New Taipei accommodation新北市上半部臨海的特色，有知名的北海岸與東北角的海岸風光。在新北市有許多適合來趟輕旅行的新北飯店和民宿，想要看海、泡溫泉或是在山裡靜靜地休息全部都有。除了有在都市的板橋精選飯店，還有古色古香的九份老街民宿，充滿著文青風情，絕對能讓你放鬆身心。

板橋住宿推薦

板橋凱撒大飯店｜頂級設施國際觀光飯店

板橋凱撒大飯店就在板橋車站的對面，這裡除了有可以俯瞰板橋夜景的高空泳池之外，還有頂級的健身房，跨年時這裡可以一房難求啊！

✅近板橋車站／設施多元／超美高空泳池／跨年看煙火首選

✨真實旅客評價：4.6/5.0 板橋車站附近，5分鐘內可抵達。 趁疫情優惠賺到一間28樓的觀景房， 視野超美、浴室超大，一人獨享超讚

📍附近地標：高鐵板橋站 282 公尺、浮洲藝術河濱公園 2.97 公里、捷運板橋站 215 公尺、捷運府中站 479 公尺

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烏來住宿推薦

烏來旅晨溫泉民宿｜自然景觀、泡溫泉首選

烏來旅晨溫泉民宿的溫泉浴池也太美了吧！！從大廳到房間再到浴室，一連貫的質感文青風格真得會讓人不想離開餒😍窗外看出去是一片山林，環境超級清幽。

✅溫泉旅宿／有湯屋或住宿／環境超級清幽



✨真實旅客評價：4.4/5.0 店內環境非常好，和外面讓人看著就很放鬆的山景很搭。店長貓珍珠、奶茶更是為這趟旅程加分不少，太可愛了！

📍附近地標：烏來溫泉區 376 公尺、烏來國中 701 公尺

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淡水住宿推薦

將捷金鬱金香酒店

將捷金鬱金香酒店在全台灣都很有名，是很大型的國際渡假酒店，而且就在觀光勝地淡水老街和漁人碼頭旁。河景的房型超級美，遠處來能看見山林，完全就是度假的最佳選擇。

✅近觀光老街、景點／自助式早餐種類很多／夕陽絕對是No.1



✨真實旅客評價：4.5/5.0 風景很美，淡水目前來講覺得是最棒的飯店，可以再到附近咖啡廳或餐酒館配夕陽，之後回飯店休息

📍附近地標：淡水紅毛城 354 公尺、淡水老街 1.46 公里、捷運淡水站 1.91 公里、捷運紅樹林站 3.91 公里

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碧潭住宿推薦

新加州景觀旅館



新加州景觀旅館就位在碧潭旁，附近有捷運站、公車等交通很便利。碧潭有吊橋和湖上天鵝船可以讓遊客體驗。房間很明亮整潔，浴室還有浴缸可以泡澡看風景喔👀

✅交通便利／碧潭湖景／有景觀浴缸

✨真實旅客評價：4.8/5.0住宿環境乾淨，地理位置極佳，服務人員態度親切，列入下次入住的口袋名單。

📍附近地標：碧潭風景區 400 公尺、烘爐地 4.25 公里、捷運新店站 107 公尺、捷運新店區公所站 1.03 公里

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H&九份山經海景民宿

H&九份山經海景民宿可以看見🌊 這麼好的地理位置，老闆規劃了很多觀景窗，房間就能看見超美海景還可以邊泡澡，大廳用餐區也是光看就讓人覺得超～～級～～鬆～～

✅景觀浴缸／民宿提供夜間活動導覽體驗／馬上下訂不後悔



✨真實旅客評價：4.6/5.0 櫃檯接待人員很親切，房間不大，但相當整潔乾淨舒適，還可以看到山景，是九份相當推薦的住宿～

📍附近地標：九份老街 234 公尺、瑞芳風景特定區 365 公尺

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想不到在新北也有這麼多可以度假的飯店與民宿吧！想帶小孩一起出遊的話很推薦新北親子友善住宿，也可以去新北溫泉旅館泡溫泉放鬆身心靈～

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