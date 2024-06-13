去年默默進駐在中路特區的韓圓堂，可是正宗韓式家常料理，老闆娘是正港的韓國人，平日只販售中午時段，喜歡韓式飯捲不妨來試試，菜單有韓式拌飯、辣炒年糕、海鮮煎餅、部隊鍋等韓式料理，價位落在$120~$500之間，料理家常又美味，陸續也會推出新品項，喜愛韓式美食可以來嚐嚐唷！！

韓圓堂 在哪？

韓圓堂位在國際路二段靠近力行路的位置，在昭揚君喆大樓一樓，鄰近壽司郎，開車的話後方有收費停車場可以停放，距離南桃園交流開車大約3分鐘的車程，交通相當便利

門口以簡約的韓式風格為設計，簡單明瞭的設計就知道它是販售韓式料理～

店內空間

店內空間不大，兩張四人桌以及四人吧檯座位區，後方還有多人座位的小包廂，大約可以容納17人左右，裝潢也是相當簡約乾淨，相當溫馨的氛圍感

菜單MENU

菜單有韓式飯捲、韓式拌飯、部隊鍋、海鮮煎餅等韓式家常料理，價位落在$120~$500之間，選擇不多，未來也會持續增加新品項

餐點

부대찌개 部隊鍋套餐

部隊鍋的份量不少，有三樣韓式小菜以及白飯，小黃瓜相當脆口帶點微辣，韓式魚板偏辣些，很入味～

部隊鍋的湯頭超級濃郁，裡面有韓式泡菜、加工火腿、熱狗等，比較偏加工食品的肉品，個人就沒有很愛這些配料了

종합꼬마김밥 綜合迷你飯捲

迷你飯捲實在太適合我們了，對想吃飯捲又不想要吃太多的人很適合，綜合飯捲有四種口味，使用韓式海苔以及芝麻油，整個香氣十足，有烤豬肉、蛋皮、魚板、蔬菜等，最特別的是生酮蛋皮飯捲，裡面都是包蛋皮沒有包飯，對於有在控制飲食的人很方便唷！！

어묵꼬치냄비우동 魚板串鍋子烏龍麵

烏龍麵湯頭則是相當清爽，裡面有一些青菜以及魚板，烏龍麵口感軟Q，很適合不吃辣不愛重口味的人唷！！

해물파전 海鮮煎餅

這裡的海鮮煎餅與我們平常吃的海鮮煎餅很不同，比較像粉漿蛋餅的口感，偏厚實，裡面的海鮮用料也很豐富，不過個人還是比較喜歡酥脆的那種海鮮煎餅

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店家/景點資訊

店家名稱：韓圓堂

所在地址：臺灣桃園市桃園區國際路二段390號

營業時間：週二～週四 12:00pm-14:30pm

週五～週日 12:00pm-14:30pm | 17:30pm-20:30pm

週一公休

週五～週日 12:00pm-14:30pm | 17:30pm-20:30pm 週一公休 店家電話：0918111390

備註資訊：

交通資訊

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