去沖繩自由行不開車要怎麼玩？大部分的人來到沖繩都會選擇在沖繩自駕自由行，覺得比較不會受侷限，但來到沖繩旅遊也並非一定要租車自駕，你知道不自駕也能玩沖繩嗎！本篇帶你簡單搞定沖繩自由行交通。

如果你不會開車，又想去沖繩旅遊，推薦你跟著沖繩觀光巴士一日遊，無論你是想往沖繩北部景點還是往沖繩南部景點走走，沖繩觀光巴士會帶著你停靠熱門景點等候你上車，無論你是來沖繩親子旅行、家庭旅行或是好朋友出遊，這裡推薦你來沖繩不開車的最佳遊玩方式！

重點整理： Toggle

沖繩自由行不開車怎麼玩？

來到沖繩不自駕怎麼玩？其實除了開車還是有多種的沖繩交通方式，只是如何可以簡單輕鬆走行程，那就需要花點時間做功課囉！

分享幾種沖繩自由行不開車的交通方式：

單軌列車(yui-rail)： 位於那霸機場國內線二樓，是從沖繩機場到市區最方便的方式，大約20分鐘左右就可以抵達那霸市區。沖繩只有一條單軌電車，總共只有19站，不用擔心搭錯線或不知道該怎麼轉乘，但也因為只有19站，能夠抵達的地方就會有限囉！可能還需要搭配巴士轉乘。

位於那霸機場國內線二樓，是從沖繩機場到市區最方便的方式，大約20分鐘左右就可以抵達那霸市區。沖繩只有一條單軌電車，總共只有19站，不用擔心搭錯線或不知道該怎麼轉乘，但也因為只有19站，能夠抵達的地方就會有限囉！可能還需要搭配巴士轉乘。 沖繩巴士： 想在沖繩自由行也可以參考搭乘巴士，沖繩巴士又可分為利木津巴士、路線巴士及高速巴士三種，除了抵達沖繩市區，也有前往沖繩各區的專車。

想在沖繩自由行也可以參考搭乘巴士，沖繩巴士又可分為利木津巴士、路線巴士及高速巴士三種，除了抵達沖繩市區，也有前往沖繩各區的專車。 👉 沖繩交通方式 看更多

是不是煩惱這麼多種交通方式，讓你眼花撩亂，要怎麼轉乘才順暢？別擔心，本篇攻略就是推薦你用最省時省錢的方式好好玩沖繩！

沖繩自由行不開車推薦【Okinawa FunPASS】

對於在沖繩旅遊不開車，且在有限的時間內遊玩沖繩的人來說，能有台觀光巴士帶著你走訪熱門景點，不用費心串行程與計算交通轉乘時間，那絕對是最佳推薦的沖繩旅遊形式！這裡小編推薦給你全新改版的Okinawa FunPASS，新增加了沖繩觀光巴士一日遊、沖繩交通一日券、沖繩租單車等超值服務。

什麼是Okinawa FunPASS

OkinawaFunPASS 是集結多個沖繩必玩景點、必吃美食、必買藥妝、交通運輸等，把沖繩門票優惠、美食餐券、商品折抵、及特約商店好禮等超值優惠全部整合在一起！內容包含沖繩必訪的美麗海水族館、東南植物樂園等及古宇利海洋塔等，此外也精選了隱藏版美食店家和沖繩超夯的Yanbaru Gelato 義式冰淇淋，入手沖繩FunPASS的同時也可享有加碼購物折扣和多種來店好禮，可以快速透過手機即買即用。👉更多關於OkinawaFunPASS

沖繩自由行必備【沖繩FunPASS交通版】

OkinawaFunPASS有多種版本選擇，可以依照你旅遊的喜好與規劃前往的景點挑選最適合你的版本！

2024.05 新增加2個版本，加入了4種交通形式，讓你自由選擇搭配、更彈性規劃沖繩一日遊行程。

沖繩FunPASS交通版 2版本

【OkinawaFunPASS交通基礎版】：可以選擇 ➊ 種交通方案，美麗海或DMM水族館擇 ➊ ，其他熱門景點再選 ➋ ，還有來店禮和購物優惠。 【OkinawaFunPASS交通升級版】：可以選擇 ➋ 種交通方案，美麗海或DMM水族館擇 ➊ ，其他熱門景點再選 ➋ ，還有來店禮和購物優惠。

