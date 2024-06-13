去沖繩自由行不開車要怎麼玩？大部分的人來到沖繩都會選擇在沖繩自駕自由行，覺得比較不會受侷限，但來到沖繩旅遊也並非一定要租車自駕，你知道不自駕也能玩沖繩嗎！本篇帶你簡單搞定沖繩自由行交通。
如果你不會開車，又想去沖繩旅遊，推薦你跟著沖繩觀光巴士一日遊，無論你是想往沖繩北部景點還是往沖繩南部景點走走，沖繩觀光巴士會帶著你停靠熱門景點等候你上車，無論你是來沖繩親子旅行、家庭旅行或是好朋友出遊，這裡推薦你來沖繩不開車的最佳遊玩方式！
重點整理：
沖繩自由行不開車怎麼玩？
來到沖繩不自駕怎麼玩？其實除了開車還是有多種的沖繩交通方式，只是如何可以簡單輕鬆走行程，那就需要花點時間做功課囉！
分享幾種沖繩自由行不開車的交通方式：
- 單軌列車(yui-rail)：位於那霸機場國內線二樓，是從沖繩機場到市區最方便的方式，大約20分鐘左右就可以抵達那霸市區。沖繩只有一條單軌電車，總共只有19站，不用擔心搭錯線或不知道該怎麼轉乘，但也因為只有19站，能夠抵達的地方就會有限囉！可能還需要搭配巴士轉乘。
- 沖繩巴士：想在沖繩自由行也可以參考搭乘巴士，沖繩巴士又可分為利木津巴士、路線巴士及高速巴士三種，除了抵達沖繩市區，也有前往沖繩各區的專車。
- 👉看更多沖繩交通方式
是不是煩惱這麼多種交通方式，讓你眼花撩亂，要怎麼轉乘才順暢？別擔心，本篇攻略就是推薦你用最省時省錢的方式好好玩沖繩！
沖繩自由行不開車推薦【Okinawa FunPASS】
對於在沖繩旅遊不開車，且在有限的時間內遊玩沖繩的人來說，能有台觀光巴士帶著你走訪熱門景點，不用費心串行程與計算交通轉乘時間，那絕對是最佳推薦的沖繩旅遊形式！這裡小編推薦給你全新改版的Okinawa FunPASS，新增加了沖繩觀光巴士一日遊、沖繩交通一日券、沖繩租單車等超值服務。
什麼是Okinawa FunPASS
OkinawaFunPASS 是集結多個沖繩必玩景點、必吃美食、必買藥妝、交通運輸等，把沖繩門票優惠、美食餐券、商品折抵、及特約商店好禮等超值優惠全部整合在一起！內容包含沖繩必訪的美麗海水族館、東南植物樂園等及古宇利海洋塔等，此外也精選了隱藏版美食店家和沖繩超夯的Yanbaru Gelato 義式冰淇淋，入手沖繩FunPASS的同時也可享有加碼購物折扣和多種來店好禮，可以快速透過手機即買即用。👉更多關於OkinawaFunPASS
如果在沖繩熱門景點中至少有3個以上是想去的，那麼我會強烈建議你要購買！因為他可以為你的沖繩旅遊減少繁複的購票等待時間與精省你的旅費！
沖繩自由行必備【沖繩FunPASS交通版】
OkinawaFunPASS有多種版本選擇，可以依照你旅遊的喜好與規劃前往的景點挑選最適合你的版本！
2024.05 新增加2個版本，加入了4種交通形式，讓你自由選擇搭配、更彈性規劃沖繩一日遊行程。
沖繩FunPASS交通版 2版本
- 【OkinawaFunPASS交通基礎版】：可以選擇➊種交通方案，美麗海或DMM水族館擇➊，其他熱門景點再選➋，還有來店禮和購物優惠。
- 【OkinawaFunPASS交通升級版】：可以選擇➋種交通方案，美麗海或DMM水族館擇➊，其他熱門景點再選➋，還有來店禮和購物優惠。
沖繩FunPASS交通版 4交通形式
- 沖繩觀光巴士│北部景點路線
- 沖繩觀光巴士│南部景點路線
- 沖繩東京巴士+單軌電車
- 沖繩租單車
沖繩FunPASS交通版 4特色
- 不用費心找路，跟著觀光接駁巴士帶你經鬆遊沖繩。
- 北部景點路線帶你到美麗海水族館看鯨鯊餵食秀。
- 南部景點路線前往沖繩世界，再到瀨長島享受夕陽美景。
- 使用手機APP簡單快速入場省時又環保。
沖繩自由行不開車推薦【沖繩觀光巴士】
