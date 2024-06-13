日本九州長崎是日本重要港灣都市，也是早期與西方貿易的門戶之一，保留不少歐式住宅與文化古蹟，因此長崎景點街景都和日本其他都市很不一樣，如豪斯登堡、佐世保、軍艦島都是長崎必去景點，非常適合安排一場長崎自由行、長崎一日遊行程。而長崎美食不能錯過的就是長崎必買蜂蜜蛋糕！長崎縣由好幾個島嶼群組成，有長崎溫泉，還有山海交織的風景，想挑戰九州自由行，港都長崎很適合當作第一站。想吃遍長崎美食、玩遍長崎景點，還能把滿滿長崎必買伴手禮帶回家！看這篇就對了，連長崎交通、長崎住宿都幫大家整理好嘍~

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九州長崎自由行【長崎交通】

長崎機場

長崎機場目前沒有與台灣直航的班機，航班也是以國內線為主，一天大約40多個班次，是個中型機場。機場一共3層樓，1樓是出入境大廳，2樓是國內線、國際線登機門，3樓則是展望台。對外交通上，目前機場只有公車和計程車，公車直達車進長崎市區約40分鐘，到知名長崎景點豪斯登堡則需將近一個半小時。

長崎交通推薦

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JR九州鐵路

九州地形偏長，各景點間也有不少自由行旅人選擇搭乘JR鐵路往來。JR九州的票券分為南九州、北九州兩種版本，長崎位在九州偏西邊，若只是玩長崎、福岡、熊本、佐賀一帶，可以購買JR北九州票券，會比較划算。不過長崎景點目前JR站點只有長崎站、豪斯登堡和佐世保，其餘景點還是要靠市區電車或公車往來。

長崎交通推薦

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高速巴士

高速巴士意思就是有開上高速公路的巴士，適合作為遠距離的城市間移動的交通工具，免去轉車換乘的麻煩，就像台灣有台北往返台中、高雄的客運。

以長崎市區到佐世保為例，搭乘高速巴士約一小時40分，票價1550日圓；但如果搭JR卻沒有直達車，必須先從長崎搭到新幹線到武雄溫泉站，再轉乘一般列車到佐世保，兩者花費的時間其實差不多。

長崎交通推薦

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長崎自駕

有別於九州福岡等大城市，港都長崎的交通網絡相對較少，不過卻是讓自由行旅客嘗試自駕的好機會，充滿山與海的環境可以開車盡情停留穿梭，還有些大眾運輸工具到不了的景點可以隨興前往。

Tabirai、ORIS、Times等租車品牌在長崎如長崎機場、佐世保、豪斯登等景點都有據點，提供中英文服務外，還有長崎機場取還車服務，讓交通無縫接軌。不過建議租車前先上網預約喔。另外，長崎包車也是自由又輕鬆的選擇。

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九州長崎自由行【長崎景點】

九州長崎景點相當豐富多元，除了有大人小孩都愛的長崎親子景點「豪斯登堡」外，還有富有歷史意義的佐世保、軍艦島、稻佐山、壹崎島等長崎必去景點，下面幫大家整理了完整長崎景點，安排長崎自由行、長崎一日遊行程都能輕鬆搞定！

長崎必去景點

佐世保

先來介紹日本長崎必去「佐世保」，佐世保是位於日本極西點的城市，氣候溫煦，春有花海、夏天有海濱燈火，秋冬則充滿各式日本祭典和活動，街道之間有充滿世界遺產的村落和教堂，佐世保除了有長崎最有名的人氣景點豪斯登堡，還有佐世保漢堡、檸檬牛排等特色美食，還能到九十九島搭乘觀光遊覽船一飽長崎美景。

因著過去西方貿易的歷史背景，佐世保是個充滿西洋氣息的都市，就連對日本人來說也都很有吸引力。建議來到佐世保前，先查查在地有沒有祭典節慶，走進佐世保街道中感受在地氛圍，是最適合的旅遊方式。

豪斯登堡

日本首座！三層樓「天空旋轉木馬」這裡是連續10年彩燈排行冠軍霸主「豪斯登堡」，座落於佐世保市東南部，園區佔地152萬平方公尺，整體主題充滿中世紀荷蘭建築歐式風情，還有許多遊樂設施，是九州知名、遊客也幾乎必訪的長崎景點與遊樂園區。豪斯登堡以季節花卉和燈光主題最吸引人，白天可以漫步歐式花園，春天有鬱金香、夏天有繡球花，夜晚可以欣賞著名的豪斯登堡燈光秀，打造浪漫不夜城，豪斯登堡也會隨季節推出不一樣的活動與主題吸引遊客，無論哪一種季節造訪，都可以欣賞到不一樣的豪斯登堡。

