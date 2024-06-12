台北韓國料理美食推薦【房桑的韓國食堂】平價親民的道地韓式料理!!

雖然不能一秒飛韓國

但卻可以在台北開吃道地的平價親民韓式料理

對我而言也算是一種滿滿地慰藉了

平時下班放假的娛樂就是找間好吃的餐廳好好犒賞自己一番

而這次與家人飯點相聚地就選在【房桑的韓國食堂】

近台北捷運松江南京站五號出口-走路約10鐘即可到達

交通便捷地區靜謐很適合家人朋友情侶約會的優質餐廳

店內會放輕鬆自在的R&B流行樂曲

採光通明的空間讓聚餐都變得更加明亮歡快

期待著每道菜的出席阿~~

<<店家資訊>>

店名-房桑的韓國食堂

營業時間- (二)-(六) 1130~1400 / 1700~2100 (日)(一)公休

地址-104台北市中山區新生北路一段138號

網站- https://www.facebook.com/p/房桑的韓國食堂-100090935092368/

IG https://www.instagram.com/fangsangs_koreanfood/

菜單MENU

主餐

酥香滿頂爆表的韓式炸雞(原味/美乃滋辣醬/ 甜辣起司/蜂蜜蒜味 )

醬汁入味讓炸雞表皮充滿濕潤的甜辣感

內在卻滑順多汁的口感真是相得益彰

讓人完全沉醉其中無可自拔的美味

這次選擇的口味是甜辣起司與蜂蜜蒜味

奶香十足的的起司粉更是帶來畫龍點睛的興奮感

讓人垂涎三尺的炸雞完全透出鮮嫩郁香的甜鹹交織感

如膠似漆的綿密滋味真是相當美味

怎麼吃都不會膩口~~

韓式小菜*3 (可續盤)

整塊與切塊的白蘿蔔酸甜可口

湯汁絲絲入扣咬下那濕潤滿點的滋味

真叫人難以忘懷阿~~ 誰說配角就不能大紅大紫呢

好吃又爽朗的味道完全就像是一秒到韓國喔

泡菜 & 豆皮

酸脆卻又帶些微甜的泡菜

飽滿坐落滿分的扎實感根本就是配飯良伴

豆香四溢富含微辣的豆皮小菜

清爽解膩又不死鹹的滋味

新鮮清涼的口味真是開胃

料多味美的韓式煎餅(海鮮煎餅)

內裡有著鮮蝦/花枝/洋蔥等滿滿的餡料

外在則是相當厚實~~

香煎的海鮮韓式煎餅現場烘烤過後吃來溫暖飽滿

配上獨門的酸甜醬汁真是相當開胃可口

外酥內嫩的煎餅無論是單吃或是配醬都超好吃

店內招牌海鮮豆腐辣鍋

有著濃郁海鮮與厚實麻辣的湯底再集結大塊用心的好料

有鮮蝦/花枝/豆腐/金針菇/蛤蠣都是用料滿滿

完全是下飯必點NO.1

攪拌後分布均勻傳來那海鮮香辣的滿足香氣

油而不膩辣而不死鹹的口味搭上白飯與小菜就是整碗嗑光阿

韓式經典-辣炒魷魚麵線

香辣中帶有微甜鹹香的滋味

綜合那甜辣鹹味絕配的恰好比例感

開胃中又兼具涮嘴的辣炒魷魚麵線

麵線像是冷麵的口感再夏季吃更是涼爽

賣相極佳的優秀選手--泡菜炒飯

上方有著半熟的荷包蛋而下層則有滿滿地紫菜+牽絲起司

超級讓人有食慾感的泡菜炒飯在口感上也是很令人驚豔

酸爽馥郁的泡菜與粒粒分明的米飯形成和諧的搭配

入味的酸香分布均勻在每粒米飯上

配上新鮮的蛋液滋潤整體味覺那酸香微辣的爽感真是一個過癮

韓式經典特調甜米釀

宛若台式西米露的滋味

甘甜卻又不太過份的中庸感

能夠平和韓國料理本身的鹹味

整體而言入口滑順平實集結顆粒感

又能帶起口腹之慾的飽足滋味喔

這道特別由店長招待的精緻傳統韓式甜點 甜點-黃豆粉麻糬

微微的甜糯感不黏牙也不膩口

微甜蜂蜜的香氣讓口齒頻繁留香

外層酥脆內裡軟糯的口感同時合併那郁香的蜂蜜夢幻息氣

內在的麻糬涮嘴又Q彈的滋味實在令人吃了還不肯停口

做為一個完美韓食的Perfect Ending!!

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