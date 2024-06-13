星河親子公園 桃園最新森林樹屋主題遊戲場

星河親子公園今年3月才整新完成的的特色溜滑梯！以前是罐頭的遊樂設施，翻修後的森林風環境很受歡迎～樹屋主題遊戲場是由日月光所捐贈，公園佔地不大比較沒有遮蔽，可以安排傍晚後來玩有提供照明設施哦！旁邊就是家樂福、宜得利還有內壢火車站，附近有許多美食餐廳和知名小吃店，是我們家蠻常去逛的商圈，來這可以逛街購物放電孩子，很適合一日遊安排。

星河親子公園-交通資訊



檢視較大的地圖 地址: 基隆市七堵區光明路21號6樓

停車場: 路邊停車格或鄰近商場停車場 洗手間: 有提供洗手間 星河親子公園-遊樂設施

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