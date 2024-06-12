明水然是目前台北最受歡迎的無菜單鐵板燒餐廳之一，每次訂位都是一位難求。

今年生日Ruby來探訪這家備受推薦的餐廳，來分享一下當天的用餐體驗。

目前台北有許多分店，Ruby這次吃的是信義區遠百店，餐廳位於位在14樓，

原本以為有風景的景觀餐廳，結果沒有景觀而言，有點可惜~~

明水然提供兩種價格的套餐：$1600的樂饗宴套餐

和$2400的樂盛宴套餐，兩者均有14道菜品。

明水然的信義遠百的裝潢簡潔又帶點雅致，尚未到用餐的時間，Ruby入座時，

鐵板燒師傅已經在煎食物了，Ruby覺得滿可惜沒有看到介紹鐵板燒介紹食材的部分。

當師傅開始烹調時，鐵板上散發出誘人的香氣，

第一道菜是和牛迷你小漢堡，立即感受到了美食的魅力。

每張桌子上都有柚香白蘿蔔和和風洋蔥的漬物

可以無限續加，用來解膩再適合不過。

松露日式蒸蛋

蒸蛋質地綿密，松露與蒸蛋口感搭配的不錯。

鮭魚卵配新鮮海膽日式蒸蛋（升級）

蒸蛋綿密口感搭配著上面的海鮮，讓鮮味更加出來~

季節現流魚排

魚片加上白蘿蔔，味道清爽的 。

整尾現流魚（升級）

整尾魚煎得焦香脆嫩，但需注意魚刺。

明太子山藥 ，山藥的脆度加上明太子的鹹味。

南非鹽蒸野生鮑（升級），這是唯一一道有感升級的餐點，

烹飪方法強調了鮑魚的鮮甜和嫩滑口感，並且利用鹽蒸的方式保持其天然的風味。

鮑魚吃起來彈牙，旁邊的鮭魚卵和松露醬，

讓鮑魚的鮮味層次更加出來。

北海道生食級干貝，這兩個價錢都有的餐點，

干貝煎的外酥內嫩、鮮甜多汁，鮭魚卵在嘴裡迸出鮮美好滋味。

新鮮活龍蝦，一人半隻龍蝦，做了三種不同料理。乾煎的龍蝦保留了鮮甜，

蝦膏滿溢，不過Ruby覺得不需要加起司，反而會搶了龍蝦的鮮味。

蝦敖淋上鹹蛋黃，味道鹹甜，整塊的龍蝦敖直接吃好爽阿~

在品嘗肉品之前，餐廳提供了一小杯梅果冰沙，

用來清爽味蕾，迎接接下來的和牛。

龍蝦肉味噌湯，味噌的味道感覺不出來，滿清淡的湯品。

日本A4和牛

油花分布均勻，不會過於油膩，適合更多人的口味。

日本A5和牛（油花最豐富）

豐富的油花使得A5和牛的肉質細膩至極，每一口都充滿了絲滑的感覺。



日本A5和牛菲力（升級）

從外層的焦香到內部的嫩滑，獨特的口感和風味，A5等級的菲力更是達到極致

每一層次都能帶來不同的味覺享受。

在用餐的尾聲，師傅為我們準備了鮭魚炒飯。考慮到每位客人的食量不同，

師傅詢問是否需要加飯，滿非常貼心。

對於大食量的食客來說，前面的餐點可能無法有飽足感。





用餐的最後，是一道巧克力蛋糕配上草莓醬的甜點。有些遺憾的是，

當大家還在享用炒飯時，甜點已經在製作。

導致巧克力蛋糕的底部因草莓醬的關係而過於濕潤，

使蛋糕的口感變得過於軟爛。雖然甜點的味道仍然不錯，

但這個細節略微影響了整體的完美體驗。

用餐整體來說，Ruby認為在明水然用餐時，選擇$1600的樂饗宴套餐已經足夠。

$2400的升級套餐並沒有帶來顯著的價值提升。

這次用餐的一個主要問題是出菜速度過快，導致用餐節奏過於緊湊。

這使得Ruby和同行的朋友們無法好好享受每一道料理，略微影響了整體的用餐體驗





【店家資訊】

👉明水然·樂 無菜單鐵板燒 信義遠百店

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🏠台北市信義區松仁路58號14樓

☎️02-87860466

⏰平日 11:15-15:30 (最後點餐14:00)

17:15-24:00 (最後點餐22:00)

假日

11:15-15:30 (最後點餐14:00)

17:15-24:00 (最後點餐22:00)

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐

回訪率⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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