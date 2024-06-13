一年一度的端午節到了！每個節日都不能忘記大家的好朋友——85度Ｃ，這次85度C也與十八王公劉家肉粽一起強強聯手，推出了最具有端午儀式感的伴手禮！

除了公司業務送禮首選85度C甜心冰粽禮盒之外，還有超級好吃的十八王公劉家肉粽，甜的鹹的可以說是一次滿足 ，尤其現在購買85度C任一飲料，就可以用42元加購甜心冰粽乙個，現在就一起來嚐嚐這個好味道吧！

85度C x 十八王公劉家肉粽

吃肉粽每個人派別都不同，依照我來說我自己是自創派（笑）後面再跟大家分享我的沾醬，先生則是一定需要加入辣醬。

這次的十八王公劉家肉粽非常扎實，可以感受得到等一下蒸好打開的樣子！

十八王公劉家肉粽真的超級美！

一打開就可以看到整個剖面的料都多出來不說，整個糯米看起來也超級Ｑ彈好吃，實際吃了真的是美味到不行，而且裡頭搭配的餡料也都不會過油或是乾澀，可以說是今年第一顆肉粽開啟了我龍粽美好的2024！

吃的方式有很多種，像是台中人最愛的可能還是東泉辣椒，南部人喜歡加入花生粉，我有朋友是蒜頭醬油派，而我先生喜歡酸甜口味的辣醬，搭配的是偏泰式的酸辣醬。

我自己平常吃醋、酸口的居多，尤其是肉粽、或是滷味這種更是需要加一下！但白醋與肉粽不太搭，但是義式芥末籽醬真的很適合配肉！

十八王公劉家肉粽裡頭的肉滷過很好吃，搭配上芥末籽醬更是涮口，一口接著一口根本停不下來！

在85度C好方便，不用排隊不用上網訂，直接去門市就可以買~ 真棒！

單吃味道也很好 ，兒子可以說是很挑嘴的孩子，也是自己吃了半顆，可見好吃程度有多高（笑）

甜心冰粽（三種口味、共十顆）

85度C的甜心冰粽可以說是我跟先生都很期待的品項，因為冰涼的粽子不就是夏天的最好搭配嗎！

每年85度C都會在冰粽上推陳出新，今年85度C推出了三種口味，最傳統的芝麻牛奶、香甜的芋頭牛奶、還有最經典的紅豆牛奶，可說是三個口味一次滿足，想要嚐鮮的朋友可以購買飲料時，以42元加價購的方式先選喜歡的口味先吃為快。

芝麻牛奶 冰心甜粽

芝麻的味道超級濃郁，中間搭配的冰心是牛奶口味，整體吃起來很不錯。

紅豆牛奶 甜心冰粽

紅豆牛奶的口味上來說，比較清爽一些，甜度也非常適宜，不會太甜很清爽，對於螞蟻人的先生來說他覺得煉乳的搭配最恰到好處！

甜甜的煉乳搭配上紅豆牛奶冰粽，他說「好像在吃紅豆牛奶冰一樣美味消暑」

芋頭牛奶 甜心冰粽

三款冰粽裡頭我覺得芋頭牛奶這款的口味上最清爽，但我自己很喜歡芋泥，所以沒問題（笑）

裡頭的芋泥甜度不高，搭配上牛奶恰恰好，因為太甜的話會搶了芋泥的香氣，搭配上我自己喜歡清爽無負擔的，可以用裡頭的內餡去沾取旁邊的麥片吃，簡簡單單又不會覺得太過罪惡。

這次的85度C端午節肉粽和冰粽可以說是我很喜歡的一檔，大推！肉粽的部分誠意十足，而且裡頭還有蛋黃跟香菇，用料也超級不馬虎，不是那種看了會很生氣的配料，加上調味與扎實度真的很難得一見，完全推薦！

甜心冰粽也是很少數見到的甜點，ＱＱ的外皮真的很讓人喜歡，搭配上裡頭的內餡不會過甜，味道都很夠，互相不搶的比例，也是夏日首選！

想要買人送禮或是當伴手禮，面子裡子都有，非常美好~

想要送給太太、媽媽們幾個家庭分享的也很適合，美味又方便！

★ 最後提供給大家幾個優惠資訊 ★

1. 購買85度C任一飲料加購42元，即可享有甜心冰粽乙個(口味任選，原價$50元)

2. 甜心冰粽禮盒(10入/盒)，特價420元(原價500元)

3. 85度C × 十八王公劉家肉粽-經典傳統蛋黃粽，特價368元(5入/包)

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