在岡山也吃的到港澳星級主廚道地港式小點!

岡山港式飲茶平價港式料理首選-洪發港式飲茶

蒸品、腸粉不一樣的港式口味

普洱、香片皆為靜心溫喉的餘韻好茶

環境小而溫馨，帶有中港式的復古感~

洪發港式飲茶

洪發港式飲茶地點位於岡山老街和岡山夜市附近

平和路上有多間停車場，來此用餐不用怕交通不方便



另外所有餐點皆為師傅現場手工製作

不使用工廠現成食品~讓你吃得安心又健康

香茜魚翅餃

薄皮的魚翅餃~像是港式的燒賣

外皮口感Q彈，內餡相當飽滿

蠔皇蒸鳳爪

鳳爪以特製醬汁蒸至入味

軟嫩入口即化，幾乎雞軟骨部分皆可嚼碎

掌心的部分是最有肉的精華部位

鼓汁蒸排骨

蒸排骨跟鳳爪類似~比較屬於需要啃骨的港式小菜

比起鳳爪來說味道比較沒那麼鹹口

部分軟骨部位已相當軟嫩，可嚼碎吞食

港式煲湯

看起來像是佛跳牆~但喝起來比佛跳牆再清順一些

湯裡有牛肉和蘿蔔等等配料

不會有太重的中藥材味

鮮蝦韭菜餅

這道菜很類似中式早餐點的韭菜盒

差別在韭菜餅的外皮幾乎也都是韭菜

裡面還有包鮮蝦肉~讓口感更Q彈味道鮮美

鮮蝦腐皮捲

鮮蝦腐皮捲裡面也有包鮮蝦肉

主要是外層豆腐皮口感酥脆~有點類似炸春捲

安佳鹹水餃

鹹水餃口感吃起來很像麻糬

口味上則是稍微有點像是肉粽的味道

相當特別的一道港式小菜

蔥花炸兩腸粉(油條)

港式料理一定要試看看腸粉!

包油條的蔥花腸粉外嫩內脆

醬料不會太鹹口~配上腸粉皮剛剛好

瑤柱珍珠雞

使用荷葉包覆的糯米雞

外脆內部則是糯米結合荷葉香氣

雞肉嫩口~一定要趁熱吃!

臘味煲仔飯

米飯粒粒分明~局部稍微有點鍋巴的香氣

港式的叉燒和香腸，油嫩不會太鹹口

吃完有一定的飽足感~

菜單

營業資訊

📍高雄市岡山區岡山路390號

⏰11:00–14:00, 17:00–21:00

🚷週四公休

☎️07-6220078