今天是和老婆久違的二人世界，終於可以拋開岳岳這個大電燈泡好好約會。為此，我專門挑了一個適合浪漫、小酌的好去處-「Waiting Bistro餐酒館」。Waiting Bistro位於台北市大安區忠孝東路三段巷弄內，距離捷運忠孝復興站1號出口步行約5分鐘。 美式鄉村風格的餐酒館不僅引人矚目，門口玻璃上的貼紙更是宣示著Waiting Bistro是一間精選在地好評餐廳。

Waiting Bistro設有戶外雅座，在夜晚中乘著月色、飲一杯酒，也是很不錯的選擇。踏入室內，映入眼簾琳瑯滿目的多款精釀啤酒，讓人看得目不轉睛。半開放式廚房不但沒有濃厚的油煙味，還 可以一覽服務人員忙碌的身影及餐點製作過程，乾淨、衛生看得見。

Waiting Bistro餐點酌收10%服務費，禁止攜帶外食及飲料，僅提供現金結帳，目前有當月壽星活動。菜單上麵、飯軟硬度皆可以客製化，也有供應素食餐點 。 酒類有標示酒精濃度，大家可以依照個人口味喜好做選擇。

🥂主廚的奶油培根蛋黃麵(可蛋奶素)

主廚的奶油培根蛋黃麵一上桌，最吸引我眼球的絕對是那顆蛋黃無誤。使用刀叉將蛋黃戳開，蛋液流淌下來的那瞬間，口中的唾液隨之滴下。捲一口麵放入嘴中，蛋黃麵奶香濃郁，滑順的蛋液完整的依附在麵上，為麵增添了層次，又與奶味相互呼應。神助攻的培根鹹香味，蘆筍點綴上了蔬菜香氣，這美味無可挑剃!

🥂印度烤雞胸佐肉桂蘋果

雞胸肉最怕的就是又乾又才柴，Waiting Bistro的雞胸煎得恰到好處，滿滿的肉汁，口感軟嫩中又不失嚼勁。看這雞胸厚度很厚，我猜有先醃制處理過，才會單單如此簡單的料理方式，就能讓這雞胸肉無比美味! 雞胸底下還有鋪了一層煎烤過後的櫛瓜，和雞胸肉一起入口，滿嘴的義式香料風味，讓我有了置身於西方古老歐洲的錯覺。

🥂松露松阪豬燉飯(可蛋奶素)

Waiting Bistro燉飯保有些許米心，燉飯 口味層次分明，細細品嚐，讓米飯透過咀嚼釋放出吸入的湯汁。伴隨著 奶香(松露味)飄散 ，搭配爽脆甜美的松阪豬，簡直快飛天了，是高級享受啊! 畫龍點睛的番茄乾更是神來一筆， 酸酸、甜甜、鹹鹹的滋味為燉飯增添了不同的風味。

🥂討海人的豪邁快炒綜合海鮮

討海人的豪邁快炒綜合海鮮是Waiting Bistro的信心大作，服務人員強烈推薦這一道。快炒綜合海鮮有多利魚、淡菜、蛤蜊、大蝦，濃厚的番茄香味是Waiting Bistro自製的醬料，酸鹹平衡、口齒留香，​​​​​​​確實是珍饈美饌，值得推薦!

🥂英國Samuel Smith's Organic Strawberry有機草莓

2009年美國啤酒公開賽「水果啤酒」類別第一名

2011年世界啤酒錦標賽「頂級水果啤酒」金牌獎

酒一開蓋滿滿的草莓香氣撲鼻而來，為我和老婆的浪漫氛圍中，添上了一絲水果清香。啤酒入口柔順細膩，​​​​​​​綿密的氣泡、沁涼的口感，讓味蕾得到了大大的滿足。平滑的麥芽和芳香的草莓味道以優雅的方式融合在一起，讓我們沉浸在苺果香氣與微醺啤酒風味中，清新香甜卻不甜膩難耐。

🥂西班牙人的點心

你們猜~西班牙人的點心是什麼？是吉拿棒! 吉拿棒外酥內軟，蘸上巧克力醬，還有巧克力豆，甜甜的滋味就是幸福的味道。呼~ So 齁 呷 !​​​​​​​

Waiting Bistro餐酒館​​​​​​​隱身於東區巷弄內，料理美味卻大放異彩，表現極為出色。今天和老婆的約會唯美結束，精緻的料理搭配精釀啤酒，Waiting Bistro有好酒、好菜，而好東西不只值得等待，也值得被對待。「Waiting Bistro餐酒館​​​​​​​」分享給大家~

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Waiting Bistro餐酒館​​​​​​​

地址: 台北市大安區忠孝東路三段251巷13弄6號1樓​​​​​​​

營業時間: 週三-週五17 :00-23:00；週六-週日12:00-23:00；週一-週二公休

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