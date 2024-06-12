每年的稻穗初熟之際，宜蘭縣冬山鄉都會舉辦「三奇美徑」活動，5、6、7，連續三個月盛大音樂會、熱氣球、風箏嘉年華。今年除了期間限定的三奇美徑「彩繪稻田」外，「冬山熱氣球嘉年華」順延一周，於6/8、6/9、6/15、6/16這四天登場。當旅行社傳來6/8首日行程，我毫無遲疑當下報名，不料依然慘遭淘汰名列候補，竟然又來秒殺！幸好當天稍晚，旅行社決定加開二車，才使我順利跟上路。

↓正所謂「塞翁失馬，焉知非福」，派出的增開遊覽車，竟然是剛剛新購，第一天上路的三排椅旗艦車，連外殼都還來不及改漆。單人總統座椅超舒適，坐到首航的新車，怎一個「爽」字了得！

↓6/8當日下午大雨過後，我們約5點來至傳說中宜蘭版的伯朗大道，冬山鄉三奇村的「三奇美徑」，從奉尊宮牌樓進入綿延約兩公里的稻田美景。

↓入口處米粒的打卡造景，無疑為遊客排隊必爭之地。

遼闊的稻浪，稻穗初初轉為金黃之際，確實媲美台東池上伯朗大道。心中，不禁又響起Sting”Fields of gold”的旋律。

超開心！自然進入狂拍模式。只是隱隱感覺好像哪裡不對勁？啊不是說要來看熱氣球，說好的熱氣球咧？

↓瞭望高台在前，是不是登上後就能望見傳說中的彩繪稻田呢？

還來不及上塔，LINE忽然狂響，兩車導遊出現狂喊：「各位貴賓，趕快上車！趕快上車！」果然，熱氣球不在這邊。因為導遊就在我旁邊，都那麼熟了，實在不好意思跟她反方向操作，只好趕快掉頭上車。

↓放上來自冬山鄉公所的空拍圖，2024三奇美徑彩繪稻田的圖案是這樣的。

↓「冬山熱氣球嘉年華」實際在冬山火車站和冬山河舊河道間的廣大草地間。由於會場進行交通管制，所以要穿過站前廣場市集徒步進入。

↓有了，在一列彩繪屋後見到熱氣球的蹤影。

↓YA！見到熱氣球了！雖然規模比不上台東鹿野高台的，但路程相對近了許多——可不是時時能見到的場面，依舊十分令人興奮。

熱氣球是可以搭的，現場舉辦有熱氣球升空繫留體驗，500元/人，可售120人。想當然耳，名額一定秒殺，不用想太多。我曾經在土耳其卡帕多其亞搭乘過熱氣球，因此也不會覺得遺憾。

↓實在漂亮，一種飛翔與自由的喜悅。

↓遊客拍照，最多玩的錯位。

↓這是地膚草嗎？天然的圓錐造型，非常有趣的造景植物。

↓冬山河河道也太優美。

隨著天色漸暗，氣氛逐漸醞釀，是的，在6/8和6/15這兩天18:45-19:00，將舉辦限定的「熱氣球光雕秀」，這就是我們為什麼非要挑6/8來的原因！

↓那邊有一個小的媽祖造型熱氣球。

今年冬山熱氣球嘉年華最大的驚喜，就是邀請到由臺東縣政府及台東天后宮聯手打造全台唯一「媽祖」造型球來宜蘭亮相，為盛會燃起一波高潮。

↓媽祖熱氣球的動力準備中。

↓噴火！

↓媽祖熱氣球充氣，越來越大，從躺平，慢慢直立升空。

↓一人操控的小媽祖飛起來了。

↓大媽祖也就緒。我怎麼覺得這造型，也很像甄嬛(熹貴妃)啊？

↓另一邊的熱氣球也準備升空。

↓18:45將至，大會廣播倒數計時，光雕秀正式展開。

所謂的光雕秀，有別於一般，其實就是間歇地噴火，暮色中，熱氣球一明一滅如燈會燦爛，而且燈籠超級無敵巨，配合熱血的音樂，氣氛熱烈如嘉年華。(文末有錄影可觀賞)

15分鐘的光雕秀真是意猶未盡，那麼大的媽祖熱氣球景象也不可多得，500元來一趟，感覺太超值了，有跟上今年的三奇美徑活動，特別開心。

回程，冬山車站前夜市超熱鬧，幾乎每一攤都一堆人排隊，趕著回家，也只好略過了。

↓「冬山熱氣球嘉年華」6/8光雕秀現場實況，歡迎連結至Youtube觀賞：

2024宜蘭【冬山熱氣球嘉年華】：

日期：6月8日、9日、15日、16日

地點：冬山車站前。

光雕秀：6/8、6/15兩日18:45-19:00

免門票

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