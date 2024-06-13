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宅配美食｜米其林主廚御用好油！炒菜、生飲都適合｜朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油｜喬山生機

2024-06-13 15:57:00 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：227篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

喬山生機
place台北市中山區松江路220號8樓805室
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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宅配美食｜米其林主廚御用好油！炒菜、生飲都適合｜朵娜莊園 特

 

現代人越來越注重健康，飲食方面更是要求減脂去油，但其實使用好的油品不只能補充優質不飽和脂肪酸，適量攝取還可以降膽固醇、抗發炎和護心血管，今天開箱從喬山生機購入的「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」，兩度榮獲日本橄欖油品質金獎，甚至是米其林餐廳主廚御用指定！

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來自西班牙擁有兩百年歷史的朵娜莊園，遵循有機農法，堅持自產自銷、高品質人工採收，甚至於橄欖果實離枝後1小時急速冷壓，以第一道物理性冷壓製成，是橄欖油裡最高等級的特級初榨冷壓橄欖油！

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要挑選好的橄欖油還可以看他的酸價值，越頂級的橄欖油酸價值越低！而「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」酸價值甚至低於0.16%

然而「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」是使用單一品種Picual橄欖，提早2個月採摘，比市售多了3~4倍橄欖多酚，甚至高達 550MG/KG

「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」是由西班牙原裝進口，現在於喬山生機的官網都可以購買得到！之前介紹過一樣由西班牙進口的洋芋片，喜愛各種原裝進口食品可以到喬山生機官網逛逛！

 

朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油

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桃紅色不透光的玻璃瓶身，可以維持油品的品質

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瓶口設計很好控制油量，而且也不容易漏！真的蠻貼心的

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倒出來的特級初榨冷壓橄欖油，有著黃綠色的光澤，聞起來有著清新果香與橄欖香氣~若是生飲也很適合！

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橄欖油通常適合涼拌等低溫料理，但這罐「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」發煙點達190度以上，所以用來煎炒炸都沒問題！

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我用來做日常的炒高麗菜，以及清炒蒜香鮮蝦義大利麵再適合不過了！

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先乾煎杏鮑菇出水後，加入特級初榨冷壓橄欖油拌炒，再加入蝦米提升風味，最後加入高麗菜拌炒、鹽胡椒調味就完成了！保有微微橄欖油的香氣，又不會有油耗味！

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清炒蒜香鮮蝦義大利麵也很簡單！先加入一點特級初榨冷壓橄欖油煎蝦仁，蝦仁拿起後，再爆香蒜末，陸續加入蔬菜及義大利麵拌炒，有著純正橄欖油香氣加上微微蒜香氣~真的好涮嘴！而且熱量也不高！

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好的油品讓你輕鬆端出一桌好菜！不管煎炒炸都可以！注重油的品質的你絕不能錯過「朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油」！

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【 喬山生機 】
店家官網 ｜ http://bit.ly/3TsVJEz
朵娜莊園 特級初榨冷壓橄欖油
購買網址 ｜ https://www.healthjohnson.com/pages/fincaoil
MOMO https://bit.ly/3my0mSx
博客來 ｜ http://bit.ly/3ylJDEC
PChome http://bit.ly/3Jjuwlq
店家FB https://www.facebook.com/uncle.johnson.care/
實體通路 ｜ 誠品(知味市集、生活時光)HOLA、微風百貨超市

 

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