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軍艦島

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必去長崎景點軍艦島被稱為「端島」，軍艦島是日本世界遺產。過去自1890年起軍艦島便被當作為製鐵原料煤礦島，對日本現代化貢獻良多。島上有不少建築物，獨特的建築風格類似軍艦，因此得名軍艦島。天氣晴朗時可登島參觀，探索軍艦島的特殊歷史和風貌。不過目前軍艦島僅開放讓參加旅遊團的團客登島，因此自由行旅客可以參考長崎一日遊包團行程。

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稻佐山

長崎景點稻佐山夜景於2012年與香港、摩納哥同列為「世界新三大夜景」，2018年再與札幌、北九州成為「日本新三大夜景」。這價值千金的夜景絕對值得一看，也是來到長崎的觀光客必排入行程的一站。

稻佐山頂的大型觀景台約是海拔333米，360度城市燈火山海美景盡收眼底，天氣晴朗時更可遠眺雲仙、天草、五島列島美景。到達稻佐山山頂可以開車也可以搭乘纜車，不過山頂上的停車位熱門時段一位難求；建議還是搭乘纜車沿途欣賞夜景上山，纜車由山腳至山頂搭乘時間約20分鐘，單程纜車票價為 730 日圓，來回票價為 1,250 日圓。

稻佐山 地址： 長崎県長崎市 營業時間：9:00～22:00

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長崎原爆資料館

圖片來源：

長崎於二戰期間遭原子彈襲擊，導致約15萬人死亡，事過境遷，目前長崎的原子彈博物館是市內知名長崎旅遊景點之一，資料館有室內館與戶外園區，一覽原爆倖存者提供的第一手陳述，展示了爆炸後悲慘情況、投彈經過、重建情況、核武歷史及無核社會與和平訴求。



長崎原爆資料館行程推薦

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哥拉巴園

哥拉巴園是過去長崎海港貿易興盛時期蘇格蘭商人哥拉巴的故居，如今經過整修成為亮麗的洋房庭院，是國家指定重要文化財，園區利用長崎獨特山坡地形，洋房、花園、石板路串聯成一個充滿異國風情的景點，每年吸引100萬遊客前來。哥拉巴園可以俯視整個長崎港的美景，被遊客情侶視為可以約會賞夜景的長崎浪漫之地。

哥拉巴故居列入世界文化遺產，目前故居本人維護中不對外開放，但能周邊庭院與風景仍很值得一遊。

長崎景點哥拉巴園行程推薦

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和平公園

二戰期間的原子彈，是長崎永不會抹滅的歷史記憶，在長崎原爆資料館周邊，還有一座和平公園和原子彈落地地點紀念碑。和平公園(也有人稱平和公園)是不少走訪原爆資料館的遊客會順遊的長崎景點，和平公園內矗立著由當地藝術家北村西望設計的莊嚴和平祈願像，為紀念當年逝者。8月9日是原子彈爆炸紀念日，如同台灣的228紀念日，園區內也會舉辦長崎和平紀念儀式，由當地官員發表談話。

長崎新地中華街

長崎新地中華街位於長崎市新地町，最初是專供中國商船使用的倉庫所劃分的土地，如今已成為一條熱鬧的中國城，與橫濱的橫濱中華街、神戶的南京町中華街並稱為「日本三大中華街」。新地中華街的十字路總長250公尺，東南西北入口處都有中國風紅色牌樓，沿街都是各式中華料理店，有約40家中餐廳和商品服飾店，想吃知名長崎美食強棒麵，走進新地中華街就能找得到啦。

長崎企鵝水族館

位於長崎市郊的企鵝水族館展示了全球18種企鵝中的9種，約有170隻企鵝，是日本企鵝種類最豐富的水族館，也是非常適合親子同遊的景點。水族館讓遊客深入了解各種企鵝的特性和生態，幾乎每種企鵝都能近距離觀察和親近，每週末還有企鵝遊行和餵食秀，因水族館就位於海邊，這裡也能夠體驗海上划橡皮艇，認識長崎的生態環境。

