台中五權路上文青溫馨麵店｜呷麵、呷飯、切滷味，用料實在CP值高的好吃麵店！

太原麵店 位在中清路以及五權路口，是一家充滿文青風的麵食店，餐點豐富性高、更以手作料理為主！可以品嚐到濃郁香醇的真實美味亦有異國風味麵食，來到太原麵店小凉推薦必吃必點招牌「紅燒半筋牛肉麵」、「新加坡叻沙海鮮麵」、「手工乾意麵」、「旗魚鬆滷肉飯」，醬拌豬肝、滷味小菜更是任你挑

讓你走進慢時光的文青麵店、不用花大錢~~

太原麵店除了用料實在以外，價格也很實惠，整體CP值很高，而且還是寵物友善麵店唷！！

太原麵店營業時間從11:00~21:00 ，中場無休息，就算今天不上班睡晚一點，下午再來用餐也沒問題唷! 且店家四面八方就有不少收費停車場，多人聚餐也很便利。

有著日式小清新的櫃檯、乾淨俐落的第一印象超美好。以開放式廚房烹煮過程看的見，且整個廚房都很乾淨，櫃台櫥窗內還有不少當日滷製的小菜，且滷味的價格都是透明化標示在懸掛處的菜單內唷!!

每日滷味大約有20幾種，想吃啥就自己選，有選擇障礙的朋友直接點綜合滷味就對了!!

一樓的用餐空間，很有古色古香的裝潢，且一個人來用餐也很OK!!

太原麵店菜單 ，以湯麵、乾麵、水餃、湯類、飯類、小菜及飲料為主。且麵、飯類都可以依照食量來選擇大小碗，全菜單品項都可以外帶、外送(搭配Uber eats或熊貓)唷！！

二樓的用餐區更舒適且更好拍照，難怪太原麵店也深受年輕人的喜愛，光小凉和姊妹用餐後，在這邊就拍了不少聚餐的照片呢

二樓用餐區也有規畫出個人位置，且面向大馬路，用餐過程一點都不單調喔!

用餐區域皆有餐具、醬料自取區。就連裝醬料的碟子都是瓷器就很加分。

酸菜、特製辣醬有三種；還有台中人最愛的東泉辣椒醬、黑胡椒粉等等，請斟酌拿取不浪費。

酸菜店家都有在處理過，所以吃起來不死鹹，搭配麵食一絕。這一款特製手工辣椒醬是小凉的愛，不管是沾上滷味或是拌入手工乾意麵內吃都很讚喔!

紅燒半筋牛肉麵 ，麵條可以選拉麵或細麵。

給了四大塊燉煮入味的腱子肉，吃起來相當柔軟又有著彈牙口感，內含花紋狀筋紋，卻不用擔心難咬口，就算是小孩、長輩也能吃得很開心唷!

雖然是細麵！但麵條並沒有因為浸泡牛肉湯過久而顯得軟爛，這也是太原麵店的用心之處，特選的麵條很有口感且不易軟爛。

湯頭以牛骨、中藥材下去熬煮，甘醇厚實帶點微辣的風味，且不死鹹的會讓人一口接著一口順著喝!!

想不到古早麵店內還有賣異國風味” 新加坡叻沙海鮮麵 “，且給了滿滿的好料有鮮蝦、魷魚、蛤蠣、隔間肉、旗魚丸以及一顆半熟蛋，來搭上黃麵及濃郁的叻沙湯頭。

而且我發現每一款湯麵類幾乎都會有我愛的軟Q旗魚丸。蝦子給的也不小隻又彈牙好吃，又是一碗融合海陸配料的異國湯麵。

小凉建議這半熟蛋可以弄破後融入湯頭一起吃，不只是多了蛋香且讓湯頭更濃厚不已。

新加坡叻沙海鮮麵搭配的是黃扁麵，麵條吸附滿滿的湯汁精華，入嘴滑溜又夠味，還有各種香料先後迸出的香氣，小凉覺得帶點蝦醬的味道、加上微微的酸香辣很是開胃！！

跟一般賣鹹粥的 炸紅燒肉 很不一樣，這邊以五花肉去醃漬後再炸切片，搭上開胃的小黃瓜。吃起來肉香四溢且外皮炸的酥脆，淡淡的鹹香風味不膩嘴唷！

醬拌豬肝 ，豬肝有先處理得很乾淨，再醃漬、最後淋上特製醬汁，上桌前撒上薑絲、蔥末搭配著吃更爽口。

這豬肝吃起來滑嫩脆口且不柴也不帶腥，難怪姊妹一吃就立馬誇獎，推推大家可以試試唷~

喜歡吃辣的朋友這一道 辣椒肉醬拉麵 非點不可！且以有咀嚼口感的拉麵來呈現大塊辣椒肉醬的美味、又搭上鮮脆的小黃瓜絲、蔥末真的很夠味！！

跟其他乾麵不同的是，這辣椒肉醬是給比較大塊的肉，所以搭上拉麵吃起來更有層次，且那個醬辣香味超迷人，醬料整個扒附在麵條上，滑順入嘴超彈牙超涮嘴、這一碗小凉個人超愛。