沖繩旅遊不開車當然推薦你搭乘沖繩觀光巴士一日遊，幫你把沖繩必玩的景點規劃進去，你只要準備好開心愉悅的心情搭乘，就可以輕鬆的在沖繩漫遊。
沖繩觀光巴士共分為兩條路線：北部景點路線與南部景點路線，這兩條路線小編覺得必玩，推薦你可以選擇沖繩FunPASS交通升級版，一趟旅程就把沖繩北到南全都走一遍！
【北部景點路線】
沖繩觀光巴士北部路線帶你一望無際萬座毛，坐擁海景星巴克，黑潮之旅美麗海，異國落日美國村。
沖繩觀光巴士一日遊路線： 指定地點集合出發→沖繩最著名的岩層【萬座毛海岬】→享受沖繩最北最美的海景星巴克【Hanasaki Marche】→觀賞令人驚歎鯨鯊餵食秀的【沖繩美麗海水族館】→觀日落賞夕陽美景的【美國村】→返回集合地點
|北部景點路線
|行駛日期：
|每週一、三、五、日出發
|上車地點：
|
Blue Seal Palette久茂地店
(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘)
|預約方式：
|請晚於搭乘2天前預約
|搭乘方式：
|上車前出示APP中的QR CODE，
經車內隨車人員核對名單並
掃描QR code後即可搭乘
|行程時間：
|大約11小時
|行程路線
|8:00-8:15
|集合
|9:30-10:30
|萬座毛
|11:30-12:30
|Hanasaki Marche
(用餐需自理)
|13:00-16:00
|沖繩美麗海水族館
|17:30-18:30
|美國村
|19:00
|原集合地點下車
|更多詳細資訊
|👉
【南部景點路線】
沖繩觀光巴士南部路線帶你前往鬼斧神工玉泉洞(沖繩世界)，大啖美食系滿漁市場，光影世界DMM水族館，希臘風情瀨長島。
沖繩觀光巴士一日遊路線： 指定地點集合出發→沖繩必訪景點【沖繩世界】→沖繩三大觀光漁市場之一【系滿魚市場】→結合光影技術的【DMM Kariyushi水族館】→度假感滿滿的【瀨長島Umikaji Terrace】→返回集合地點
|南部景點路線
|行駛日期：
|每週四、六出發
|上車地點：
|
Blue Seal Palette久茂地店
(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘)
|預約方式：
|請晚於搭乘2天前預約
|搭乘方式：
|上車前出示APP中的QR CODE，
經車內隨車人員核對名單並
掃描QR code後即可搭乘
|行程時間：
|大約10小時
|行程路線
|8:00-8:15
|集合
|9:00-11:30
|沖繩世界
|12:00-13:00
|系滿魚市場
(用餐需自理)
|13:30-15:30
|DMM Kariyushi水族館
iias豐崎購物中心
|16:00-17:30
|瀨長島
|18:00
|原集合地點下車
|更多詳細資訊
|👉
【沖繩觀光巴士搭乘方式】
- 預約方式：請提早於2天前於Okinawa FunPASS APP上完成預約
- 搭乘地點：那霸縣廳前 Blue Seal Palette久茂地店 前集合(👉點我導航)
- 兌換方式：上車前出示Okinawa FunPASS APP中的QRcode，經車內隨車人員/司機核對名單並掃描QRcode後即可上車。(請提前2天預約)
【沖繩觀光巴士注意事項】
- 請最晚於2天前預約，預約截止日後不可取消。搭乘當日請務必提前10分鐘前抵達指定集合地點。
- 搭乘時須出示手機APP憑證核銷。
- 此每位乘客可攜帶一件行李上車。
- 每位成人可免費帶一位未滿 4歲不佔位嬰幼兒同行，每追加一位將以兒童價計算，若有需要座位，請替幼童購買兒童票。
- 若有不佔位孩童，請於訂購後通知至以下mail，若未事先提出將有無法上車之可能。
- 項目費用包含停車費、過路費、消費稅費及供應商提供的行車保險，【不包含】景點門票、導遊導覽、餐費及其他個人消費。
- 各景點門票請自行安排，如購買沖繩FunPASS的旅客可由APP中的景點選項自由選擇使用。