長崎企鵝水族館行程推薦

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雲仙地獄

雲仙溫泉座落在島原半島高地，溫泉源源不斷地從岩縫中湧現，煙霧繚繞，就像走入地獄，因而得名。溫泉區景點分為古湯、新湯、小地獄三區，景觀包括「御絲地獄」、「大叫喚地獄」等約30處。整個園區充滿濃厚的硫磺氣味，是個充滿五感體驗的景點，步道蜿蜒其中，約30分鐘路程就可來場地獄巡禮，還可品嚐地獄蒸氣蒸煮的溫泉蛋喔，是許多人來到長崎必去景點之一。

雲仙地獄 地址：長崎県雲仙市小浜町雲仙

長崎雲仙地獄行程推薦

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九十九島

圖片來源：

長崎和佐世保以西的西海，海面上分布零碎的島嶼，因為數量過多，而統一命名為九十九島，是日本島嶼密度最高的地區，經實際統計約有208座大小島嶼組成。九十九島上大多保有天然的景致，海洋與島嶼綠意交相輝映，風景宜人，可以以觀光船或海上獨木舟，從海上欣賞這片迷人風光。佐世保市內有8座瞭望台被譽為「九十九島八景」，可俯瞰宏偉長崎景色，是適合帶長輩或親子一起來的長崎景點。

九十九島 地址：長崎県佐世保市 kkday遊程連結：

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👉九十九島遊覧船船票：｜

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九州長崎自由行【長崎住宿】

日本九州長崎住宿選擇也相當多，來到長崎自由行留在長崎住宿也是很不錯的選擇，有更充裕的時間能體驗到長崎溫泉，不論是長崎飯店、長崎溫泉飯店、長崎酒店推薦通通蒐羅！

長崎住宿｜長崎飯店推薦

長崎希爾頓酒店

坐落於西九州新幹線長崎站西口前的長崎希爾頓酒店，交通便捷是一大優勢，集團式經營，住宿品質有口碑，總共200 間客房以舒適溫暖的木質調打造，房型寬敞、餐點種類齊全，是不少情侶家庭出遊的首選飯店。長崎自由行很適合將這裡當成長崎市區住宿點，再以新幹線或JR電車往來各長崎景點。不過雙人房價位一晚落在3萬至3萬5日幣左右，在長崎住宿裡價位相對較高。

長崎豪斯登堡日航酒店

長崎豪斯登堡日航酒店也是很多人來豪斯登堡住宿的選擇，飯店據點遍布全日本，從北海道到沖繩都有，因此具有一定的客群。長崎豪斯登堡日航酒店鄰近主題公園豪斯登堡，從長崎機場搭乘高速巴士約50分鐘，客房總數接近400間，為了吸引豪斯頓堡客人住宿，因此房型整體風格也和豪斯登堡一樣偏向復古典雅，最受歡迎的就是飯店內附設超大SPA澡堂，很適合親子旅遊規劃一整天遊覽豪斯登堡後入住這間飯店。

長崎Dormy Inn

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長崎Dormy Inn也是連鎖酒店，走3星級平價溫馨路線，房間不大但設備一應具全，飯店內有完善的SPA浴池和烤箱，跑一整天行程後回到飯店泡湯非常享受。房型的話也有洋房、和式房甚至膠囊單人房可以選擇，飯店地點位於新地中華街附近，周邊非常熱鬧，晚回去也不怕附近沒有吃的。如果是行程滿檔的長崎自由行，回飯店只是收拾行李和休息睡覺的話，那麼住這間滿方便的喔。

長崎Forza飯店

長崎Forza飯店簡約精緻，偏商務型長崎飯店，雖然房間不大但設備品質很好，房型主要為雙人房但也有少量單人房，依據價位不同也不同等級設施，如景觀房、按摩沙發等。地理位置上，長崎Forza飯店也位於鬧區，鄰近觀光通電車站步行距離5分鐘，飯店周邊吃逛買也十分便捷，和長崎Dormy Inn一樣是以便利性取勝的平價旅館。

長崎住宿｜長崎溫泉飯店推薦

來日本長崎旅遊沒有泡溫泉實在有點可惜，長崎溫泉區有很多溫泉和住宿可以選擇，包括雲仙溫泉、島原溫泉、小濱溫泉和稻佐山溫泉。雲仙溫泉街的主要景點是「雲仙地獄」，因從地下噴出的天然硫磺溫泉和雲仙地獄谷聞名。島原溫泉的溫泉水質清澈，屬於碳酸水素塩泉，距離熊本也不遠哦。小濱溫泉以海景溫泉聞名，歷史非常悠久，可以眺望被夕陽染成金黃色的大海。稻佐山溫泉可以俯瞰長崎壯麗風景，還能邊泡湯邊欣賞稻佐山夜景，非常享受呦。接著來看看有哪些長崎住宿推薦吧！

