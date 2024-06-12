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旭川TOP 3必住，可免費泡湯!

2024-06-12 20:23:00 30以後 人氣：106
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窩客好文

30以後

發表篇數：357篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 旭川飯店旭川住宿旭川酒店有哪些？北海道的第二大城旭川，位於道北地區的中心，不僅適合各種雪上活動，也有很多景點如：仿照天然棲地的旭山動物園、隨著四季變化而有不同景觀的上野農場、日本第一條步行購物街旭川平和通購物公園等，還有知名的美食旭川拉麵、烤羊肉，享譽國際的百年酒廠高砂酒造等，每年二月舉辦的旭川冬祭更是一大看點。

 

旭川住宿推薦
1. HOTEL AMANEK Asahikawa

  • - 隔壁就是立體停車場，三樓直通酒店大廳。一樓的藥妝店，營業到22:00，從日用品到酒類都有賣，附近也有兩家LAWSON。屬於cp值高的平價商旅。從大廳到客房都是淺色木紋裝潢，給人清爽舒適的感覺。
  • - 客房雖然不大，但乾淨漂亮，而且很先進，用平板控制電視、照明和空調，還可以查看公共浴池和投幣式洗衣機當下的使用人數，非常便利。自助式早餐約有50種使用北海道當季食材製作的日式和西式料理，海鮮丼和北海道特色湯咖哩相當美味。酒店15樓的公共浴場「四季の湯」，可眺望旭川市景，天氣好的時候可以看到遠方的大雪山。

 

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2. 旭川JR酒店

- 這間旭川住宿是典型的連鎖商旅，風格簡約，房間不算大但設計得很好，沒有侷促感。床是有支撐力的獨立筒床墊，睡起來很舒服，不會有陷進床裡的感覺，而且大廳還有20多種枕頭供住客選擇，可以舒適的一覺到天亮。浴室有乾濕分離，只有部分房型有浴缸。

- 五樓有半露天大浴場，大廳裡有一個很棒的休息室，提供免費的咖啡和茶，還有很多書籍。面向車站的透明玻璃，可以看到火車進出和街景，最適合泡完湯後，來這裡喝咖啡放空了。

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3. WBF旭川大酒店

- 酒店房型多元，部分有乾濕分離的浴室和獨立的馬桶。最受歡迎的和洋式家庭客房，一邊是西式床鋪一邊是日式塌塌米，是適合家庭出遊的旭川住宿，酒店也有提供嬰幼兒用品，和附設兒童遊戲室。

- 自助式早餐供應50多種北海道料理，包括海鮮丼、旭川拉麵、新子燒等，只有當地才吃得到的特色料理。

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