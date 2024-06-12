台中太平餐廳_玉品軒茶棧─台中酸菜魚推薦，藏身住宅大樓裡的極鱻「麻辣小龍蝦」；人氣新品酸菜魚鍋，料好實在好夠味，還有老饕推薦的香酥嫩爆汁「香煎雞腿排」、涮嘴開胃「麻辣杏鮑菇」是必點，麻辣控很推的道地香辣美食這裡吃_附菜單，太平晚餐、太平宵夜、太平餐廳推薦

目錄索引

1. 關於玉品軒茶棧

2. 交通指引_玉品軒茶棧

3. 玉品軒茶棧環境開箱

3.1 玉品軒茶棧接待區

3.2 玉品軒茶棧用餐空間

4. 玉品軒茶棧餐點分享

4.1 人氣TOP1 酸菜魚飯

4.2 人氣單點 麻辣杏鮑菇

4.3 人氣單點 香煎雞腿排

4.4 新品 麻辣小龍蝦

4.5 飲品 抹茶拿鐵

5. 消費資訊

5.1 玉品軒茶棧餐點評價

5.2 玉品軒茶棧菜單

6. 台中太平餐廳相關資訊

6.1 品牌資訊

關於玉品軒茶棧

「台中太平餐廳_台中酸菜魚推薦」

「太平晚餐_太平宵夜_太平餐廳推薦」

玉品軒茶棧在哪裡

玉品軒茶棧位於台中市太平區育仁路53號，近太原足球場、馬卡龍公園，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場。

玉品軒茶棧環境_餐點特色

「溫馨舒適_用餐空間」

「老字號複合式茶坊_麻辣控推薦_道地香辣美食」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_育賢育仁路口站，走路2分鐘

機車：附近機車停車空間_育仁路

汽車：育誠停車場，走路5分鐘

太原足球場、馬卡龍公園附近_機車停車空間_汽車收費停車場

隱身於台中市太平區育仁路住宅大樓裡的玉品軒茶棧，附近有公車站、機車停車空間、汽車收費停車場，好停車、免擔心找不到停車位。

餐廳門口

聚餐當天，搭乘公車到育賢育仁路口下車後，走路2分鐘即抵達玉品軒茶棧。

機車停車空間

選擇騎車到玉品軒茶棧的朋友們，餐廳門口有可供暫時停放機車的空間。

營業時間

玉品軒茶棧營業時間為：

一~六 17：00~半夜02：30，週日公休。

放大版餐食參考

玉品軒茶棧門口有設置放大版餐食照片，提供路過的朋友們參考。

點餐區_取餐區

太平晚餐、太平宵夜人氣餐廳之一的玉品軒茶棧，每到用餐尖峰時間，外送餐食點單一單接著一單，取餐區擺放著一袋又一袋等候外送員取餐的餐點們。

尖峰用餐時間建議可提早使用線上訂餐，到店免久候即可享用熱騰騰上桌的道地香辣餐食。

付款方式

在玉品軒茶棧外帶、內用晚餐、宵夜，可使用：

現金、LinePay、街口支付、全支付、全盈+Pay、悠遊付、支付寶等多元付款方式，結帳。

內用區

緊鄰著接待區的空間裡，設置五張4人桌、一張2人桌，共有22個座位。

桌面設置

桌面上有擺放可供參考的菜單、紙巾、牙籤。

掃描QR Code線上點餐

可到點餐區拿取一份紙本菜單 → 掃描QR Code → 線上點餐。

半戶外用餐區

半戶外用餐空間，設置三張4人桌，共有12個座位。

這餐點了，菜單上看到的人氣餐食、近期推出的新品，有：

酸菜魚飯

麻辣小龍蝦

麻辣杏鮑菇

香煎雞腿排

抹茶拿鐵

酸菜魚飯 320元

單點酸菜魚飯的內容，有：

酸菜魚一鍋 + 白飯一碗。

酸菜魚

剛推出即大受饕客喜愛的新品就是它─酸菜魚。

以酸菜、辣椒、花椒等為主元素，添加多種辛香料藉由翻炒將香氣炒出 → 加入火侯時間堆疊的醇厚高湯料理魚肉，讓魚肉在烹煮過程中吸附湯頭香氣 → 灑上蔥花點綴 → 出餐。

第一口先喝紮紮實實地加入多種辛香料、足量酸菜、辣椒、花椒成就的酸菜魚湯，細品溫潤入口，隨時間在嘴裡散開微微的辣感、多層次香氣、嘟嘟賀酸鹹；接著吃吸附湯頭香氣、肉質細嫩的厚實魚塊，吃得到自然鮮，直接吃或配飯都很讚。

麻辣杏鮑菇 65元

麻辣控朋朋很推這道~

看起來帶有微微辣感的麻辣杏鮑菇，口感滑嫩的杏鮑菇，入口感受到的辣感界於微辣→小辣之間，蠻涮嘴的，適合點來當開胃菜、配菜享用。

香煎雞腿排 100元

鋪上一層高麗菜絲 → 疊上精準控時、控溫煎製的金黃雞腿排 → 出餐。

蠻有份量的大塊雞腿排切製成四塊分食，每一塊都可以吃到煎至酥香脆的雞皮、料理過程中鎖住飽滿肉汁，大口吃蠻過癮的。

麻辣小龍蝦 270元

愛海鮮的朋友們很推這道~

每一份麻辣小龍蝦有10尾，以嚴選新鮮小龍蝦為主角，輔以多種獨家辛香料煮製，成就的費工香辣料理。

足夠新鮮的麻辣小龍蝦，不費力地脫除蝦殼，享受大塊入口紮實、Q、嫩，蘊藏著獨特鮮香味的小龍蝦。

抹茶拿鐵 冰 100元

推薦可以選擇無糖版本的抹茶拿鐵，嚐嚐有茶感厚度的抹茶與濃醇香鮮奶結合，沁涼入口、化入嘴裡的抹茶香、奶香。

用餐日期：2024_05月

付款方式：現金、LinePay、街口支付、全支付、全盈+Pay、悠遊付、支付寶

_低消：一杯飲料或一份餐

_外帶自取8折

_滿300元，免外送費

台中太平餐廳，跟朋友的晚餐聚選擇到擁有超人氣的太平晚餐、太平宵夜─玉品軒茶棧，用餐。

參考菜單人氣推薦、近期推出的新菜色，就像在家中享用餐點一樣放鬆舒適的空間裡，吃著現點現做逐道上桌的香辣料理：香辣過癮多層次「酸菜魚」、涮嘴開胃「麻辣杏鮑菇」、大份量酥嫩多汁「香煎雞腿排」、脫殼不費力鱻辣「麻辣小龍蝦」。

每一樣餐食的美味均有在水準線上，會想再來嚐嚐其他功夫餐食。

台中太平餐廳_ 玉品軒茶棧菜單，攝於2024_05月

台中太平餐廳_ 玉品軒茶棧菜單，攝於2024_05月

台中太平餐廳_ 玉品軒茶棧菜單，攝於2024_05月

玉品軒茶棧

類型：台中太平餐廳_台中酸菜魚推薦_太平晚餐_太平宵夜_太平餐廳推薦

⏰ 營業時間

一~六 17：00~半夜02：30 (週日公休)

📍 地址：台中市太平區育仁路53號

📞 電話：04 2393 7386



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