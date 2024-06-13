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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中山區85度C端午禮盒，十八王公 劉家肉粽、甜心冰粽超美味！超強聯名的端午節禮盒免排隊大滿足！

台北市中山區85度C端午禮盒，十八王公 劉家肉粽、甜心冰粽超美味！超強聯名的端午節禮盒免排隊大滿足！

2024-06-13 16:05:08 賽的日札 人氣：101
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窩客好文

賽的日札

發表篇數：302篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：

85度C(台北長安東店)
phone02-2777-4088
place台北市中山區長安東路二段173號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一年一度的端午節到了！每個節日都不能忘記大家的好朋友——85度Ｃ這次85度C也與十八王公劉家肉粽一起強強聯手，推出了最具有端午儀式感的伴手禮！

除了公司業務送禮首選85度C甜心冰粽禮盒之外，還有超級好吃的十八王公劉家肉粽，甜的鹹的可以說是一次滿足尤其現在購買85度C任一飲料，就可以用42元加購甜心冰粽乙個，現在就一起來嚐嚐這個好味道吧！

 

 

85度C x 十八王公劉家肉粽

吃肉粽每個人派別都不同，依照我來說我自己是自創派（笑）後面再跟大家分享我的沾醬，先生則是一定需要加入辣醬。

這次的十八王公劉家肉粽非常扎實，可以感受得到等一下蒸好打開的樣子！

 

 

十八王公劉家肉粽真的超級美！

一打開就可以看到整個剖面的料都多出來不說，整個糯米看起來也超級Ｑ彈好吃，實際吃了真的是美味到不行而且裡頭搭配的餡料也都不會過油或是乾澀，可以說是今年第一顆肉粽開啟了我龍粽美好的2024！

 

 

吃的方式有很多種，像是台中人最愛的可能還是東泉辣椒，南部人喜歡加入花生粉，我有朋友是蒜頭醬油派，而我先生喜歡酸甜口味的辣醬，搭配的是偏泰式的酸辣醬。

 

 

我自己平常吃醋、酸口的居多，尤其是肉粽、或是滷味這種更是需要加一下！但白醋與肉粽不太搭，但是義式芥末籽醬真的很適合配肉！

十八王公劉家肉粽裡頭的肉滷過很好吃，搭配上芥末籽醬更是涮口，一口接著一口根本停不下來！

在85度C好方便，不用排隊不用上網訂，直接去門市就可以買~ 真棒！

 

 

單吃味道也很好，兒子可以說是很挑嘴的孩子，也是自己吃了半顆，可見好吃程度有多高（笑）

 

 

甜心冰粽（三種口味、共十顆）

85度C的甜心冰粽可以說是我跟先生都很期待的品項，因為冰涼的粽子不就是夏天的最好搭配嗎！

每年85度C都會在冰粽上推陳出新，今年85度C推出了三種口味，最傳統的芝麻牛奶、香甜的芋頭牛奶、還有最經典的紅豆牛奶，可說是三個口味一次滿足，想要嚐鮮的朋友可以購買飲料時，以42元加價購的方式先選喜歡的口味先吃為快。

 

 

 

芝麻牛奶 冰心甜粽

芝麻的味道超級濃郁，中間搭配的冰心是牛奶口味，整體吃起來很不錯。

 

 

紅豆牛奶 甜心冰粽

紅豆牛奶的口味上來說，比較清爽一些，甜度也非常適宜，不會太甜很清爽，對於螞蟻人的先生來說他覺得煉乳的搭配最恰到好處！

甜甜的煉乳搭配上紅豆牛奶冰粽，他說「好像在吃紅豆牛奶冰一樣美味消暑」

 

 

芋頭牛奶 甜心冰粽

三款冰粽裡頭我覺得芋頭牛奶這款的口味上最清爽，但我自己很喜歡芋泥，所以沒問題（笑）

裡頭的芋泥甜度不高，搭配上牛奶恰恰好，因為太甜的話會搶了芋泥的香氣，搭配上我自己喜歡清爽無負擔的，可以用裡頭的內餡去沾取旁邊的麥片吃，簡簡單單又不會覺得太過罪惡。

 

 

這次的85度C端午節肉粽和冰粽可以說是我很喜歡的一檔，大推！肉粽的部分誠意十足，而且裡頭還有蛋黃跟香菇，用料也超級不馬虎，不是那種看了會很生氣的配料，加上調味與扎實度真的很難得一見，完全推薦！

甜心冰粽也是很少數見到的甜點，ＱＱ的外皮真的很讓人喜歡，搭配上裡頭的內餡不會過甜，味道都很夠，互相不搶的比例，也是夏日首選！

想要買人送禮或是當伴手禮，面子裡子都有，非常美好~

想要送給太太、媽媽們幾個家庭分享的也很適合，美味又方便！

 

  ★ 最後提供給大家幾個優惠資訊 ★  

1. 購買85度C任一飲料加購42元，即可享有甜心冰粽乙個(口味任選，原價$50元) 

2. 甜心冰粽禮盒(10入/盒)，特價420元(原價500元)

3. 85度C × 十八王公劉家肉粽-經典傳統蛋黃粽，特價368元(5入/包)

 

更多資訊與消息：官網FacebookInstagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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