沖繩FunPASS交通版 4交通形式

沖繩觀光巴士│北部景點路線 沖繩觀光巴士│南部景點路線 沖繩東京巴士+單軌電車 沖繩租單車

沖繩FunPASS交通版 4特色

不用費心找路，跟著觀光接駁巴士帶你經鬆遊沖繩。 北部景點路線帶你到美麗海水族館看鯨鯊餵食秀。 南部景點路線前往沖繩世界，再到瀨長島享受夕陽美景。 使用手機APP簡單快速入場省時又環保。

沖繩自由行不開車推薦【沖繩觀光巴士】

沖繩旅遊不開車當然推薦你搭乘沖繩觀光巴士一日遊，幫你把沖繩必玩的景點規劃進去，你只要準備好開心愉悅的心情搭乘，就可以輕鬆的在沖繩漫遊。

沖繩觀光巴士共分為兩條路線：北部景點路線與南部景點路線，這兩條路線小編覺得必玩，推薦你可以選擇沖繩FunPASS交通升級版，一趟旅程就把沖繩北到南全都走一遍！

【北部景點路線】

沖繩觀光巴士北部路線帶你一望無際萬座毛，坐擁海景星巴克，黑潮之旅美麗海，異國落日美國村。

沖繩觀光巴士一日遊路線： 指定地點集合出發→沖繩最著名的岩層【萬座毛海岬】→享受沖繩最北最美的海景星巴克【Hanasaki Marche】→觀賞令人驚歎鯨鯊餵食秀的【沖繩美麗海水族館】→觀日落賞夕陽美景的【美國村】→返回集合地點

北部景點路線 行駛日期： 每週一、三、五、日出發 上車地點： Blue Seal Palette久茂地店

(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘) 預約方式： 請晚於搭乘2天前預約 搭乘方式： 上車前出示APP中的QR CODE，

經車內隨車人員核對名單並

掃描QR code後即可搭乘 行程時間： 大約11小時 行程路線 8:00-8:15 集合 9:30-10:30 萬座毛 11:30-12:30 Hanasaki Marche

(用餐需自理) 13:00-16:00 沖繩美麗海水族館 17:30-18:30 美國村 19:00 原集合地點下車 更多詳細資訊 👉

【南部景點路線】

沖繩觀光巴士南部路線帶你前往鬼斧神工玉泉洞(沖繩世界)，大啖美食系滿漁市場，光影世界DMM水族館，希臘風情瀨長島。

沖繩觀光巴士一日遊路線： 指定地點集合出發→沖繩必訪景點【沖繩世界】→沖繩三大觀光漁市場之一【系滿魚市場】→結合光影技術的【DMM Kariyushi水族館】→度假感滿滿的【瀨長島Umikaji Terrace】→返回集合地點

南部景點路線 行駛日期： 每週四、六出發 上車地點： Blue Seal Palette久茂地店

(單軌電車縣廳前站，走路約4分鐘) 預約方式： 請晚於搭乘2天前預約 搭乘方式： 上車前出示APP中的QR CODE，

經車內隨車人員核對名單並

掃描QR code後即可搭乘 行程時間： 大約10小時 行程路線 8:00-8:15 集合 9:00-11:30 沖繩世界 12:00-13:00 系滿魚市場

(用餐需自理) 13:30-15:30 DMM Kariyushi水族館

iias豐崎購物中心 16:00-17:30 瀨長島 18:00 原集合地點下車 更多詳細資訊 👉

【沖繩觀光巴士注意事項】

請最晚於 2天前預約 ，預約截止日後不可取消。搭乘當日請務必提前10分鐘前抵達指定集合地點。

搭乘時須出示 手機APP憑證核銷 。

此每位乘客 可攜帶一件行李 上車。

每位成人可 免費帶一位未滿 4歲不佔位嬰幼兒 同行，每追加一位將以兒童價計算，若有需要座位，請替幼童購買兒童票。

訂購後通知 至以下mail 若有不佔位孩童，請於，若未事先提出將有無法上車之可能。

項目費用包含停車費、過路費、消費稅費及供應商提供的行車保險，【 不包含】景點門票、導遊導覽、餐費及其他個人消費。

各景點門票請自行安排，如購買沖繩FunPASS的旅客可由APP中的景點選項自由選擇使用。

更多資訊👉OkinawaFunPASS

購買👉