2024年是台南的觀光年!今年台南迎來建城400年，400年來，府城台南承載著悠久的歷史脈絡與文化的傳承，無論在美食、文化、歷史、教育、多元種族融合都呈現出在地的特色。今年市府特別規劃一系列「台南400」活動，邀請全台各地的朋友一起來見證台南400年來歷史的軌跡與成就。

這次中華電信元宇宙推出yocity平台，在yocity平台上能直接穿越時空，參訪台南安平歷史古蹟、走訪安平老街、線上即時購物、領取商家優惠券、有趣的是還能線上跟玩家互動，即使不在台南也可以玩台南，當然如果你已經規畫要來台南玩，你更要帶著yocity來玩台南，因為yocity幫大家整理了多家台南精選店家，帶著yocity當導遊就能吃喝玩樂免煩惱，今天我們也跟著yocity一起來一日吃台南吧!(yocity下載點這裡)



赤崁樓旁必吃慢熟黃金焦糖布丁

台南在地品牌「韓金婆婆」，以日式手工豆腐酪為主打，原是創始人兒時媽媽常做的家常甜點，而媽媽的豆腐酪是日本師傅授的手藝，那如豆腐般軟嫩細緻口感與單純香甜日式風味的豆腐酪，一直是記憶中媽媽的味道。直至創始人母親年老失智後，為了需流質食物照護母親飲食，才有了今日「韓金婆婆」這個品牌的誕生，強調自然健康無添加，即為品牌初衷。

▼門市有多款口味的豆腐酪可選擇，可作為伴手禮，亦有販售冰品提供內用外帶。

雖然是以豆腐酪起家，但「韓金婆婆」的慢熟黃金焦糖布丁適用牧場直送紅殼紅心古早蛋加上日本特選級十勝鮮乳，再加入用慢火熬煮的手炒焦糖，細緻熟成，滑順濃厚，也很值得品嘗。而且這款布丁可是榮獲國際A.A.無添加認證三星焦糖布丁喔。

桑葚雪花冰+芋泥奶酪，滿滿桑葚果粒超誘人，酸甜消暑，芋泥奶酪則是精選來自大甲的芋頭，經離心技術抽離澱粉，吃的到芋泥的綿密但沒有芋頭纖維一絲絲的討厭口感，香氣自然又滑順。

季節限定冰品也是「韓金婆婆」的超人氣品項，冬季必吃草莓派對，夏天就是要吃鮮芒果雪花冰。點了鮮芒果雪花冰豪華版，裡層以剉冰打底強化外層再加上一層牛奶雪花冰，鋪上新鮮的現切芒果、鮮奶油、芒果青(正常是藍莓起司)，豪華又好吃，非常夏天的味道。

「韓金婆婆」赤崁門市就在赤崁樓旁，安排台南旅遊行程，可以一早第一站先來赤崁樓參訪，結束後直接就走到旁邊的「韓金婆婆」嚐美食喔。

店家資訊

韓金婆婆日式手工豆腐酪赤崁門市

電話：06-2220237

地址：台南市中西區赤嵌街1號

營業時間：10:00-21:00（週六~週一）（周三~五10:00~18:00）週二公休

官網：韓金婆婆日式手工豆腐酪

正宗 廣粵 料理道道都是招牌花雕雞、豬骨煲好好味

午餐安排到台南市府附近文平路的「老廣粵」花雕雞創意坊，品嘗正宗廣粵料理，「老廣粵」的老闆娘原為單親媽媽，跟著妹妹一起到中國拜師學習廚藝回台灣後，靠著經營這家店得以翻轉人生，是許多媒體採訪過的人氣店家，也是台南人吃花雕雞的首選。

▼正宗花雕雞:一乾二滷三湯，一鍋三吃，多層次風味享受花雕雞的醬香與酒香

必點花雕雞選用跑山雞肉質大塊又紮實，先以花雕醬文火拌炒入味，上桌後淋上花雕酒煨煮5分鐘讓香氣更能入味，鍋底的米酒與花雕酒經過煨煮，沒有酒味只留下淡淡酒香迷人，一吃乾吃搭配白飯享受，獨特花雕雞酒香肉香與雞肉的彈牙。

