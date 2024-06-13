【觀醬手】位於新北新莊的巷弄裡，是一間從外觀到內部裝潢都非常有日式風格的無菜單料理

雖然價格從剛開幕時的千元有找~慢慢漲價到現在的1680/人(很佛心的不用服務費)

但是在動輒3000.5000的無菜單料理裡!仍然是低調平價奢華的存在

也因此觀醬手常常一位難求，想吃只能準時定或候補碰運氣看有沒有人取消囉!!!

【觀醬手】雖然說是在巷子內~但是其實位置一點也不偏僻啦

鄰近新莊棒球場跟運動中心~離捷運也只有1點多公里

開車的話附近有新莊運動中心停車場，以及新莊運動公園周邊停車場。

觀醬手裡面有兩間類似包廂的空間

座位都是板前的方式~可以直接看到主廚幫你料理上桌的美食

板前的石盤上會放置醃製蘿蔔，脆口解膩，可以轉換舌尖上的味道

目前都是1680/人的套餐~所以也不用點菜~等著看主廚怎麼用當季的食物變魔術上桌就好

不過餐前會先逐一介紹每款酒的特色與口味，喜歡的話就直接選一瓶~費用另計~

自備酒水的話開瓶費300/1瓶~享受美食喜歡搭點小酒的話可以自己考量囉~



真鯛配上看似雪花一片一片的雪花鹽，好看又好吃~

以帶有糯米香氣的雪花鹽，來提升真鯛魚的自然風味，呈現出絲滑清爽的口感

各種生魚握壽司除了食材本身新鮮之外

會再類似雕花一樣開刀~讓魚肉吃起來更綿密細緻~吃起來鮮甜又入口即化

北海道干貝+馬糞海膽+魚子醬!!!這樣吃是可以的嗎!太奢侈了吧

奢華海膽、鮮甜干貝，最上方擺上魚子醬，每一口都是海洋精粹的絕妙表現，層次分明且口感豐富

北海道厚岸生蠔配上水果醋，水果醋是店裡精釀~單喝就非常好喝~與生蠔搭配也非常合拍

吃起來肉質鮮嫩脆口，滑順的口感和水果醋的微酸，一口吞下令人歎為觀止。

觀醬手的師傅非常用心料理~

不管是食材處理~節令搭配

各種風味表現都很棒

吃的享受之外價格卻意外合理不傷荷包

喜歡日式料理的朋友大推喔!!!!

【觀醬手】

地址:新北市新莊區新泰路284巷7號

電話: 0920-800910

營業時間：12:00–14:00, 18:00–22:00(星期一休息)

官網: FB 、預訂網址

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