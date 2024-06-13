在北部一天可以翻八輪的超狂台式火鍋品牌「狂一鍋」，高雄第二家店開幕了!

6月份「狂一鍋義享店」正式進駐義享時尚廣場5F，6/1試營運當天就迎來滿滿人潮，「狂一鍋」是全台第一家把火鍋結合經典小吃、台菜的火鍋品牌。古早味魷魚螺肉蒜、生炒花枝羹、客家鹹湯圓火鍋，竟然都能變身火鍋，服務人員桌邊爆炒瀰漫的香氣，幾樣超乎水準的熱炒、熟食類，餐點完全不輸熱炒店。

平日午餐、每日宵夜限定時段，299元起就可享受自助吧吃到飽，平日午餐再享180分鐘用餐時間，超過30種蔬食、火鍋料任你享用，霜淇淋、飲料、白飯、醬料、麵食也採無限提供，很超值。

「狂一鍋義享店」限定的酸菜魚鍋，酸香味十足，一個人不用揪伴就能吃酸菜魚也超讚，喜歡嘗鮮的朋友，衝「狂一鍋義享店」就對了。

超過30種蔬食火鍋料吃到飽

「狂一鍋」的火鍋蔬食區提供超過30種食材，包含新鮮時蔬、火鍋料、餃類、菇類、麵食、豆皮、油條等等，新鮮度看的見，服務人員補料的速度也很快。

▼最受歡迎的手打虱目魚漿，真材實料，推薦大家一定要多挖幾杓吃夠本。

霜淇淋飲料醬料白飯無限供應

內用除了火鍋蔬食區自助吧可以吃到飽外，飲料區多款飲品、白飯、醬料區、霜淇淋也都是無限供應。我們這次吃到的霜淇淋口味是黑芝麻霜淇淋，有著濃郁香氣，不甜膩。

桌邊爆炒出火鍋的新高度

已經不是第一次來「狂一鍋」用餐了，「狂一鍋」是全台首創把經典台菜跟台灣小吃融入火鍋的品牌，像是功夫排骨酥、生炒花枝、魷魚螺肉蒜、客家鹹湯圓、都非常少見且是前所未有的台味鍋底，大部分的鍋物採桌邊開鍋現炒，炒出穫氣讓湯底更多層次與香氣，滿足吃火鍋與吃台菜的願望。

生炒花枝鍋複製夜市風味小吃

吃火鍋也能吃到生炒花枝鍋，真的是絕無僅有，「狂一鍋」也沒在跟你馬虎的，直接桌邊就爆炒起來，用洋蔥跟辛香料爆炒出香氣，再加入烏醋、獨家秘製高湯跟厚實的花枝，把夜市的風味小吃生炒花枝複製到現場來，隨心所欲加入鍋料變身火鍋，芹菜的甜與烏醋的酸V，彈牙的花枝，完美呈現。

到自助吧區拿顆意麵放進生炒花枝鍋一起煮，是不是更像夜市生炒花枝意麵呢!味道完全不輸夜市賣的，在「狂一鍋」吃生炒花枝可以吹冷氣，還可以拿來涮肉煮海鮮，有夠超值。

單店限定隱藏版酸菜魚必吃

時下最風靡的酸菜魚鍋，在「狂一鍋」也能吃到喔。

「狂一鍋義享店」限定的酸菜魚鍋，也是採桌邊爆炒，特別的是除了酸菜外還加入番茄跟特調醬，讓酸味的層次更豐富，再加入紅石斑魚、花椒、辣椒、高湯、最後進行油潑動作，提增香氣，魚肉與辣椒跟湯汁融合在一起，呈現更有層次的味道，也讓表面更油亮光嫩。雖然不是酸菜魚專賣，但居然把工序做得這麼仔細，真的很不簡單。



這鍋酸菜魚鍋酸香味十足，湯頭微微辣雖然有經過油潑，但不膩可以喝的順口，涮肉片煮海鮮都蠻適合，不用揪朋友一個人就能吃酸菜魚我覺得也很讚！

13款精選鍋底選湯頭再搭肉盤

「狂一鍋」的肉盤表現也不錯，每次必點的翼板霜降牛厚度剛剛好，口感鮮嫩肉汁豐富。

梅花豬側邊帶點油脂，吃起來不柴還帶點爽脆，是我很喜歡的口感。

熱炒類超乎水準完全不輸熱炒店

功夫排骨酥是「狂一鍋」的明星主打，光是招牌功夫排骨酥鍋自開幕以來就已經創下破6座台北101高度的驚人銷售量，上次我們也吃過功夫排骨酥火鍋，真的讓人念念不忘。

單點的功夫排骨酥又是不一樣的厲害，上桌就能直接吃，每一塊都超大塊超有肉，又香又酥又脆，推薦大家一定要來吃吃看。

另外單點的香辣鴨血也很入味，軟嫩多汁。

每次都覺得「狂一鍋」很厲害，雖然是賣火鍋，但熱炒跟熟食完全不輸熱炒店水準，像上次點紅吱吱魷魚跟功夫排骨酥都讓人讚不絕口。

時段限定299元起吃到飽

▼「狂一鍋」2024最新菜單如下：共有13款湯頭，點餐先選鍋底再選肉盤，用餐可享自助區吃到飽。



▲平日午餐每日宵夜限定價只要299元起蔬食自助吧、飲料、霜淇淋無限供應。平日午餐再享180分鐘用餐時間。

▲加入樂多多集團APP送入會禮：

消費100元累績1點，集點好禮享不完，5點可兌換6選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、季節鮮魚、小白蝦)，10點、15點可兌換品項詳見APP，點我註冊：https://reurl.cc/7yaaAb

高雄第二家店狂一鍋義享店

「狂一鍋義享店」目前在高雄是第二家分店，門店位置是在義享天地5F，來逛百貨也可以順便吃火鍋，用餐環境也很舒適，光是開幕第一天人潮就很多，如果想吃宵夜場的朋友可以選擇到「狂一鍋台鋁店」，營業時間是到午夜喔。

平日午餐180分鐘爽爽吃

火鍋餐廳滿街都是，「狂一鍋」是首創結合台菜跟經典台灣小吃的火鍋，桌邊爆炒炒出香氣，用料與食材也不馬虎，自助吧超過30種的時蔬、火鍋料吃到飽，CP值超高，熱炒類也超強，這是義享店的隱藏版酸菜魚又是穰人也超愛的滋味，不用揪伴吃酸菜魚就是讚，平日午餐再享180分鐘用餐時間，衝一波了吧!

Info./狂一鍋-台式火鍋第一品牌

狂一鍋高雄義享店

地址：高雄市鼓山區大順一路115號A棟5樓(義享時尚廣場5樓)

營業時間： 平日11:00~15:00(最後點餐14:00)、17:30~22:00(最後點餐21:00)、假日10:30~22:00(最後點餐21:00)

FB粉絲團：狂一鍋-台式第一品牌火鍋

延伸閱讀