▼可在上桌時加價加乾冰工序，讓肉質煨煮後更緊實。

二吃加入花雕酒拌煮特製粄條，(目前因粄條缺貨改為冬粉)最後將湯汁收乾，有點類似滷的作法，為滷吃，滷吃的花雕雞更為入味，冬粉吸飽了湯汁，香氣迷人。

三吃撈起未吃完的雞肉與粄條加入火鍋料與高湯，變身火鍋。鍋中殘留的花雕醬汁融合火鍋高湯，整鍋火鍋香氣足略帶著甜味，享受吃火鍋的樂趣。

▼馳名正宗澳門豬骨煲濃郁系湯頭香氣迷人，同時享受大口啃肉與吸取骨隨的爽度。

另一道最受歡迎的人氣料理就是這道澳門豬骨煲了，以天然食材加入微辛的胡椒為引，費時熬煮到湯頭都呈現乳白色，湯頭鮮香濃郁不腥，豬大骨肉嫩撕咬不費力，享受拿著豬大骨大口喀肉的快感，又喜歡濃郁系湯頭還可以吸取骨隨精華的朋友，不可錯過。

▼蛋酥鮮嫩紅燒魚，魚肉外酥內嫩、吃的時候要連同上面的蛋酥一起吃更有酥脆口感，搭配酸甜開胃的醬汁，大人小孩都喜歡，也十分下飯。

▼生菜蝦鬆：鮮脆彈牙的蝦鬆包裹在鮮脆的生菜裡，一口咬下，清脆聲響，好吃又爽口，比較特別的是這道菜居然加入了可樂果碎片來增加口感，很有創意。

▼咖哩軟殼蟹：尺寸非常大的軟殼蟹，酥炸至金黃酥脆，佐上咖哩醬整隻都可以直接入口，酥脆又充滿香氣，咖哩的香氣適中，不過分濃烈而搶走風采，可搭配麵包一起吃增加飽足感，不管是視覺到品嚐的味道整體都非常好。



▼拔絲蜜地瓜：外層有酥脆的糖衣內層帶有綿密的香甜感，擺盤也非常漂亮，也是一道必吃料理，作為餐點最後的收尾也很完美。



「老廣粵」的餐點選項很多，花雕三吃、廣粵名煲、開味鮮湯、都是必點，除粵菜外也有中式料理，部分餐點有大小份可彈性依人數點餐，也有單人餐點跟雙人餐或合菜，人少人多都好點菜，加上停車也方便，我們也來用餐過好幾次，不過假日會建議先訂位以免久候喔。

店家資訊

老廣粵花雕雞創意坊

地址：台南市安平區文平路249號

電話：06 293 1010

營業時間：11:30~14:00、17:00~21:30

FB粉絲專頁：老廣粵花雕雞創意坊

台南伴手禮非油炸蝦餅厚片更涮嘴

▼在「台南安平小舖」店門口就可以看見蝦餅的製作過程

下午來到行程台南安平除了可以造訪安平古堡或億載金城外，逛逛安平老街採買伴手禮，台南安平必買蝦餅，推薦這家全台首創『非油炸蝦餅』創始店「台南安平小舖」。

原為家中長輩設計，考量長輩健康因素，研發出全台首創非油炸的蝦餅，非傳統大鍋油炸製作，改用高溫、高壓煎烤、膨發而成，少了油炸更健康無負擔，

▼現場都有提供產品試吃，吃了喜歡再買就好。



▼安平鮮爆蝦餅：有原味、辣味、海苔、黑胡椒四種口味，買了黑胡椒與辣味，雖是非油炸但也能有酥脆的口感，尺寸跟厚度都比別家蝦餅還要大片厚度也更厚，口感更好，非油炸的蝦餅吃起來不油膩，手不會油油的，也完不會容易口渴，胡椒跟辣味兩款口味香氣都迷人。



