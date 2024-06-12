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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 雖然招牌外觀並不明顯，但卻是一家高格調的餐酒館

雖然招牌外觀並不明顯，但卻是一家高格調的餐酒館

2024-06-12 19:50:00 我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享 人氣：114
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窩客好文

我是呂萱萱-吃喝玩樂愛分享

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：

Westland Bar&Bistro
place台北市萬華區漢口街二段117號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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創意料理有水準，真的好吃不打槍，酒類藏品已多達300多種，每杯調酒都有它的故事在，當然也可以請調酒師做專屬自己的特調

撰文。拍攝／呂萱萱

《Westland Bistro》的雖然招牌外觀並不明顯，經過很難注意到，但確是一家格調高的餐酒館，從晚餐時段開到隔日清晨，出餐到最晚餐酒館(假日出餐到4:00)，讓夜貓子也有地方可以去

鄰近西門町電影街，捷運西門站6號出口步行約10分鐘可到，開車可停附近的洛陽停車場

店內是長方型格居，2-6人的座位，有沙發區跟高腳椅

店內氛圍很棒
暖色系燈光讓人感到很舒適

我們偏愛吧台區，享用美食的同時，也可以欣賞bartender調酒

他們家的松露野菇燉飯，跟別人不太一樣，燉飯的外圍灑滿起司粉，中間還有一個半熟蛋，松露香氣十足，吃完很有飽足感

馬鈴薯烘蛋真的超好吃！蓬鬆又綿密，吃得到馬鈴薯綿綿的口感跟洋蔥的甜味

中卷炸的很酥香，但完全不會油膩，口感濃濃的南洋風情，真的創意十足

之前吃過的松阪豬，大多是鹽烤料理居多，第一次吃到有麻辣香氣的松阪豬，沒想到味道挺契合的，非常下酒！

Westland Bistro的酒單上，每一杯調酒都有自己的小故事，酒單上是前言，完整版小說會另外發佈在ＩＧ，還滿有趣的～

↑《傲》：酒感適中，喝起來是水果味偏重，柳橙味道很明顯，女生都會滿喜歡的

↑《慾》：酒味比較淡，也是偏果香的調酒，喝得到百香果跟鳳梨的香氣

↑《怠》：酒感偏淡，有淡淡菸草香，佛手柑的香氣，是一款很耐品嚐的調酒

↑《惰》：這款非常特別，酒感雖然偏淡，但茶香味十足，聞得到麻油薑味，但入口很清爽

Westland Bistro│整體心得

原文連結

 




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