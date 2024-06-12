赤雞人間餐酒館位於行天宮站附近，許多商務客來台灣都會住這附近，附近飯店林立，國泰萬怡酒店、甲山林湯旅、逸飯店民生館等，來台北洽公旅遊，千萬別錯過這家好吃的赤雞人間餐酒館

我一直是赤雞的粉絲，創始店離我公司很近，三不五時就去吃獨特口味的彩色機排，吮指回味、不油膩相當涮嘴，之後開了多家分店，我也是經常到訪，連基隆仁愛市場店我也朝聖過！

赤雞新品牌的餐酒館－赤雞人間餐酒館，提供豐富多樣化菜色，許多少見的食材孔雀蝦鬆脆、彩色捲餅、焗烤生蠔、剝皮辣椒雞湯，豐富的料理通通都吃得到～道道都是令人眼睛一亮的美味

嚴選台灣特色食材，把台灣小吃用新風格呈現，推向國際發揚光大；餐點設計別具巧思，以贏來彩色人生為主旨，配色相當繽紛，色彩帶給客人陽光能量，享受餐點同時，身心靈又能獲得滿滿的快樂，

外觀好FASHION，有種很高貴餐廳FU，我高中就在附近，三不五時就會來附近覓食，每次經過人都蠻多，一開始還擔心東西會不會很貴，看了門口的菜單後，發現價格很親民，一百多元起就吃得到

餐點超好吃，店內的裝潢走出自己的風格，使用豐富的雕像擺設，營造出藝術的氛圍，與其它餐酒館做出特色區隔，地下室空間也很適合包場辦活動，想要CHILL一下來赤雞人間餐酒館就對了

跟店家聊天後，才知道赤雞的品牌理念，老闆之前接手了呼嚕小酒館，燃起了開設餐酒館的想法。

為了打造可以消除世間壓力大、日常負能量的環境，老闆絞盡腦汁，打造出充滿色彩的用餐空間，

讓每個來赤雞的客人，都能充飽電，突破黑暗，迎向彩色人生，好吃、好喝、生活好快樂來趟赤雞通通滿足！

赤雞人間餐酒館開業短短時間，就在中山區上班族之間打響名號，靠著好滋味廣為流傳，

光是對面就有兩家國際飯店，附近也有商旅湯屋等等，許多國泰萬怡酒店、甲山林湯旅、逸飯店民生館的旅客

談完生意、旅行一天後也選擇來這裡用餐，體驗不同於附近常見的日式居酒屋，韓式燒烤店的台灣特色餐酒館，大口品嚐台灣在地食材的好料！

赤雞嚴選台灣特色食材，把台灣小吃用新風格呈現，融合創意蹦出意想不到的滋味，把台灣美味推向國際、發揚光大！

店內分成白晝菜單跟闇夜菜單，白天也有商業午餐可以選擇，不管甚麼時候來都有豐富美食選擇。

還有提供豐富飲品選擇，想要喝甚麼風味，都可以跟店員討論，專業的店員都可以給予最佳的建議，搭配炸雞享用更是一絕

赤雞人間餐酒館的菜單設計得很漂亮，卷軸相當有質感，菜色相當豐富，多樣化的菜色，可以滿足不同饕客的味蕾

菜單設計理念以贏來彩色人生為主旨，因此餐點配色相當繽紛，運用色彩帶給客人光明的未來，享受餐點同時身心靈又能獲得滿滿的快樂

裏頭的十章故事更是代表每個人生的不同階段，意涵深遠，吃美食的同時又可以感受到人生的酸甜滋味

用餐的儀式感十足，打開卷軸充滿驚喜，不論想要吃飽、小酌、三五好友聚會，赤雞人間餐酒館都是絕佳的用餐好去處～

赤雞人間餐酒館菜單

赤雞人間餐酒館價格不會太貴，商業套餐定食三百多元，熱炒只要150元起，飲品也只要一百元起，這個價格在寸土寸金的台北，可以說是相當的親切

赤雞人間餐酒館飲品單(未成年請勿飲酒/喝酒不開車)