▼做成拉環式罐裝包裝很可愛的鮮爆蝦餅，蝦餅是做厚片設計，而且是讓人愛不釋手的愛心造型，是我最偏愛的一款，吃起來最有口感，一口的大小也剛剛好。



「安平小舖」除了有傳統的較為薄脆的外，也有更涮嘴的厚片蝦餅、櫻花蝦餅、頂級波士頓龍蝦餅等，品項非常多，作為伴手禮非常具有台南在地特色。

店家資訊

安平小舖

電話：06-2438619

地址：台南市安平區安平路788號

營業時間：09:00-20:00

官網：安平小舖

台南獨創禽獸鍋薑母鴨加羊肉爐

冬季限定全台唯一的禽獸鍋~如果剛好在有營業的時間來到台南，非常推薦大家安排來吃這家「鑫帝元薑母鴨羊肉爐」(9月~3月限定，其餘時間不營業)。

2022年底剛開幕就人氣大爆棚，吃一鍋禽獸鍋要大排隊的人氣店家，獨創的羊肉爐加薑母鴨吃法，再加上浮誇的海鮮配料，爆蛋紅蟳加薑母鴨與羊肉爐的另類鴛鴦鍋，陸海空大集合一次都能吃到。

▼薑母鴨與羊肉爐都可以選擇單鍋，每一份為400元，若要點禽獸鍋即薑母鴨加羊肉爐的鴛鴦鍋，則為一鍋800元，禽獸鍋份量建議4人以上吃比較合適。

「鑫帝元薑母鴨羊肉爐」除了招牌禽獸鍋與眾不同外，店裡面還有許多特殊食材是一般薑母鴨店吃不到的，例如：爆蛋紅蟳、鮑魚、烏魚子、雞佛、栗子、澎湖野生小卷、扇貝、牛肉丸等等。

點一鍋禽獸鍋再加點爆蛋紅蟳、鮑魚、澎湖野生小卷、扇貝，海陸空大集合，滋補又鮮美，加了海鮮的羊肉爐跟薑母鴨口味都超合，湯頭更鮮更迷人，吃補也要吃精緻吃美味吃奢華。

▼必吃蔥油乾麵線，香氣迷人，一定要加上鑫帝元自製的醬料，再加一小匙薑母鴨湯更美味。

▼單點現烤烏魚子奢華滿分，一口烏魚子搭配一片蘋果，爽口解膩。

「鑫帝元薑母鴨羊肉爐」每天下午四點開到凌晨三點，可以一路吃到宵夜時段很方便，店後方有特約停車場，停車也很便利，是我們每年冬天都會來吃好幾次的店，不用煩惱冬天時要吃薑母鴨、還是羊肉爐，一次兩種一起吃，再加點爆蛋紅蟳、鮑魚，海陸空大集合一鍋就能超滿足。

鑫帝元薑母鴨羊肉爐

電話：06 312 0518

地址：台南市永康區中華路280-53號

營業時間：下午四點到半夜三點

公休日：暫無公休日

▲店後方有特約停車場

鑫帝元薑母鴨羊肉爐：FB粉絲團

吃喝玩樂都在元宇宙 yocity

中華電信元宇宙yocity支援ios與android，手機上即可輕鬆下載，下載後可以幫自己的角色選擇自己獨一無二想要的造型，還能線上跟玩家互動。(yocity下載點這裡)

yocity的精選店家中整理了台南多家好吃好玩的商家，來台南旅行時，帶著yocity當導遊就可以吃喝玩樂，部分商家還有優惠券可以領取，也有多項好康活動訊息可以在APP內找到。

除此之外也可以透過yocity APP進行線上即時購物，免出門就能在家逛百貨公司享受購物樂，超方便。

▼點擊可看到當期活動DM

▼點擊可看到品牌櫃位位置與品牌介紹、商品介紹。

透過yocity可以跨域時空造訪台南安平古蹟，3D即時場景360度的影像跟彷彿身歷其境，點擊畫面中的古蹟還有詳細介紹，讓你更加認識台南，如果你是歷史愛好者一定也會喜歡。(yocity下載點這裡)

(本文為中華電信元宇宙合作文)

延伸閱讀