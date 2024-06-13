最近都在國外玩耍，好久沒有好好follow台北的咖啡廳了，趁著悠閒的午後，雷陣雨還沒落下前，跟朋友到了古亭站附近的「隅咖啡 Around the Block」 喝咖啡，從門口就很復古，還是難得會開到晚上六點後的咖啡廳，走進咖啡廳，看起來是古早西式理髮廳的樣子，咖啡廳老闆承租下來後，改建成現在的隅咖啡，甜點都是出自自家之手，還有偶爾會出現隱藏版甜點喔！
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星期一: 休息,
星期二: 休息,
星期三: 12:00 – 21:00,
星期四: 12:00 – 21:00,
星期五: 12:00 – 21:00,
星期六: 12:00 – 21:00,
星期日: 12:00 – 21:00
隅咖啡位置｜環境
隅咖啡位於汀州路上，比較接近古亭站二號出口，外觀看起來非常低調，窗簾是拉下來的，內用座位不多，僅有八個位子而且空間小小的，下午去喝咖啡剛好沒客人，坐在靠窗的位置最舒適。
店裡的擺設很有老派復古的氣氛，杯盤都有精心挑選過，整體很有質感。
隅咖啡菜單
低消一杯飲料，有咖啡、奶茶類，還有手沖咖啡，咖啡豆可選中焙或是中深焙，固定的甜點有布丁、提拉米蘇、巴斯克、千層蛋糕，還有偶爾會出現的隱藏版甜點直接問老闆，另外還有鹹食三明治、麵包的選擇，下午想來個輕食解解嘴饞也很可以。
隅咖啡餐點
卡布奇諾｜蜂蜜檸檬咖啡
卡布奇諾多灑了肉桂粉在上層增添香氣，卡布奇諾口感綿密細緻，多了溫暖的肉桂香氣，非常迷人。
蜂蜜檸檬咖啡口味酸甜，味道非常清爽，甜味來自蜂蜜，非常適合夏天的口味。
有點酒提拉米蘇
小試管裡裝的是葡萄酒，品嚐起來多了儀式感，吃的時候再把酒擠到提拉米蘇內，提拉米蘇口感濕潤細緻，可可味道香濃，帶著微微酒香。
隅咖啡的布丁
布丁焦糖口味偏苦，比一般布丁甜度再低一些，味道香濃樸實，苦甜的焦糖香氣相當好吃！
隱藏版甜點 千層蛋塔
最近很紅的千層蛋塔沒想到這裡也有！上週才從澳門回來，沒吃到好吃的蛋塔，沒想到隅咖啡的千層蛋塔味道還不錯，口感酥脆蛋香蠻濃郁的，而且也是不甜不油膩的口味。
隅咖啡不論是咖啡或是甜點都算是有相當水準，布丁跟蛋塔尤其喜歡，提拉米蘇酒味更重一些會更愛，老派復古的氣氛真的好愛，台北特色咖啡聽又多一間！