- 更多資訊👉OkinawaFunPASS
- 購買👉
沖繩自由行不開車推薦【沖繩交通一日券】
沖繩自由行不開車除了可以搭乘沖繩觀光巴士外，也可以選擇可隨意彈性安排的沖繩東京巴士+單軌電車交通一日券。如果你已經安排搭乘沖繩觀光巴士一日遊，其他時間建議你也可以安排使用沖繩交通一日券，更彈性的規劃與自在地沖繩漫遊。
沖繩交通一日券【單軌電車】
單軌電車很適合時間有限、旅遊目的地都在那霸附近的遊客，從那霸機場下飛機後就能利用單軌電車到達許多沖繩熱門景點，像是首里城、國際通、新都心等，非常方便。選擇沖繩交通一日券可以搭乘單軌電車無限自由通行Yui-Rail路線哦。👉更多沖繩交通攻略
沖繩交通一日券【沖繩東京巴士】
沖繩東京巴士也相當方便，可以從那霸機場搭乘巴士直達沖繩景點與購物中心，這邊提供沖繩巴士時刻表給大家查詢，搭乘時要注意的是巴士的終點方向，避免搭錯哦。
沖繩東京巴士+單軌電車交通一日券 上車地點：東京巴士/單軌電車路線中任一站 兌換方式：持Okinawa FunPASS交通版本APP出示手機中的QRCode電子憑證即可。 更多資訊👉OkinawaFunPASS 購買👉
沖繩自由行不開車推薦【沖繩租單車】
想要在沖繩更Chill的旅行又不想自駕開車，那絕對是推薦你來趟沖繩租單車一日遊！輕鬆簡單又好玩，騎著單車感受的沖繩的海風吹拂，深度體驗沖繩各街道的文化。這裡推薦你幾條短程沖繩自行車路線，讓你輕鬆漫遊沖繩。
沖繩單車路線推薦
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波上宮海景漫遊│全程約3.5km，15分鐘
縣廳前站→若狹海濱公園→波上宮→對馬丸紀念館→福州園
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古蹟巡訪│全程約6km，30分鐘
縣廳前站→舊崇元寺石門→首里觀音堂→首里城公園→首里城→金城町石疊道
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那霸市區漫行│全程約14km，50分鐘
縣廳前站→金城水壩縣廳前站→金城水壩→漫湖公園→沖宮
沖繩單車推薦【沖繩國際通E-Charity電動單車】
OkinawaFunPASS交通版，可以兌換E-Charity電動腳踏車1日租賃(使用11小時)，讓你沖繩旅遊不租車也能自在暢遊沖繩，電動單車讓你輕鬆騎乘，快樂出遊。
沖繩國際通E-Charity電動單車 兌換地點：〒900-0013 Okinawa, Naha, Makishi, 3 Chome−13−20 KAITOビルⅡ 兌換方式：出示Okinawa FunPASS APP中的QRCode，經店員確認後選擇欲租賃的腳踏車。(請提前2天預約) 更多資訊👉OkinawaFunPASS 購買👉
沖繩自由行不開車【常見問題】
Q：第一次去沖繩，會推薦購買哪種版本？
第一次來到沖繩自由行不開車，會推薦你可以購買Okinawa FunPASS交通升級版，可以帶你遊覽北部與南部的知名景點，還可以搭配景點兌換券使用，個人認為是CP值最高的版本！但實際還是要依照個人喜好決定唷！
Q：要如何搭乘沖繩觀光巴士？
🔹推薦的沖繩觀光巴士是Okinawa FunPASS限定，需購買沖繩FunPASS交通基礎版或是交通升級版，才可以憑QRCode預約搭乘。 🔹請最晚於2天前預約，預約截止日後不可取消。搭乘當日請務必提前10分鐘前抵達指定集合地點。 🔹搭乘時須出示手機APP憑證核銷。 🔹此每位乘客可攜帶一件行李上車。
Q：請問哪裡可以購買Okinawa FunPASS？
各大通路都有販售Okinawa FunPASS，來到沖繩自由行不開車推薦你可以到，或可至官方網站中查詢你想購買的平台。
Q：兌換E-Charity電動單車需要預約嗎？
需要唷！電動單車數量有限，請務必提前兩天預約，當天持手機APP核銷換面兌換即可唷！