

最近我們才知道，板橋竟有這處好玩且免費的室內景點。台電新板特區「電幻1號所」，是全台首座的綠能主題展示館，館內以〝能源健身房〞概念打造，設有5大綠能互動體驗區。

互動體驗區包括：水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、地熱飛輪、波浪戰繩。館內另還有VR六軸機器人、溫室瑜珈、能源觀測站、能源創客空間...等設施。不僅讓民眾可以透過遊戲與運動的方式，認識再生能源的原理與應用，也是讓小朋友們消耗體力、親子同樂，城市中室內免費絕佳去處。

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▲外觀

2020年1月正式開幕的「電幻1號所」，

位在板橋麗寶百貨旁（台電台北南區營業處），

離板橋捷運站2號出口約200多公尺。







▲「電幻1號所」入口

在台電台北南區營業處大樓的大門旁，

免費參觀。







▲一走進到展區內，

就看到一旁有座VR六軸機器人設施。

雖可免費遊玩，

但採預約制，

且有開放時段場次。

我們造訪時，

剛好是場次間的休息。







▲能源創客空間







▲往2樓階梯

相當明亮潔白舒適的視覺感～







▲大型懸吊的裝置作品「氤氳」







▲到了2樓，

先會通過一條

以能源為出發的藝術廊道。







▲展區入口櫃台

記得進入2樓展區內前，

先在櫃台，

押證件登記，

借取可使用互動設備的能量手環。







▲在櫃台借取的感應手環，

可啟動5大綠能互動遊戲。







▲2F導覽圖

2F設有5大綠能互動體驗區，互動體驗區包括：水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、地熱飛輪、波浪戰繩。

另還有：溫室瑜珈、能源觀測站...等設施。







▲溫室瑜珈

展區入口的超大的螢幕，

除了顯示全球氣體排放量等數據外，

遊客們還可以在螢幕前擺動身體，

螢幕裡中會顯示您的光影，

十分炫目吸睛。







▲報到區

玩互動遊戲前，

要先在報到區做感應手環的設定。

將感應手環放在感應框裡，

再輸入名字等相關設定即可。







▲綠工坊

不定期舉辦，

適合5-10兒童體驗的小小台電營活動。







▲能源觀測站

以互動影音來介紹電力來源







▲法拉第圓盤發電機







▲水力彈跳

遊客們在地板的感應圈範圍不停彈跳，

前方水管則會隨著彈跳能量，

累積上升，

上升到一定高度後，

就完成闖關。







▲啟動綠能互動遊戲

開始挑戰展區內各互動遊戲之前，

要先用感應手環，

感應前方的啟動器，

來進行遊戲與能量儲存。







▲水力彈跳，邊運動跟著光影變化

很有電幻之感～







▲風力舞踏

隨著遊客跳踏雙腳，

帶動暖冷空氣流動，

進行發電。

兒子跳的賣力～







▲認識風機的種類







▲太陽能原理體驗







▲光伏運動

就投籃遊戲啦，

將手上的球化身為電子，

投入電洞裡轉化為電力。

大小朋友都愛玩～







▲感應手環，可記錄累積每個關卡的運動能量

其能量在最後，

會有其他用途。







▲地熱飛輪

透過踩踏飛輪來製造電能。

可惜我們造訪當天，

這維修中...







▲波浪戰繩

透過甩動粗重的戰繩，

製造出波浪的模樣。

電能，

就是波浪起伏演變而來。







▲波浪戰繩，玩到汗流浹背的母子倆







▲智慧電網

利用光桌與積木結合，

體會智慧電網的運作的遊戲。







▲放電場

還記得感應手環，

可記錄累積每個關卡的運動能量嗎？

在這，

可以將你累積的能量釋放出來。

當放電場的能量收集到一度程度時，

前面的超大螢幕，

就會出現電幻炫麗，

令人驚艷的視覺效果。

且在螢幕前的區域走動，

還有光影會與你互動。







▲使用感應手環在放電場，

釋放你在展區累積的電力。







▲VR六軸機器人搭配VR體驗

原本我們進一樓展區時，

這設施休息中，

當準備離開時，

剛好看到有預約的小朋友再操控。

感覺非常好玩～

需於1樓服務台登記報名。

＊基於安全，限12歲以上搭乘

老婆和兒子才玩20分鐘，

在冷氣房還能汗流浹背，

真是溜老婆小孩，

消耗他們體力的好地方~



#現場有不少媽媽玩得很認真，

還有小朋友，

因為媽媽玩的成績（能量）比較高，

不甘心在哭訴...

哈～



*免費參觀

【開放時間】10：00～18：00；週一休館

【地 址】新北市板橋區縣民大道二段1號1樓（板橋麗寶百貨旁，離板橋捷運站2號出口約200多公尺。）

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