店家相關資料

米與多蜜

地址： 105台北市松山區東興路23號

電話： 02 2747 0236

營業時間:11:30~14:30 17:30~20:30

很開心，又完成一家日是漢堡排採點夢了，米與多蜜收藏在我口袋名單許久了，終於有機會來吃吃看了

米與多蜜東興店店內空間寬廣，一次可以容納滿多組的客人。

比起近日動不動就要排隊好幾個小時的著名日式漢堡排相對友善許多

雖然我也很想去吃吃看這些著名的日式漢堡排，但平日要上班無法排隊的我，只能揮淚說掰掰了

米與多蜜是由聲寶集團再度引進日本關西「GANKOがんこ」和食集團旗下的全新品牌「米とデミグラス」/ 米與多蜜」

米與多蜜鄰近南京三民站三號出口，步行前往大約不到五分鐘

店內空間大，燈光明亮

菜單/DM

店內使用QR cord點餐

漢堡排分為純豬肉與牛豬混合 ，食量大一點的朋友也可以直接選二顆漢堡排肉的組合

光是漢堡排的口味選擇就滿多樣化的，有好幾種口味我都很想要吃吃看

👉️每人低消:一份套餐(6歲以下兒童免低消)

👉️需加收10%的服務費

👉️套餐白飯、味噌湯都可以免費續加一次

除了個人套餐之外，近期推出了雙人、四人套餐

最後我們算一下，各自點上一份漢堡排套餐再加點一些小點後，感覺好像雙人套餐比要划算

雙人套餐內容:漢堡排口味9選2、飲料選2、食蔬棒、爆漿牡蠣、義式風味烤腿排、烤白帶魚肉捲、甜點

(菜單內容應該有所更換了)

加價$59元店內享用飲料無限暢飲

來看看我們吃了些甚麼?

雙人套餐中可以選擇二種飲料，因為菜單中的飲料多數以咖啡、拿鐵為主

不喝咖啡的我只好挑選了原本需要加價$59元的飲料喝到飽(雙人或是四人套餐中飲料選擇喝到飽是不用額外加費用的)

老公選擇了冰拿鐵

米與多蜜所使用的白飯，是嚴選擁有日本基因的斗南町越光米，口感是我們喜歡的口感，保水度夠又不會太黏

搭配上一旁的半熟太陽蛋更是加分

博多明太子漢堡排

漢堡排套餐內容包含了漢堡排、煎蛋、馬鈴薯泥、味噌湯、生菜沙拉、米飯(餐白飯、味噌湯都可以免費續加一次)

以整套套餐內容與份量來說，真的還滿多的，最後就連店家免費可續白飯、味噌湯我們都沒續

漢堡排本身採用美國牛與台灣黑豬肉黃金比例製作而成

我覺得鬆軟度大約是中間值，沒有特別鬆軟也不是很緊實的那種漢堡排

漢堡排本身吃起來算是滿多汁的，也不會太過膩口

我選的是博多明太子口味，給的明太子醬真的分量很多，淹沒了我整個漢堡排

明太子醬調味不會太過死鹹，是剛剛好可以搭配白飯的鹹度

香蔥蒜蓉漢堡排

熱愛辛香料的老公第一首選香蔥蒜蓉漢堡排

漢堡排上鋪滿了滿滿的洋蔥末、蔥花、蒜片，如果不搭配上面的辛香料一起吃就可以吃到漢堡排的原味

其實漢堡排本身也有調味所以直接單吃也滿好吃的

雙人套餐中的食蔬棒

連裝蔬菜棒的杯子都有經過冰鎮過，這一點有加分

來一道清爽的蔬菜棒轉換一下口味還滿不錯的

照片中的二道烤物分別是義式風味烤腿排、烤白帶魚肉捲

在餐點端上桌時，服務人員還貼心提醒烤白帶魚肉捲邊邊可能還存有細小的魚刺，請小心食用

烤白帶魚肉捲調味有點太鹹，小小扣了分

爆漿牡蠣

炸物表現還不錯喔，炸牡蠣的熟度掌握得剛剛好，一口咬下真的會爆漿喔

上餐的速度其實還滿快的，一下子就擺滿一桌的餐點了

吃飽喝足前面滿滿一桌的餐點後

別忘了還有甜點的存在喔，這一次我們吃到的巧克力口味的小泡芙

首次造訪米與多蜜感覺還不錯，用餐環境寬廣，店員服務親切

白飯、味噌湯還可以再續碗，餐點的份量也相當足夠口味也滿多樣化的

有機會再回訪吃吃看別的不同口味的漢堡排

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店家/景點資訊

店家名稱：米與多蜜

所在地址：臺灣台北市松山區東興路23號

營業時間：00:00-24:00

店家電話：02 2747 0236

備註資訊：

營業時間:11:30~14:30 17:30~20:30 Google即時導航





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