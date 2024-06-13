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電話：0902 310 577

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 休息,

星期三: 12:00 – 21:00,

星期四: 12:00 – 21:00,

星期五: 12:00 – 21:00,

星期六: 12:00 – 21:00,

星期日: 12:00 – 21:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

隅咖啡位置｜環境

隅咖啡位於汀州路上，比較接近古亭站二號出口，外觀看起來非常低調，窗簾是拉下來的，內用座位不多，僅有八個位子而且空間小小的，下午去喝咖啡剛好沒客人，坐在靠窗的位置最舒適。

店裡的擺設很有老派復古的氣氛，杯盤都有精心挑選過，整體很有質感。

隅咖啡菜單

低消一杯飲料，有咖啡、奶茶類，還有手沖咖啡，咖啡豆可選中焙或是中深焙，固定的甜點有布丁、提拉米蘇、巴斯克、千層蛋糕，還有偶爾會出現的隱藏版甜點直接問老闆，另外還有鹹食三明治、麵包的選擇，下午想來個輕食解解嘴饞也很可以。

隅咖啡餐點

卡布奇諾｜蜂蜜檸檬咖啡

卡布奇諾多灑了肉桂粉在上層增添香氣，卡布奇諾口感綿密細緻，多了溫暖的肉桂香氣，非常迷人。

蜂蜜檸檬咖啡口味酸甜，味道非常清爽，甜味來自蜂蜜，非常適合夏天的口味。

有點酒提拉米蘇

小試管裡裝的是葡萄酒，品嚐起來多了儀式感，吃的時候再把酒擠到提拉米蘇內，提拉米蘇口感濕潤細緻，可可味道香濃，帶著微微酒香。

隅咖啡的布丁

布丁焦糖口味偏苦，比一般布丁甜度再低一些，味道香濃樸實，苦甜的焦糖香氣相當好吃！

隱藏版甜點 千層蛋塔

最近很紅的千層蛋塔沒想到這裡也有！上週才從澳門回來，沒吃到好吃的蛋塔，沒想到隅咖啡的千層蛋塔味道還不錯，口感酥脆蛋香蠻濃郁的，而且也是不甜不油膩的口味。

隅咖啡不論是咖啡或是甜點都算是有相當水準，布丁跟蛋塔尤其喜歡，提拉米蘇酒味更重一些會更愛，老派復古的氣氛真的好愛，台北特色咖啡聽又多一間！

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