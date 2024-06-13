前陣子有關嘉義涼麵外帶辣椒包引起了討論，同時也讓人討論起嘉義必吃的美食有哪些？

其實來嘉義不是只有涼麵、火雞肉飯和沙鍋魚頭，位於民生北路的【阿岸米糕】

也是極具特色的嘉義小吃，尤其是價格相當親民，夏天更是冷氣開放，

舒服的環境，實在的滋味，更是值得推薦的嘉義美食！

辣媽每個月至少都會到嘉義市1-2趟，時常經過【阿岸米糕】民生北路都是高朋滿座~

這裡交通便利， 對面有俥亭停車場，離文化路夜市走路只需10分鐘，

走到嘉義車站更只要15分鐘，非常方便！

【阿岸米糕】已傳承三代，再2年就滿50歲囉，原本是在民族路上，

搬到民生北路是近1-2年的事，老店的美好滋味依舊，但用餐環境更加舒適，

同時也更加注重食安，因此也獲得金質獎優良店家的殊榮哦！

不只現場用餐的客人不少，辣媽在等候的同時，也一直聽到外帶外送的訂單不斷，

【阿岸米糕】搬到新址之後，一樣受到歡迎~

夏天冷氣開放是多麼舒服的一件事，傳統小吃能有這樣的規格真是少見~

用餐環境寬敞乾淨，而且還有提供洗手間哦，相當方便！

内用居然還有免費柴魚湯可以喝到飽，而且是燒滾滾，超好喝的~

正港的銅版美食，點一碗米糕或滷肉飯，加1-2樣小菜，百元有找吃飽飽！

看那服務人員裝飯菜舀滷汁的手都沒停過，滷肉的部分不肥不膩，我最喜歡了~

菜單上標示清楚的價格，在萬物皆漲的年代，老闆實在佛心~

每張餐桌上都有辣椒、醋等調味料，可以自行酌量添加~

内用採自助式，餐點做好之後自行端上桌，提供環保餐具及免洗餐具也都是自行取用！

客人多，服務人員也多，因此製作餐點的速度很快，在附近的上班族或者是住戶，

利用中午到這裡用餐，有冷氣還不怕遲到，多好！

用餐的當天是辣媽與馬哥的結婚周年紀念日，以50年老店的傳統美食來慶祝也很不錯，

環境舒適、經濟實惠，最重要的是餐點衛生又好吃，兩夫妻吃得非常滿足，

是會讓人回味的好滋味，也是會想一再回訪的好店！

鹹米糕(大)45元

原以為店員做成2碗滷肉飯，仔細看了米飯才確定是鹹米糕，糯米飯口感香Q很有彈性，

聽第三代的老闆介紹才知道，雖然上頭用的滷肉是同一鍋，但肥瘦的比例，

以及淋上的湯汁是有區別的哦！

鹹米糕的糯米蒸好會先拌過豬油再淋肉燥上去，米飯濕潤很有口感~

滷肉飯(大)40元

白米飯因為不像米糕有拌豬油，因此淋上的肉燥會選擇稍多一點肥肉，

但仍是瘦肉偏多，不肥不膩且一點都不柴，是辣媽喜歡的滷肉飯~

香Q的米飯拌著肉燥一同入口，味道真香~

有很多滷味及各式小菜，口感香Q且紮實的貢丸、滷豆干及滷蛋，

買回家當下酒菜很適合，還有多汁的油豆腐，都是米糕及滷肉飯的標配！

台式泡菜酸爽脆口~

花椰菜清脆不軟爛，沾著佐料增添鹹香味~

睫毛菜(海帶)，看起來真的就像睫毛一樣濃密，口感香脆，配飯超好吃~

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綜合湯有油豆腐+貢丸，吸附了湯汁的甘甜，咬下還會噴汁呢~​

土魠魚羹/50元

這裡是選用對土魠魚的新鮮度要求較高的作法「浮水魚羹」，

也就是採用魚漿包裹土魠魚塊下去水煮，與一般用炸的不一樣哦~

搭配白菜的湯頭更顯清甜，而且不會過於濃稠，喝著更順口~

魚漿包裹土魠魚塊，所以每口都是鮮嫩的肉質，並且充滿了新鮮的魚味~

夫妻倆吃得好飽哦，鹹米糕與滷肉飯不油不膩，小菜清脆爽口，滷味相當夠味，

湯頭非常鮮美，可說是物美價廉，完全不用擔心踩雷~

近50年的老店新享受， 到嘉義遊玩千萬不要錯過【阿岸米糕】哦！

【阿岸米糕(阿彰的店)】

地址：嘉義市西區民生北路10號

營業時間：11:00–20:00，(每月公休日會月底公布在粉絲頁)

電話：05 227 7886

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