園區附近有一家宵夜時間也可以大啖熱炒的餐酒館，更特別的是假日還可以欣賞喜劇表演團體《站立風城》的脫口秀表演，這可是新竹唯一喜劇餐廳秀就在這裡！

「現場馬拉桑餐酒館」引進德國經典工法釀造精釀鮮啤酒，搭配小米酒、梅酒及梅子系列各式特色飲品

並融合尖椒、馬告、梅醬、山豬皮等南投信義鄉在地特色農產品，製作熱炒、串燒、炸物等各式料理，每道菜都下飯又下酒

店家與喜劇表演團體《站立風城》共同推出常態性的『現場馬拉桑秀』，融合喜劇拼盤秀與傳統餐廳秀的呈現方式，客人可以一邊用餐喝酒、一邊欣賞脫口秀表演，在新竹真的是一大創舉

小米真的不認同新竹是美食沙漠，不過文化沙漠真的有沾上一些邊，其實新竹有許多藝文人才，但是缺乏可以一展身手的舞台。

《站立風城》的團長駒哥致力於培養台灣的脫口秀人才，如今透過這樣的舞台，讓脫口秀喜劇工作者或素人能大展身手，小米非常推薦愛好喜劇或是表演藝術朋友親自來體驗

快跟著小米一起去看看吧。

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👉現場馬拉桑餐酒館位置及停車方式

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現場馬拉桑餐酒館位於埔頂二路上，附近有許多路邊停車格，對開車的朋友來說還挺方便的

小米提醒喝酒的朋友要坐朋友的車或計程車啦！

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

👉現場馬拉桑餐酒館環境介紹

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一樓有吧台座位和2-6人的桌椅，二樓提供多人聚餐或企業商家預約包場

店內喝得到由信義鄉農會梅子夢工廠推出的『馬拉桑鮮啤酒』，承襲德式經典精釀工法，純天然鮮釀大麥結合在地特色農產品釀出本土酒，愛喝一杯的朋友不能錯過，一邊享用美食、一邊喝著美酒非常紓壓

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

店內還有電視播放運動賽事，喜歡看球賽的朋友晚上可以來看著球賽、小酌一下喔

三樓是脫口秀表演場地，店家與喜劇表演團體《站立風城》共同推出常態性的『現場馬拉桑秀』，融合喜劇拼盤秀與傳統餐廳秀的呈現方式。

表演者除了專業表演人士，還有清交大學生、科技公司在職人士等素人或業餘表演者，利用下班時間進行演出

其實脫口秀表演不分年齡層和出身背景，從年輕人、正妹到長輩都有，因為不同年齡段觀眾的口味都大不相同！

脫口秀是由每位表演者有獨特的風格創作，包含時事、生活、工作、神明等各種題材的發揮，有時候說中了觀眾的梗，真的大家會拍案叫絕的大笑起來，這種氛圍不只是欣賞喜劇而已，還有得到情緒的釋放~

除一般表演外，有時候主持人還會有即興的題目讓現場的表演者或客人互動打成一片～

看脫口秀最低200元起，還附贈120元飲品一杯，還可透過QRCODE直接在3樓點餐，3樓菜單有馬告雞肉串、明太子山藥燒、香料辣雞翅等串燒炸物⋯⋯，可以一邊用餐喝酒、一邊欣賞脫口秀表演，讓小米的文化氣息增加不少

👉現場馬拉桑餐酒館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有開胃小菜、熱炒、串燒、炸物、湯品等料理，適合家庭、好友聚餐

宵夜時間可以來一邊享用熱炒、一邊喝酒、觀看運動賽事喔！

👉現場馬拉桑餐酒館用餐心得分享

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來開動吧！

今天和小結巴、Angel一家人來享用美食，各類型料理應有盡有，很適合一家大小來用餐

涼拌菜的選擇性很多，尖椒涼拌荷包蛋(180元)是必點的，有尖椒、洋蔥、荷包蛋、香菜等食材搭配泰式酸甜醬。

酸酸甜甜的滋味，加上醃漬尖椒的微辣、甜香，讓人沒幾口就解決掉了

金沙豆腐(240元)豆腐外層較為酥脆，內層口感紮實，加上鹹蛋黃鹹甜的滋味，不只下飯也很下酒

尖椒烘蛋(220元)小米很推薦，尖椒是南投信義鄉在地特色農產品，醃漬後脆口又甜，口感很像菜脯 XD

搭配蛋香濃郁的烘蛋讓人一口接一口吃不停

綜合炸物-海龍(320元).紅糟鰻(300元)

綜合烤物-鹹豬肉(260元).松阪豬(240元)

