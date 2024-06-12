最近我們才知道，板橋竟有這處好玩且免費的室內景點。台電新板特區「電幻1號所」，是全台首座的綠能主題展示館，館內以〝能源健身房〞概念打造，設有5大綠能互動體驗區。
互動體驗區包括：水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、地熱飛輪、波浪戰繩。館內另還有VR六軸機器人、溫室瑜珈、能源觀測站、能源創客空間...等設施。不僅讓民眾可以透過遊戲與運動的方式，認識再生能源的原理與應用，也是讓小朋友們消耗體力、親子同樂，城市中室內免費絕佳去處。
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▲外觀
2020年1月正式開幕的「電幻1號所」，
位在板橋麗寶百貨旁（台電台北南區營業處），
離板橋捷運站2號出口約200多公尺。
▲「電幻1號所」入口
在台電台北南區營業處大樓的大門旁，
免費參觀。
▲一走進到展區內，
就看到一旁有座VR六軸機器人設施。
雖可免費遊玩，
但採預約制，
且有開放時段場次。
我們造訪時，
剛好是場次間的休息。
▲展區入口櫃台
記得進入2樓展區內前，
先在櫃台，
押證件登記，
借取可使用互動設備的能量手環。
▲2F導覽圖
2F設有5大綠能互動體驗區，互動體驗區包括：水力彈跳、風力舞踏、光伏運動、地熱飛輪、波浪戰繩。
另還有：溫室瑜珈、能源觀測站...等設施。
▲溫室瑜珈
展區入口的超大的螢幕，
除了顯示全球氣體排放量等數據外，
遊客們還可以在螢幕前擺動身體，
螢幕裡中會顯示您的光影，
十分炫目吸睛。
▲報到區
玩互動遊戲前，
要先在報到區做感應手環的設定。
將感應手環放在感應框裡，
再輸入名字等相關設定即可。
▲水力彈跳
遊客們在地板的感應圈範圍不停彈跳，
前方水管則會隨著彈跳能量，
累積上升，
上升到一定高度後，
就完成闖關。
▲啟動綠能互動遊戲
開始挑戰展區內各互動遊戲之前，
要先用感應手環，
感應前方的啟動器，
來進行遊戲與能量儲存。
▲風力舞踏
隨著遊客跳踏雙腳，
帶動暖冷空氣流動，
進行發電。
兒子跳的賣力～
▲光伏運動
就投籃遊戲啦，
將手上的球化身為電子，
投入電洞裡轉化為電力。
大小朋友都愛玩～
▲感應手環，可記錄累積每個關卡的運動能量
其能量在最後，
會有其他用途。
▲地熱飛輪
透過踩踏飛輪來製造電能。
可惜我們造訪當天，
這維修中...
▲波浪戰繩
透過甩動粗重的戰繩，
製造出波浪的模樣。
電能，
就是波浪起伏演變而來。
▲放電場
還記得感應手環，
可記錄累積每個關卡的運動能量嗎？
在這，
可以將你累積的能量釋放出來。
當放電場的能量收集到一度程度時，
前面的超大螢幕，
就會出現電幻炫麗，
令人驚艷的視覺效果。
且在螢幕前的區域走動，
還有光影會與你互動。
▲VR六軸機器人搭配VR體驗
原本我們進一樓展區時，
這設施休息中，
當準備離開時，
剛好看到有預約的小朋友再操控。
感覺非常好玩～
需於1樓服務台登記報名。
＊基於安全，限12歲以上搭乘
老婆和兒子才玩20分鐘，
在冷氣房還能汗流浹背，
真是溜老婆小孩，
消耗他們體力的好地方~
#現場有不少媽媽玩得很認真，
還有小朋友，
因為媽媽玩的成績（能量）比較高，
不甘心在哭訴...
哈～
*免費參觀
【開放時間】10：00～18：00；週一休館
【地 址】新北市板橋區縣民大道二段1號1樓（板橋麗寶百貨旁，離板橋捷運站2號出口約200多公尺。）
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