雲仙溫泉｜伊勢屋旅館

能賞海景又能泡湯的伊勢屋旅館位於長崎縣雲仙市小濱町，房型有和式與洋式兩種，小型套房特色是有溫泉浴缸，輕柔的木質調裝潢搭配半露天浴池，非常愜意舒適。標準套房除了配有豪華溫泉浴池外，所有客房都能看到海景！如果來長崎度假慢旅的話非常適合來伊勢屋泡湯入住一到兩晚，但因距離佐世保、長崎市區比較遠，因此景點滿滿的旅人就要評估一下。

島原溫泉｜島原溫泉飯店南風樓

位於長崎近郊島原半島的島原溫泉飯店南風樓，擁有度假氛圍感滿滿的房型和優質風呂，是當地唯一主打能邊看海邊泡湯的溫泉飯店。內部的風呂溫泉池也的確不同凡響，造景融入天然環境，浴池旁擁有開闊的視野，就像在海中泡湯一樣。

飯店也提供多種房型，希望住豪華一點或簡約一點都能找到喜歡的房間。不住宿的話，單純來這裡泡湯也是可以的，購買單日券入場就能享有五星泡湯體驗囉！是來長崎住宿推薦的好選擇。

小濱溫泉｜蔦屋旅館

島原半島包夾而成的橘灣，灣邊也不少溫泉區，如雲仙溫泉、小濱溫泉。小濱溫泉可以眺望美麗夕陽，蔦屋旅館就是一處所有客房都面向大海的海濱旅館。附有露天浴池的房型能夠邊賞落日邊泡湯，非常適合窩在飯店一整個下午，飯店的懷石料理也選用長崎漁港的新鮮海鮮，來長崎住宿度假放鬆十分享受。

稻佐山溫泉｜大江戶溫泉物語 長崎飯店清風

來到稻佐山當然要欣賞千萬夜景！長崎飯店清風是以景取勝的飯店，所有客房都可以欣賞被選為世界新三大夜景之一的長崎夜景，如果睡覺不一定要睡床，那麼很建議住住看這邊的和式房(日式房間)，寬敞的榻榻米和坐席，搭配夜景泡茶聊天，讓長崎之旅充滿大和氛圍。

九州長崎自由行【長崎美食】

來日本長崎自由行要吃什麼長崎美食？長崎美食包括許多長崎特色美食，像是長崎必吃強棒麵、土耳其飯、長崎和牛燒肉、長崎蛋糕、檸檬牛排以及角煮，從鹹的到甜的都有。快準備好紙筆，記下長崎美食筆記吧！

長崎必吃美食｜強棒麵

強棒麵又稱「日式什錦麵」，起源於長崎的一種雜燴麵食，加入了豬肉、貝類、魚類和蔬菜，口味豐富多樣，是長崎必吃美食。

四海樓

沒想到吧？長崎美食名物「強棒麵」居然是道中華料理！強棒麵是日文ちゃんぽん直接音翻，在油麵中加入豬肉、貝類、魚類、蔬菜等配料，淋上醬汁而成的什錦炒麵，又稱「日式什錦麵」。一般公認四海樓是強棒麵始祖，也因此來到長崎不少人會首選四海樓朝聖。

蘇州林

長崎必吃美食「強棒麵」各家的麵條、湯頭、配料各不同，因此每家的強棒麵會有不同的風味。另一家老字號蘇州林選用在地蔬菜、原汁原味的雞湯，麵條也彈牙富有嚼勁，口感豐富、味道鮮美，店家更特別強調自家以中國菜特有的火力和鑊氣拌炒，是美味的秘密。蘇州林也是在地排隊名店之一。

長崎必吃美食｜土耳其飯

長崎必吃美食除了強棒麵外，土耳其飯也絕對不能錯過，這種咖哩炒飯原本是土耳其料理，日本人加入屬於自己的特色元素，讓它變成長崎有名美食！

Bistro Bordeaux

長崎名物「西餐」土耳其飯！波爾多小酒館是長崎知名的土耳其飯餐廳，主打各式各樣以「土耳其飯」為主的法式創意料理，據說主廚的父親正是土耳其飯的發明人。土耳其飯和土耳其無關，其實就是將飯拌入義大利麵成為香料飯，搭上咖哩或炸豬排，適合初次來到長崎的旅人嘗嘗鮮。

