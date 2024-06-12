應該會有滿多人疑惑，為什麼要在家中安裝樓梯升降椅呢？

因為隨著社會老齡化的加劇，都會面臨到幾件事情

像是身體的老化、行動不便或有身體不適的時候。

Ruby還記得我的奶奶曾經在樓梯上摔倒，結果在床上躺了多年，

因Ruby家開美髮店，經常聽到客人提到家中長輩在浴室或樓梯跌倒的情況。

這些意外常常發生在他們腳步不穩

或是因樓梯間距過高導致跨不過去的時候。



我們應該有居家安全的意識，能預防就先做。

家人的健康可以免去病痛或住院的奔波，

減少心理壓力和疲勞。這是Ruby從自己父母奔波的辛苦中得出的感悟。

Ruby要來介紹一下那天我去預約了解了樓梯升降椅第一品牌-羅布森，

他們家獲得台灣精品獎(MIT精品)，是MIT台灣製造，售後服務享有兩年保固的保障。

羅布森的台北門市位於捷運先嗇宮站1號出口，往左走約五分鐘即可到達。

如果開車或騎車，可以在門口暫停一下。

Ruby是有先在官網預約，也將預約的體驗連結分享給大家。

只需填寫居家資訊，就會有專人與你聯繫。

或者撥打免費專線「0800-331188」或加入官方LINE「@0800-331188」，

可以免費到府評估。

台北門市環境舒適寬敞，讓人有在家中的感覺。



一進門就有兩個她們家基本款及進階款的升降椅，

這兩款是店員說是屬於直線上下的升降椅，

有去過餐廳會發現也些高級餐廳，也會提供樓梯升降椅，

但都沒有羅布森升降椅來的薄。

介紹品牌的一些專利及獎項， 羅布森也是台製升降椅喔。

升降椅算是一個安全性相對要高一點的商品，門市擺放著這些專利證書，

讓來了解的客人也會對這品牌的初步認識等相關資訊。

店員介紹了他們的專利和獎項，像是有台灣精品獎、專利證書、

SGS檢驗合格、玉山獎、販售許可證等等證書，

畢竟樓梯升降椅是一個安全性要求較高的商品。

目前羅布森升降椅有三種可選擇，一種是【台灣經典款的直升降椅軌】、

【日本精裝款的直軌升降椅】另外一款是【彎軌行樓梯升降椅】，

都提供了兩年的全責保固服務，之後就可以簽訂後面的保養合約。

來門市體驗了解，店員非常耐心地回答了我所有的疑問，

包括安裝後會否破壞扶手、樓梯太窄是否能安裝等問題。

事實上，無論是石子地板、木地板、大理石、

磁磚，甚至鐵樓梯，都可以安裝，羅布森真的是上下樓好幫手。

椅子的皮面顏色可以客製化，顏色低調到鮮豔都有提供7種的顏色。

因是先了解所以Ruby當天也都有試坐三款的升降椅，第一款的【台灣經典款的直升降椅軌】，

較輕巧基本該有的功能也有提供，操作簡單，

只要體驗坐升降椅記得務必一定要【繫安全帶】，

收納的部分也都很簡單，三個步驟就可以把升降椅收納好。



第二款【日本精裝款的直軌升降椅】，又比【台灣經典款的直升降椅軌】更加的輕薄，

椅面是真皮，增加了耐用度和舒適感。



第三款【彎軌行樓梯升降椅】，很特別她會多國語言的切換，

在乘坐的時候還會播放音樂。

這款跟前面兩個升降椅不一樣是，他是用在家中是轉彎、旋轉、

ㄇ字型、L字型或者是家中樓梯有分段的，

就會適合安裝【彎軌行樓梯升降椅】。

他們家的升降椅還有一個安全機制，當樓梯上有異物時會自動停止移動，

避免危險發生。電力供應只需一般家用110V即可。

店員也都全程陪伴，一問之下才知道，

原來有長輩在試坐的時候會很害怕，這點貼心的服務也是相當的細心。



像是保養方式也都講得很仔細，也有專用清潔劑可使用，噴在廚房紙巾較厚的紙巾，

擦拭軌道即可，不用去擦拭黑色齒輪的部分，

絕對不可以用濕布或是酒精去擦拭，很有可能會造成漆面的損傷。

全程也是MIT台灣製造品質相對也來得安心。

因為升降椅對於身心障礙者的補助，根據每個地方有些不同機關，

也可以洽他們官網或是地方政府去洽詢。

Ruby覺得當天升降椅體驗花了約1個半小時，能詳細的對升降椅的認識與了解，

如果想要更詳細的了解都可以去羅布森的官網等門市去詢問，

簡單的升降椅推薦文章與大家分享。



【店家資訊】

👉羅布森台北門市

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 我要預約體驗請點此

🏠 241新北市三重區光復路一段16號

☎02-2999-3822

⏰ AM08:00~PM17:00



圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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