在岡山也吃的到港澳星級主廚道地港式小點!
岡山港式飲茶平價港式料理首選-洪發港式飲茶
蒸品、腸粉不一樣的港式口味
普洱、香片皆為靜心溫喉的餘韻好茶
環境小而溫馨，帶有中港式的復古感~
洪發港式飲茶
洪發港式飲茶地點位於岡山老街和岡山夜市附近
平和路上有多間停車場，來此用餐不用怕交通不方便
另外所有餐點皆為師傅現場手工製作
不使用工廠現成食品~讓你吃得安心又健康
香茜魚翅餃
薄皮的魚翅餃~像是港式的燒賣
外皮口感Q彈，內餡相當飽滿
蠔皇蒸鳳爪
鳳爪以特製醬汁蒸至入味
軟嫩入口即化，幾乎雞軟骨部分皆可嚼碎
掌心的部分是最有肉的精華部位
鼓汁蒸排骨
蒸排骨跟鳳爪類似~比較屬於需要啃骨的港式小菜
比起鳳爪來說味道比較沒那麼鹹口
部分軟骨部位已相當軟嫩，可嚼碎吞食
港式煲湯
看起來像是佛跳牆~但喝起來比佛跳牆再清順一些
湯裡有牛肉和蘿蔔等等配料
不會有太重的中藥材味
鮮蝦韭菜餅
這道菜很類似中式早餐點的韭菜盒
差別在韭菜餅的外皮幾乎也都是韭菜
裡面還有包鮮蝦肉~讓口感更Q彈味道鮮美
鮮蝦腐皮捲
鮮蝦腐皮捲裡面也有包鮮蝦肉
主要是外層豆腐皮口感酥脆~有點類似炸春捲
安佳鹹水餃
鹹水餃口感吃起來很像麻糬
口味上則是稍微有點像是肉粽的味道
相當特別的一道港式小菜
蔥花炸兩腸粉(油條)
港式料理一定要試看看腸粉!
包油條的蔥花腸粉外嫩內脆
醬料不會太鹹口~配上腸粉皮剛剛好
瑤柱珍珠雞
使用荷葉包覆的糯米雞
外脆內部則是糯米結合荷葉香氣
雞肉嫩口~一定要趁熱吃!
臘味煲仔飯
米飯粒粒分明~局部稍微有點鍋巴的香氣
港式的叉燒和香腸，油嫩不會太鹹口
吃完有一定的飽足感~
菜單
營業資訊
📍高雄市岡山區岡山路390號
⏰11:00–14:00, 17:00–21:00
🚷週四公休
☎️07-6220078