冬山三奇美徑伯朗大道

      還來不及上塔，LINE忽然狂響，兩車導遊出現狂喊：「各位貴賓，趕快上車！趕快上車！」果然，熱氣球不在這邊。因為導遊就在我旁邊，都那麼熟了，實在不好意思跟她反方向操作，只好趕快掉頭上車。

      ↓放上來自冬山鄉公所的空拍圖，2024三奇美徑彩繪稻田的圖案是這樣的。

冬山三奇美徑伯朗大道

      ↓「冬山熱氣球嘉年華」實際在冬山火車站和冬山河舊河道間的廣大草地間。由於會場進行交通管制，所以要穿過站前廣場市集徒步進入。

冬山車站

      ↓有了，在一列彩繪屋後見到熱氣球的蹤影。

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓YA見到熱氣球了！雖然規模比不上台東鹿野高台的，但路程相對近了許多——可不是時時能見到的場面，依舊十分令人興奮。

2024冬山熱氣球嘉年華

      熱氣球是可以搭的，現場舉辦有熱氣球升空繫留體驗，500/人，可售120人。想當然耳，名額一定秒殺，不用想太多。我曾經在土耳其卡帕多其亞搭乘過熱氣球，因此也不會覺得遺憾。

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓實在漂亮，一種飛翔與自由的喜悅。

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

      遊客拍照，最多玩的錯位。

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓這是地膚草嗎？天然的圓錐造型，非常有趣的造景植物。

地膚草

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓冬山河河道也太優美。

冬山河舊河道

      隨著天色漸暗，氣氛逐漸醞釀，是的，在6/86/15這兩天18:45-19:00，將舉辦限定的「熱氣球光雕秀」，這就是我們為什麼非要挑6/8來的原因！

      ↓那邊有一個小的媽祖造型熱氣球。

2024冬山熱氣球嘉年華

      今年冬山熱氣球嘉年華最大的驚喜，就是邀請到由臺東縣政府及台東天后宮聯手打造全台唯一「媽祖」造型球來宜蘭亮相，為盛會燃起一波高潮。

      ↓媽祖熱氣球的動力準備中。

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓噴火！

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓媽祖熱氣球充氣，越來越大，從躺平，慢慢直立升空。

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓一人操控的小媽祖飛起來了。

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓大媽祖也就緒。我怎麼覺得這造型，也很像甄嬛(熹貴妃)啊？

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓另一邊的熱氣球也準備升空。

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

      ↓18:45將至，大會廣播倒數計時，光雕秀正式展開。

2024冬山熱氣球嘉年華

      所謂的光雕秀，有別於一般，其實就是間歇地噴火，暮色中，熱氣球一明一滅如燈會燦爛，而且燈籠超級無敵巨，配合熱血的音樂，氣氛熱烈如嘉年華。(文末有錄影可觀賞)

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

      15分鐘的光雕秀真是意猶未盡，那麼大的媽祖熱氣球景象也不可多得，500元來一趟，感覺太超值了，有跟上今年的三奇美徑活動，特別開心。

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

2024冬山熱氣球嘉年華

冬山車站

      回程，冬山車站前夜市超熱鬧，幾乎每一攤都一堆人排隊，趕著回家，也只好略過了。

冬山車站站前夜市

冬山車站站前夜市  

      ↓「冬山熱氣球嘉年華」6/8光雕秀現場實況，歡迎連結至Youtube觀賞：

 

 

2024宜蘭【冬山熱氣球嘉年華】：

日期：689日、15日、16

地點：冬山車站前。

光雕秀：6/86/15兩日18:45-19:00

免門票

 

 .

 

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文章標籤
宜蘭 夜市 媽祖 冬山鄉 冬山熱氣球嘉年華 伯朗大道 三奇美徑 彩繪稻田 熱氣球 光雕 冬山車站 冬山河
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