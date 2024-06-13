說到沖繩旅遊，大家最熟悉的可能是國際通美食、沖繩本島海景飯店、沖繩溫泉飯店等，但如果你想要體驗比沖繩本島更為休閒更放鬆的海島度假的話，那就來石垣島旅遊吧！本篇石垣島懶人包將介紹島上的必吃、必玩、必看、必遊景點，以及石垣島交通及租車資訊等，第一次玩石垣島就看這篇吧！

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關於石垣島的必知資訊

石垣島雖然是個島，但面積高達222.6平方公里不算小，是沖繩縣內僅次於沖繩本島和西表島的第三大島嶼，開車環島一圈需要3～4個小時的時間。以豐富的珊瑚礁、蔚藍的海洋、以及紅樹林等自然景觀聞名的石垣島，距離沖繩那霸市約410公里，但離台灣卻僅有270公里，也是要前往八重山群島重要的必經之地。

石垣島旅遊 | 行前須知

前往石垣島機票、航班 ?

從台灣要到石垣島可以選擇搭船或搭飛機兩種方式。飛機部分，疫情之前有華航直航石垣島的航班，航程僅需一小時，目前尚無復飛資訊，因此旅人必須先從台灣搭到沖繩本島的那霸機場，再轉搭約1小時的飛機前往「新石垣機場（南ぬ島石垣空港）」。沖繩郵輪的部分，地中海郵輪榮耀號、歌詩達莎倫娜號等有提供4～5天的郵輪行程，由台灣出發不僅可在船上度假，還可順遊登島那霸跟石垣島。

租車須知

在石垣島上移動雖然也有巴士可搭，但時間有限的旅人建議選擇近年於石垣島插旗的goshare，或是租車自駕遊石垣島。機車部分以4~24小時為例，價格為5,000円～6,500円，汽車部分選擇較多，有Orix、Times、Nippon、TRC等石垣島租車公司，懶得比較的話可使用Tabirai租車比價網，可同時比較多家租車公司車型及價格，有時也會以較實惠的價格租到汽車。需注意的是，雖然租車公司都有提供機場接送，但如果你是搭郵輪往返的話，記得將租還地選為「石垣港」而非「新石垣機場（南ぬ島石垣空港）」。

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石垣島旅遊 | 必去景點

玉取崎展望台

玉取崎展望台位在東北部海岸，是石垣島旅遊必去五大景點之一，天氣好時站在觀景台上可看到一邊是東中國海，一邊是太平洋，肉眼就能看見層次分明的海水，配上藍天白雲及陽光的倒映，現場的臨場感絕對比照片還要美上好幾倍。前往觀景台的步道上還有一年四季都開花的南島代表扶桑花，相當有度假氛圍！

石垣島鐘乳洞

離石垣港相當近的石垣島鐘乳洞車程僅需十分鐘，原本藏在地底下的海底珊瑚礁在地殼變動漸漸浮上檯面，形成全長共3.2公里有如地下宮殿的鐘乳石洞， 目前開放的範圍約雖僅有660公尺，但配上園方點綴在洞內的打燈讓整體氣氛更加分，旅人可以徒步漫步其中。這難得一見的大自然鬼斧神工是到石垣島必去景點之一！

石垣八重山民俗村

石垣八重山民俗村是石垣島上重要的民俗文化觀光主題設施，也被日本政府登記為有形文化財之一，雖然有經過人工維護，但依然是個相當古色古香的日式房屋聚落。在園內可以看到不使用任何一根釘子建造的八重山群島代表性紅瓦建築、體驗琉球傳統服飾、欣賞一天三場的民謠舞蹈表演及三線演奏等，最令人津津樂道的還有可愛的松鼠猴會時不時在你身邊或樹上嬉戲模樣相當可愛！

風景勝地 – 川平灣

川平灣的美不只被列為日本百景之一，還被米其林綠色指南日本版評為三星景點，絕對是石垣島必遊景點中的翹楚。川平灣除了有以雪白沙灘及七色漸層的海水聞名外，海灘周圍還有九個無人小海島，旅人們可在這搭乘玻璃船遊覽欣賞川平灣美景。 結束後還可到川平灣旁的川平公園，逛逛伴手禮小店、再來隻Blueseal鹽冰淇淋消消暑，最後由上往下眺望整個川平灣海灣。

石垣島旅遊 | 必玩行程

觀賞夜間星空

位處西表石垣国立公園的石垣島除了海景令人陶醉意外，入夜後的星空更於2018年被「國際暗空協會（International Dark-Sky Association，IDA）」列為繼韓國後全亞洲的第二個星空保護區。每年7～8月是石垣島觀星的最佳季節，包括南十字星在內共88個星座裡，石垣島上就可看到高達84個！觀星點除了石垣島星空農場以外，位在北部的「石垣御神崎灯台」還可觀賞到燈塔與星空共譜的浪漫畫面。

沙灘、浮潛

在石垣島除了跑景點拍照外，最重要的當然就是要玩水！位在熱帶海域的石垣島是水上活動相當豐富的聖地，包括幻影島（夢幻之島）深潛欣賞海底世界，或在珊瑚礁海域浮潛欣賞熱帶魚以及海龜，還有黃昏時分時到石垣日落海灘來場日落SUP，以及在被米其林綠色指南日本版評選為三星級景點的川平灣滑獨木舟遊覽沙灘海景等都是熱門的石垣島必玩選項。

石垣島旅遊 | 購物採買

Euglena Mall

石垣島不大，如果想要走走逛逛購物採買石垣島伴手禮的話，「Euglena Mall」是石垣島市中心唯一的一座商店街。以公設市場為重心，內有百家商店林立其中，包含雜貨、美食、伴手禮、藥妝店、藝術手藝品及食堂等，相都有在地風情，距離離島渡輪站很近可當成回程掃貨點，主要的中央通及銀座通兩條路上都還有拱形屋頂，無論雨天艷陽天都可遮雨避暑！

石垣島旅遊 | 必吃美食

石垣島北內牧場 濱崎本店

來到石垣島就一定要品嘗一下在地的石垣牛！這家「石垣島北內牧場（石垣島きたうち牧場）」是一家擁有自家牧場的石垣牛燒肉店，前身為石垣港邊的「金城」，目前在石垣島上共有美崎店和濱崎本店兩家分店。第一次來的話建議可以挑選中午時段的午餐價格相對實惠許多，最便宜1600日圓就可以吃到石垣牛燒肉定食！

新垣食堂

每天只營業2.5小時的「新垣食堂」為午餐限定，是在地人跟觀光客都必吃的石垣島在地餐廳，店裡賣的菜單種類不多，包含有「牛汁」（牛肉湯加白飯）、「牛そば」（類似牛肉麵）、以及「ビーフカレー」（牛肉咖哩飯），價錢全部落在1000元日幣上下，僅需台幣200～300元內就可以吃到黑毛和牛製作的石垣牛料理非常超值，想吃的話記得早點來排隊！

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