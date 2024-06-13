星河親子公園桃園最新森林樹屋主題遊戲場
星河親子公園今年3月才整新完成的的特色溜滑梯！以前是罐頭的遊樂設施，翻修後的森林風環境很受歡迎～樹屋主題遊戲場是由日月光所捐贈，公園佔地不大比較沒有遮蔽，可以安排傍晚後來玩有提供照明設施哦！旁邊就是家樂福、宜得利還有內壢火車站，附近有許多美食餐廳和知名小吃店，是我們家蠻常去逛的商圈，來這可以逛街購物放電孩子，很適合一日遊安排。
星河親子公園-交通資訊
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停車場: 路邊停車格或鄰近商場停車場
星河親子公園-遊樂設施
森林風的樹屋主題遊戲場，有溜滑梯、盪鞦韆、攀爬架和超放電的山丘草皮玩樂區，非常的有特色!
咖啡色的木質感遊戲場，彷彿置身在森林裡玩耍。
景觀草皮區讓公園非常讓人放鬆，下面還有可愛的涵洞休息區
除了盪鞦韆、搖搖馬、攀爬架還有大人體健設施區
⚡️特色主題遊戲場有哪些好玩⚡️
▫️樹屋造型溜滑梯遊具(溜滑梯、攀爬和吊橋）
▫️盪鞦韆(一字型)
▫️球型攀爬架、翹翹板、搖搖樂
▫️高低草皮山丘和涵洞玩樂區
▫️大人體健設施
還有超美的全新廁所讓親子很方便，這裡大面積舖設高低起伏的山丘造型草皮，讓孩子們很有趣味的跑跳玩耍但不能滑草喔！鄰近還有 #兒童駕駛交通公園 可以帶腳踏車來
#星河親子公園
地址: 桃園市中壢區文化二路101號
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