赤雞人間餐酒館還有許多KUSO的名畫、書法擺設、還有讀物選本，比起一般的餐酒館，增添不少人文丰采

怪不得很多上班族慶功、商務人士招待賓客，都選擇來赤雞人間餐酒館，這裡客人的氣質感覺也與眾不同

晚上跟白晝不同，會調整店內的燈光，一瞬間轉變成為夜店風，變得相當迷幻，燈光加上音樂點綴下，忘卻一整天工作的壓力與煩惱，可以盡情享受赤雞的好料~

赤雞人間餐酒館白晝則是相當明亮清爽，很適合來這邊聊天吃美食，閒話家常度過CHILL的時光，想放鬆推薦坐在沙發區，想要談正事則適合桌椅區

豐富的菜色陸續上桌，每一道菜色都是現點現做，一上桌香氣就撲鼻而來，讓人口水直流不已，立刻拿起餐具大快朵頤一番

風味唐揚放山雞 赤雞-川麻250元

招牌必點的特色炸雞，我從以前就超愛赤雞口味，川麻調味可以刺激味蕾，連不敢吃辣的我都一口接一口，完全不會感到辛辣，完全是我的愛

外頭特製麵衣不會油膩，把雞肉湯汁通通鎖在裏頭，調味不會過鹹，帶點微甜、微辣，一吃就欲罷不能，非常涮嘴的必點炸物

免費招待龍鬚小菜

貼心的赤雞人間餐酒館，還隨桌送上精緻小菜，別以為免費的小菜就會很馬虎，這個龍鬚菜處理得超好，沒有硬硬的粗糙纖維

上頭的醬料有別於常見的胡麻醬，是老闆特調的佐料，非常開胃，更能凸顯蔬菜的鮮甜，搭配赤雞一起享用，相當爽口，又能減去炸物的油膩感~

金沙杏鮑菇150元

這一道金沙杏鮑菇份量十足，一咬下外皮卡滋卡滋，裏頭杏鮑菇噴出湯汁，鹹蛋金沙香氣充滿口腔每個角落~

重點是這樣一大盤居然150元而已，完全是百元熱炒的價格，CP質非常高，一口炸雞一口杏鮑菇，即是來赤雞人間餐酒館最完美的搭配

焗烤奶醬生蠔480元



令我讚不絕口的還有這個巨無霸生蠔，嚴選新鮮的大生蠔，每一顆都飽滿多汁，搭配店家特調的蔥醬、鋪上奶醬焗烤，一端上桌整間店都聞得到香味！！！

人客啊！看看這個生蠔有多麼的巨無霸，是五十元銅板的好幾倍大，一咬下湯汁充滿口中，完全沒有腥味，只有生蠔的乳香氣，超級鮮甜！吃完一大顆整個人瞬間精神抖擻～

鹹豬肉醬香炒烏龍250元

許多人擔心來餐酒館會吃不飽，來赤雞人間餐酒館完全不用擔心，這裡有多款主食，而且份量十足，來這邊別忘了先點個鹹豬肉醬香炒烏龍，填飽肚子打個底，可以吃下/喝下更多赤雞的好料

這個鹹豬肉醬香炒烏龍有夠入味，烏龍麵均勻沾裹醬汁的精華，麵條Q彈又濕潤，鹹豬肉相當紮實不油膩，每一口都能吃到配料，一大盤一不小心就被我吃個精光！



剝皮辣椒雞湯250元

原本差點錯過這個湯品，好在親切的店員有跟我推薦，說實話乍看很普通，沒想到一喝眼睛就立刻發亮，這個剝皮辣椒湯超級好喝！

裏頭的雞肉、剝皮辣椒好像不用錢加超多，湯頭清澈滋味辣中帶甜，熱騰騰非常適合暖胃，喝得出來是下了很多功夫的湯品

老闆嚴懸的雞肉厚實，完全不會乾澀，也不用擔心有腥味，剝皮辣椒處理得很乾淨，喝過一次就會被圈粉，下次還想再來赤雞回味一下

厭世生乳布丁130元

吃了這麼多鹹食，沒想到赤雞的甜點也超強，這是我在GOOGLE看到很多客人推薦的甜點，細緻綿密度滿分，入口即化的完美布丁

吃完這個生乳布丁，厭世感都不見了，身為布丁控的省錢王，推薦大家來赤雞一定要點，這個布丁好吃到可以單賣，建議老闆可以開布丁專賣店！！！！

熱茶飲-金萱160元

赤雞人間餐酒館的美食，調味稍微重一點點，建議可以點老闆嚴選的好茶，搭配餐點相當清爽，可以除去口中的食物味，讓人食指大動一口接一口～

金萱茶獨特的乳香氣息非常迷人，不會有苦澀感，喝起來相當溫潤順口，喝完還可以回沖，來赤雞人間餐酒館吃下午茶，點個甜點配好茶也十分match喔

鮮榨水果茶（冰）160元

吃赤雞炸物搭配一杯酸甜的水果茶，自然的水果果酸，不僅可以刺激味蕾，也可以消除炸物的油膩感，越吃越有食慾~~

裏頭新鮮水果加得有夠多，可以吃到實在的水果果肉，酸酸甜甜宛如戀愛的滋味。

第一次來赤雞人間餐酒館，立刻就愛上這家店，裝潢、餐點、服務通通一百分，一定要把這家好店分享給大家，趕快訂位朝聖吧！！！

赤雞人間餐酒館 5大特色

1. 赤雞人間餐酒館地點方便，鄰近知名景點行天宮，附近捷運站、公車站、多家飯店林立，是許多中山區上班族下班聚餐的首選～

2. 炸雞起家，老闆用心研發的招牌彩色炸雞，獨特秘方醃製，外皮酥脆，肉汁飽滿，完全不會油膩，一吃就會愛上的招牌美味，吃過一次就會被圈粉！

3. 白晝跟闇夜有不同的菜色選擇，主餐、熱炒、湯品、甜點、飲品通通有，上百種餐點，每次來都有不同的選擇，不論想吃飽或小酌，都推薦來赤雞人間餐酒館

4. 新鮮巨無霸焗烤奶醬生蠔、超入味鹹豬肉醬香炒烏龍、辣中帶甜剝皮辣椒雞湯超過癮、金沙杏鮑菇香噴噴好JUICY，道道都是美味不怕踩地雷

5. 飲品相當清爽，搭配餐點非常速配；必吃厭世生乳布丁，細緻軟綿口感，吃完一個還會想要加點！支援信用卡，服務親切熱情，燈光美氣氛佳，大推必訪~

💭店家資訊 赤雞人間餐酒館

🏠地址: 台北市中山區民生東路二段153號1樓

🚌交通: 捷運新北投站5分鐘

☎️電話: (02)2507-0768

⏰時間: 1130-0100 周五、周六1130-0300

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡、APPLEPAY

💬IG: https://www.instagram.com/chijispace.bistro/?img_index=1

👛訂位: https://inline.app/booking/chijispace/chijispace

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406956065

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