這簡直就是看不到白飯的 旗魚鬆滷肉飯 ，且除了滿滿的旗魚鬆和滷肉以外，還有給了不少筍絲搭配更對味。

建議拌勻後再吃！旗魚鬆由乾轉濕時，會有香甜的魚味在嘴內迸出來，加上滿滿的滷肉真是香啊~~加上滷肉不死鹹，讓人一口接著一口不想停啊～～

你沒有看錯！這邊竟然有 酸菜白肉麵 、以酸白菜、豬肉片、旗魚丸＋細麵而成的一碗適合夏日的清爽麵食。

我只能說來到太原麵店不怕你吃不飽，就怕你餓，就連豬肉片也是給你滿滿的份量。

麵條吸附了滿滿的酸菜白肉湯底，微微酸中帶有微微鹹味，非常開胃好吃。麵條咀嚼中再來些許的酸白菜與豬肉片一起吃，軟脆交錯的口感實在是好吃！

滷牛肚 吃起來軟Q帶些許嚼勁，搭配上特製辣醬的滋味、可是香氣十足不想停口啊!

牛腱肉充滿了牛肉的鮮美，軟嫩不乾澀，肉和筋紋理交錯的細膩風味，味道雖不厚重、但細嚼卻很有滋味。

想要吃的澎湃一點、海陸食材全包就要選這一碗” 超人氣什錦麵 “。

裡面有鮮甜有彈性鮮蝦、魷魚、飽滿蛤蠣、花枝Q脆彈牙、魚板、軟Q旗魚丸、隔間肉、豬肝、以及肉片，幾乎每一口都吃得到料，這樣爆量配料一整碗僅150元。

麵體是細麵，吃起來不軟爛帶Q彈，是古早味的味道，湯頭喝起來濃郁鮮甜，並有微甘清爽的口感，加上這裡每一碗麵都堅持現點現煮，加上用料實在，更是鄰近上班族、學生的最愛呢

招牌麻辣綜合 (鴨血、臭豆腐)

臭豆腐滾煮的相當入味，一咬開可清晰地看著氣孔中充滿了湯汁，軟嫩中帶些紮實的口感，濕潤飽滿又美味。

這鴨血滑溜鮮嫩又入味，沒有小凉擔憂的腥味，口感似果凍般的Q嫩，加上麻辣湯頭濃醇鮮香，真的很不賴，喜歡吃鴨血的朋友必點！

綜合滷味拼盤 (小)，吃麵吃飯少不了滷味小菜，不知道該選啥？直接就來個綜合滷味更方便，小拼盤大約有5~6種，由店家搭配的喔!! 我們這天有水晶餃、海帶、豆干、米血、豆輪等等….

不得不說太原麵店家的滷味小菜都很夠味，且食材處理得好，每一樣都好好吃。但我最愛水晶餃滷的外皮Q中帶軟，肉餡帶了點鹹香超好吃，米血也是軟嫩有口感，豆干、海帶更不用說囉!

手工乾意麵 ，喜歡吃意麵的朋友一定要點來吃，手工的麵條真的很不一樣唷！！

小涼發現這乾意麵搭配韭菜豆芽真的是絕配，並淋上特製滷汁，再加上蔥花，一碗香噴噴的意麵就完成了! 拌勻後開吃、既滑順又有彈性且不軟爛的麵條讓人特喜歡!

不想要單吃一種牛肉，就點碗 紅燒牛雜乾麵 來過癮吧！

以細麵來呈現這碗紅燒牛雜乾麵的美味，並且拌上牛肉原汁及紅油來增添香氣，搭上柔嫩的腱子肉及有咀嚼口感的牛肚、還有燉煮柔嫩的紅白蘿蔔、小白菜增添色澤。

最神奇的是我拍照後的麵條還不會過於軟爛，且吸滿了湯汁，入嘴滑順更有味，再來一口牛腱肉真的太讚囉！！有吃辣的朋友建議可以再加上些許店家特製辣醬及酸菜一起拌著吃更涮嘴唷～

豬肝湯 。豬肝有處理過、所以吃起來滑嫩不腥，加上湯頭是另外熬煮的高湯喝起來相當清爽。

飽滿的蛤蠣入湯，加上薑絲的提香更對味。

燙青菜，當日有大陸妹跟地瓜葉，我當然選地瓜葉囉！

太原麵店 內的主食品項高達30幾種，這還不包含各式湯品以及小菜飲料，就算天天來吃也不會膩，尤其跟姊妹們一起來，多點幾樣一起分食更棒！

太原麵店

電話：04-22065296

地址：台中市北區五權路267號

營業時間：11:00~21:00(每週二公休)

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