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★桃園最新公園★森林樹屋主題遊戲場，附近有許多美食餐廳和商場來這逛街購物一次滿足｜霏霓莫屬

2024-06-13 15:04:00 Tin 人氣：101
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Tin

發表篇數：77篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 中壢區

星河親子公園★桃園公園★ 星河親子公園，最新森林樹屋主題遊戲場! 樹屋溜桃園最新森林樹屋主題遊戲場

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星河親子公園今年3月才整新完成的的特色溜滑梯！以前是罐頭的遊樂設施，翻修後的森林風環境很受歡迎～樹屋主題遊戲場是由日月光所捐贈，公園佔地不大比較沒有遮蔽，可以安排傍晚後來玩有提供照明設施哦！旁邊就是家樂福、宜得利還有內壢火車站，附近有許多美食餐廳和知名小吃店，是我們家蠻常去逛的商圈，來這可以逛街購物放電孩子，很適合一日遊安排。

星河親子公園-交通資訊


檢視較大的地圖
地址: 基隆市七堵區光明路21號6樓
停車場: 路邊停車格或鄰近商場停車場
洗手間: 有提供洗手間

星河親子公園-遊樂設施

森林風的樹屋主題遊戲場，有溜滑梯、盪鞦韆、攀爬架和超放電的山丘草皮玩樂區，非常的有特色!

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咖啡色的木質感遊戲場，彷彿置身在森林裡玩耍。

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景觀草皮區讓公園非常讓人放鬆，下面還有可愛的涵洞休息區

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除了盪鞦韆、搖搖馬、攀爬架還有大人體健設施區

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⚡️特色主題遊戲場有哪些好玩⚡️

▫️樹屋造型溜滑梯遊具(溜滑梯、攀爬和吊橋）
▫️盪鞦韆(一字型)
▫️球型攀爬架、翹翹板、搖搖樂
▫️高低草皮山丘和涵洞玩樂區
▫️大人體健設施

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還有超美的全新廁所讓親子很方便，這裡大面積舖設高低起伏的山丘造型草皮，讓孩子們很有趣味的跑跳玩耍但不能滑草喔！鄰近還有 #兒童駕駛交通公園 可以帶腳踏車來

 #星河親子公園
地址: 桃園市中壢區文化二路101號

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