Nikki Urstin 長崎站前店

土耳其飯標配是香料飯、炸豬排和咖哩，但同樣是老字號的Nikki Urstin 長崎站前店（又英譯為Nicky Arnstien）將土耳其飯做出更多花樣，搭配塔塔醬、蛋包飯、牛排、漢堡排等等，總共超過百種菜色可以選擇。初次認識土耳其飯可能會懷疑這不就是一頓排餐或套餐？但吃下特殊的米飯幾乎人人都會驚艷，土耳其飯滋味和一般米飯很不一樣！長崎擁有交融的港都貿易史，也因此連美食都走異國風！

長崎必吃美食｜長崎和牛燒肉

長崎和牛燒肉 ぴゅあ

一般公認的日本三大和牛是近江牛、松阪牛、神戶牛，不過如果來九州長崎自由行，不妨也嘗嘗長崎和牛，和牛燒肉Pure是最佳選擇。長崎和牛燒肉 ぴゅあ(Pure)位於長崎市新地中華街附近，交通便利。這裡的和牛肥瘦恰到好處、入口即化，搭配長崎縣產蔬菜，清爽又美味。在網路上搜尋長崎和牛，網友首推這家長崎和牛燒肉Pure，可說是是網路上人氣最高的排隊名店。

炭燒廚房 Mitsuwa

炭燒廚房 Mitsuwa由創業75年的老字肉批發商三和商事經營，主打正宗且平價的優質長崎牛，因為自身為肉舖起家，因此店家對於各部位的燒烤程度、肉質厚薄很講究，不定期更換的季節菜單，更讓這家店成為在地人的最愛。店家環境雖然簡約、外觀也不起眼，但肉質和菜色不簡單！

長崎必吃美食｜長崎蛋糕

講到長崎美食很多人的第一反應是「長崎蛋糕」，長崎蛋糕以鬆軟的質地和濃郁風味聞名，口感特別細膩，在日本各地都有超高人氣。

福砂屋長崎蛋糕

精緻標準的比例、口感扎實的蜂蜜蛋糕，早就成為遊客對長崎蛋糕的印象，稱福砂屋是長崎蜂蜜蛋糕第一品牌一點也不為過！福砂屋採用精選雞蛋、砂糖、糖漿和小麥粉等簡單材料，全程不用攪拌機，完全靠師傅手感攪拌，製作出口味道地且香甜綿潤的長崎蛋糕，蛋糕體底下有時會殘留結晶顆粒的粗糖，是攪拌蛋糕材料時留下，因此獨特的顆粒感口感也是福砂屋長崎蛋糕的特色之一喔。

岩永梅樹軒(梅壽軒)

岩永梅樹軒是成立於1830年的在地和菓子老店，以精緻日式甜點起家，保留著傳統的大和風味味道。長崎蛋糕是產品中少數的洋菓子，因此口感也偏甜，蛋糕體濕潤、有嚼勁。目前的老闆是家族第六代，製作日式點心的傳統口味和技術都一併傳承下來，最有意思的是，店家的熟客粉絲稱讚岩永梅樹軒的點心可以表達一年四季、豐富客人的五種感官，展現日式甜點的精粹。

佐世保必吃美食｜檸檬牛排

大家有聽過檸檬牛排嗎？這可是長崎特色美食之一哦，熱騰騰的煎烤牛排搭配檸檬片，增加幾分清爽層次，也有解膩的效果。

蜂之家

長崎曾經是日本對外的重要港口，佐世保港也曾經被美軍接管，因此融合洋食與牛排的檸檬牛排，成了佐世保的特色料理之一。煎烤牛脊肉搭配檸檬片和醬油，讓牛排增加清爽多層次，還多了解膩的效果。在地老店蜂之家成立於1951年，74年來一直深受在地人與觀光客喜愛，檸檬牛排嫩度十足，吃起來和諧，奶油也增添軟嫩風味。如果品嘗檸檬牛排仍意猶未盡，長崎機場也開設了蜂之家分店，熱銷女王奶油泡芙和咖哩麵包都是蜂之家的熱銷品項。

Lemoned Raymond

レモンド レイモンド させぼ五番街店 (Lemoned Raymond)，是走美式餐廳風格的牛排館，除了招牌檸檬牛排，還有檸檬牛排便當等有變化的菜單。餐廳內湯品、沙拉和飯都可以無限續加，座位區能看到海景，可以一邊欣賞佐世保港美麗的景色，一邊品嚐檸檬牛排，酒水種類也相當豐富，檸檬牛排搭配檸檬啤酒更是非常過癮！

