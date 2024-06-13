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洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式料理~岡山老街、岡山夜市美食推薦

2024-06-13 11:54:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：96
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：282篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

洪發港式飲茶
place高雄市岡山區岡山路390號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

在岡山也吃的到港澳星級主廚道地港式小點!
岡山港式飲茶平價港式料理首選-洪發港式飲茶
蒸品、腸粉不一樣的港式口味
普洱、香片皆為靜心溫喉的餘韻好茶
環境小而溫馨，帶有中港式的復古感~

洪發港式飲茶

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

洪發港式飲茶地點位於岡山老街和岡山夜市附近
平和路上有多間停車場，來此用餐不用怕交通不方便

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式
另外所有餐點皆為師傅現場手工製作
不使用工廠現成食品~讓你吃得安心又健康

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

香茜魚翅餃

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

薄皮的魚翅餃~像是港式的燒賣
外皮口感Q彈，內餡相當飽滿

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

蠔皇蒸鳳爪

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鳳爪以特製醬汁蒸至入味
軟嫩入口即化，幾乎雞軟骨部分皆可嚼碎
掌心的部分是最有肉的精華部位

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鼓汁蒸排骨

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

蒸排骨跟鳳爪類似~比較屬於需要啃骨的港式小菜
比起鳳爪來說味道比較沒那麼鹹口
部分軟骨部位已相當軟嫩，可嚼碎吞食

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

港式煲湯

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

看起來像是佛跳牆~但喝起來比佛跳牆再清順一些
湯裡有牛肉和蘿蔔等等配料
不會有太重的中藥材味

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鮮蝦韭菜餅

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

這道菜很類似中式早餐點的韭菜盒
差別在韭菜餅的外皮幾乎也都是韭菜
裡面還有包鮮蝦肉~讓口感更Q彈味道鮮美

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鮮蝦腐皮捲

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鮮蝦腐皮捲裡面也有包鮮蝦肉
主要是外層豆腐皮口感酥脆~有點類似炸春捲

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

安佳鹹水餃

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

鹹水餃口感吃起來很像麻糬
口味上則是稍微有點像是肉粽的味道
相當特別的一道港式小菜

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

蔥花炸兩腸粉(油條)

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

港式料理一定要試看看腸粉!
包油條的蔥花腸粉外嫩內脆
醬料不會太鹹口~配上腸粉皮剛剛好

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

瑤柱珍珠雞

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

使用荷葉包覆的糯米雞
外脆內部則是糯米結合荷葉香氣
雞肉嫩口~一定要趁熱吃!

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

臘味煲仔飯

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

米飯粒粒分明~局部稍微有點鍋巴的香氣
港式的叉燒和香腸，油嫩不會太鹹口
吃完有一定的飽足感~

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

菜單

洪發港式飲茶-港澳星級主廚道地港式小點~岡山港式飲茶平價港式

營業資訊

📍高雄市岡山區岡山路390號
⏰11:00–14:00, 17:00–21:00
🚷週四公休
☎️07-6220078

 

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