擺在一起就是很好的下酒菜XD

鹹豬肉外皮有Q帶焦脆的口感，加上油脂甘甜的肥肉，鹹香不死鹹小米超愛的

松阪豬選用高品質的肉品，有脆度的口感加上七味粉提味，深受Angel兒子的喜愛

紅糟鰻沒什麼魚刺，醃漬入味，肉質挺鮮甜的，外層酥脆很下酒

呈現細長條狀的海龍，在台灣比較少見，油炸後口感很酥脆，加上鹹香調味，鹹酥很涮嘴

很適合點一杯啤酒來追劇、看球賽。

梅花醉雞(220元)帶酒香和酒味，但沒有苦澀的酒味，每一塊都帶有淡淡的枸杞香。

已經去骨的雞腿肉口感軟嫩，可以大口大口地吃，而且很下飯喔！

梅醬燒子排(280元)使用信義鄉農會梅子夢工廠製作的梅醬，酥炸後的排骨與梅醬拌炒而成。

酸酸甜甜的梅醬和帶點肥肉的豬排骨肉，讓人一口接一口吃不停 是超下飯的狠角色！

這時候是不是口有點渴呢？

店家引進德國經典工法釀造精釀鮮啤酒，搭配小米酒、梅酒及梅子系列各式特色飲品，就看個人喜好選擇啦！

最左邊是名為狂野的梅子酒(200元/杯)，酒精濃度50%，適合喝烈酒的朋友

接著是山豬迷路威士忌(200元/杯)使用台灣穀類精釀，帶有淡淡煙燻風味和米香，讓人沉浸於美酒中~

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霞光萬道(200元)使用承襲德式經典精釀工法的馬拉桑鮮啤酒，搭配柳橙汁。

有狂野和文青兩種喝法，文青喝法是將柳橙汁一點一點加進去慢慢喝

狂野喝法是將整杯柳橙汁倒下去，細膩泡沫、大麥芽香味加上果香，回甘順口，大口大口地喝超爽快的 XD

大麥啤酒(180元)帶有大麥芽香氣、苦味不明顯，清爽順口，不太喝酒的朋友也很適合飲用

黑麥啤酒(220元)帶有濃郁烘焙咖啡的香氣，適合老饕飲用的重口味。

對平常不喝酒的小結巴來說，這種清爽風味的鮮啤酒她也很喜歡喔

多人聚餐必點雞不可失(600元)炸全雞，一上桌熱騰騰地，外脆內嫩的口感，一口咬下還有肉汁喔！

建議可以先吃原味，再沾辣粉一起吃，享受兩種不同風味。

雞腿肉撕開有滿滿的肉汁，而且肉甜又嫩大小朋友都會很愛~

即使雞胸肉部位肉質也不乾柴，Angel的兒子超愛吃的

小米唱歌醉蝦(280元)也很推薦，蝦子浸泡在小米酒裡，酒味較濃~

肉質扎實彈牙，特別是蝦頭吸附滿滿酒味很甜美喔

清炒水蓮(200元)有爽脆的口感，解解酒氣也不錯。

阿拜.吉拿富(250元)很特別，就像是原住民的粽子，在假酸漿葉上依序放上小米、糯米混合的穀物、豬肉等配料，最後包在葉子裡煮熟。

黑黑的假酸漿葉是可以吃的喔！外層軟Q帶黏牙的口感，加上鹹鹹甜甜的內餡，沒吃過的朋友不妨嚐鮮喔

金字塔狀的干貝蝦香高麗菜飯(280元)登場了，整串干貝放在炒飯上挺浮誇的 XD 干貝有脆度和魚肉鮮甜~

食用前不用客氣把它攪拌均勻，每一口都有蝦香、甜甜美乃滋、爽脆高麗菜和粒粒分明的米飯，還挺不錯的

最後是很解酒的剝皮辣椒土雞鍋(580元)，湯頭會越煮越辣，不敢吃辣的朋友可以選其他口味

喜歡吃辣的朋友絕對不能錯過，湯頭帶有甘甜辣香，加上各式蔬菜、菇類和火鍋料，叫一鍋多人分享，超有飽足感的~

店家還可以免費加湯唷! 湯頭讓它煮個10分鐘再喝特別的甜，喝完酒多喝幾碗酒都醒了XD

以上是我們的心得分享，現場馬拉桑餐酒館不只融合信義鄉在地特色農產品製成特色料理，引進德國經典工法釀造精釀鮮啤酒，適合家庭聚餐、跟好友喝酒聊天和看球賽

店家還提供表演舞台，讓脫口秀喜劇工作者或素人能大展身手，客人可以一邊用餐喝酒、一邊欣賞脫口秀表演，有興趣的朋友快來嚐鮮吧！

👉現場馬拉桑餐酒館營業時間地址

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🌟店家資訊：現場馬拉桑餐酒館 The Local’s Bistro

🏠地址：新竹市東區埔頂二路10號

☎電話：03 666 1378

⏰營業時間：16:00–00:00(週一公休)

粉絲團：現場馬拉桑餐酒館 The Local’s Bistro

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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