Lemoned Raymond 地址：長崎縣佐世保市下京町7-15 1樓 營業時間：11:30~14:30 / 17:30~22:00

佐世保必吃美食｜佐世保漢堡

佐世保必吃美食除了檸檬牛排還有佐世保漢堡呢，佐世保漢堡起源於二戰後，當時進駐佐世保的美軍將美式漢堡製作方法傳授來的。

BigMan上京町總店

長崎和佐世保的特色美食都以洋食為主，超大漢堡也是佐世保必吃的一餐，BigMan則是佐世保最知名的漢堡店。BigMan源於1970 年，創辦人原本是一名麵包師傅，官網上揭露自家漢堡7個好吃的祕密：現烤飽滿漢堡皮、自製培根、帶點辣味的漢堡肉、新鮮雞蛋和蔬菜，最後畫龍點睛的就是兩種靈魂醬料-以蘋果為秘密原料的原創蛋黃醬和酸甜的恰到好處的番茄醬。

佐世保必吃美食｜角煮

長崎美食「角煮」這名詞看似陌生，其實就是我們熟悉的東坡肉、紅燒肉。佐世保美食角煮饅頭以麵包皮包夾紅燒肉，就像是台灣的傳統小吃刈包。一般角煮以日本酒、醬油、糖、味醂，以及蔥、薑等香料蔬菜等為滷汁燉煮而成。

岩崎本舖

岩崎本舖對角煮的燉料講究，自有一套秘製醬料，將肉燉的入味。岩崎本舖在長崎也超過7間分店，各大車站景點周邊也都有，可以在店內品嘗，長崎機場分店也能買到伴手禮喔。

九州長崎自由行【長崎必買】

長崎必買伴手禮推薦

長崎伴手禮｜湖月堂老舗Casdoce

因為過去歷史背景，長崎比起日本其他城市擁有更多不一樣的洋菓子，「Casdoce」（カスドース）就是其一。據傳Casdoce是葡萄牙傳到長崎平戶的甜點，將類似長崎蛋糕的糕體切成小塊加入糖漿後油炸，再撒上糖粉，是款熱量和爽感都爆表的點心，但是喜歡吃甜食的螞蟻人，湖月堂老舗Casdoce絕不能錯過喔。

長崎伴手禮｜五島烏龍麵

五島烏龍麵是長崎五島群島上「新上五島町」的島上名產，手工拉製的烏龍麵比一般我們熟悉的麵體還要細，但口感Q彈滑順有嚼勁，名列日本三大烏龍麵之一。使用小麥製作而成的五島烏龍麵比一般麵更為耐煮，做成火鍋或冷麵都非常適合。

長崎伴手禮｜長崎銘菓

「長崎銘菓」推出的招牌點心「CRUZ」是葡萄牙語中的「十字架」之意，夾心餅乾上也印有十字架圖案。外層的餅乾吃起來酥脆，內餡則是草莓與白巧克力融合的奶油醬，口感有點像法蘭酥，融為一體，是來到長崎必買的經典洋菓子。

長崎伴手禮｜起司蛋糕(豪斯登堡限定)

坦特安妮(Tante Annie)起司蛋糕工坊開在豪斯登堡遊樂園中，僅此一家別無分號，想吃到真的只能乖乖走進遊樂園！其中招牌甜點是kaas cake卡斯蛋糕，使用荷蘭起司、豪達起司、北海道奶油起司製作出濃郁綿密的起司蛋糕，熱賣35年一直深受喜愛。

長崎購物推薦

長崎購物｜長崎觀光通商店街

長崎觀光通商店街位於中島川旁，是長崎市最主要、最熱鬧的商業街，也是最好逛的購物一條街，匯集了眾多美妝店、服飾連鎖店和各種餐廳。建議可以將這裡當成自由行最後一天的其中一站，在這裡可以買到長崎前四大名店的長崎蛋糕、補齊藥妝和各種伴手禮。

長崎購物｜AMU PLAZA 長崎

AMU PLAZA 長崎就位於JR長崎車站前方，這棟購物中心匯集購物、美食、交通、住宿和娛樂機能，分為本館和新館，新館的7 至13 樓層規劃為飯店，機能齊全。除了逛街購物，這裡的海鷗市場匯集了長崎各路美食和伴手禮，不少知名連鎖餐廳都有在海鷗市場開分店，是長崎最齊全的美食街，也是不容錯過的一站。

