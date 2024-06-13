台中太平早午餐推薦、台中中西式早餐、太平簡餐、勤益附近美食、台中特色餐廳、寵物友善餐廳、最適合懶人的早午餐

台中市太平區必吃美食「朝詩沐餉早午餐」

藏身僻靜小巷裡的中西式早午餐 不管要吃中式、西式早午餐通通一網打盡

環境優質 擺盤精美 現點現做的美味 可是讓人吃過一次就想再訪回味呢

還是間寵物友善餐廳 不定時還有隱藏版『熱情店員』陪您用餐

有毛孩的朋友也可以帶毛孩來用餐 還提供免費wifi上網和部分座位插座充電 讓人可慢慢享受自在放鬆的氛圍！

另外朝詩沐餉早午餐也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文: 朝詩沐餉早午餐｜隱身巷弄文青風早午餐！食材新鮮堅持手作餐點美味有特色 隱藏版『店員』陪您用餐。菜單價位(寵物友善餐廳)

朝詩沐餉早午餐在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:朝詩沐餉早午餐

朝詩沐餉早午餐電話:04-2393-5497

朝詩沐餉早午餐營業時間:07:00–15:30

朝詩沐餉早午餐官網: 點我

朝詩沐餉早午餐ＦＢ: 點我

朝詩沐餉早午餐ＩＧ: 點我

朝詩沐餉早午餐地址:411台中市太平區立功路253號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以朝詩沐餉早午餐為主

文章內有朝詩沐餉早午餐地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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台中太平五早餐推薦的「朝詩沐餉早午餐」位於太平區的立功路253號

門前有著一排落羽松 加上大片的落地窗 給人一種鬧中取靜的感覺

附近有不少停車格 如果滿嚕也可以到育賢停車場（無特約）步行大約7分鐘即可到達

店名相當特殊 可以使用同音的「朝思暮想」來搜尋最方便

朝詩沐餉早午餐主打中西合併 不管是要吃中式還是西式 這裡通通有

YUNO這次與朋友來朝詩沐餉中式西式各點兩份 吃的都很開心飽足

朝詩沐餉用餐環境相當舒適 大大的落地窗能讓陽光照進來 沐浴在陽光中十分愜意

裝潢走的是北歐簡約風格 加上柔和又明亮的燈光 是個能讓人放鬆的舒適空間

部分座位還提供了電源插座和免費WIFI 超適合朋友聚會或是家庭聚餐

也很適合一個人一邊享用美味的早午餐一邊工作或追劇

飲用水、餐具、醬料自助區

「朝詩沐餉早午餐」除了環境優美之外 還是一間寵物友善的餐廳

喜愛小動物的店長 有時會帶著自己的毛小孩一同上班

會有所謂的隱藏版『熱情店員』陪您用餐

為這間早午餐店增添了許多溫馨和歡樂的氛圍

「朝詩沐餉」不僅適合愛美食的人 更是一個寵物愛好者聚會的好去處

朝詩沐餉菜單價位

左邊是吐司套餐系列 右邊則是拼盤早午餐 西式、台式通通有

也套餐 也可以單點等 餐點相當多樣化 中式有『台式炸燒肉套餐』、『特製麻婆皮蛋豆腐套餐』、『家常麻辣水煮牛套餐』

、『日式滑蛋牛肉丼飯套餐』和『蔥鹽脆皮雞腿排套餐』....等 應有盡有

喜歡西式的則可以選擇『黑松露菌菇爆蛋吐司套餐』、『培根德腸爆蛋土司套餐』、

『壽喜燒爆蛋雪花牛吐司套餐』、『鮪魚馬鈴薯爆蛋吐司套餐』和招牌『台式鹹酥雞爆蛋吐司套餐』

未滿12歲小朋友前來也有提供兒童套餐 餐點需要加購飲品的話則可以折10元

朝詩沐餉早午餐｜台式炸燒肉（特製小菜+酸種麵包）

中式套餐 都有包含附餐+飲料 附餐有「特製小菜、薯條」二擇一 「酸種麵包、白飯」二擇一

所以一個套餐會有主菜、小菜、副餐、飲料 份量相當足夠 不管是當早餐吃還是當中餐吃都很可以

現點現炸酥香無比的『台式炸燒肉』搭配一旁微辣的特製沾醬 吃起來外酥裡嫩 帶著淡淡的醃製香氣

吃起來多汁軟嫩 是YUNO吃過台中最好吃的炸燒肉

不管是紅燒肉或麻辣水煮牛沾著酸種麵包都很恰當 超有飽足感

朝詩沐餉早午餐｜家常麻辣水煮牛套餐（薯條+白飯）

無辣不歡的YUNO點選了『家常麻辣水煮牛套餐』內含白飯、特製小菜和炸薯條

如果喜歡一邊用餐一邊喝飲料 也可以將套餐裡的特製小菜或是炸薯條 換成紅茶

但假如不想更改套餐組合 也可以加購其他的飲品

「家常麻辣水煮牛」充滿了四川風味 愛吃辣的小夥伴們絕對不能錯過的一道美食

一上桌 濃郁的麻辣香氣便撲鼻而來 令人口水直流

這道麻辣水煮牛肉套餐除了主角牛肉外 還配有黃豆芽、娃娃菜、香菜、豌豆和乾辣椒....等

再加上吸飽了紅油湯汁的油條 有夠對味 牛肉口感軟嫩滑口 讓人食慾大開

光是淋上醬汁就可以讓人快速扒完一碗米飯 來此必點好物

朝詩沐餉早午餐｜壽喜燒爆蛋雪花牛吐司（薯條+沙拉）

內含生菜、起司片、嫩蛋、壽喜燒牛肉

套餐特製小菜、薯條、紅茶(三選二，其他飲料可加價更換)

鹹香的壽喜燒醬汁搭配上口感Q彈的雪花牛肉 完美搭配吃起來很過癮

朝詩沐餉早午餐｜黑松露菌菇爆蛋吐司（馬鈴薯蛋沙拉+沙拉）

吐司烤至金黃酥香 裡面放了不少鴻禧菇 散發出濃郁的蕈香味

黑松露醬更是畫龍點睛的一筆 香氣迷人加上嫩蛋、生菜、起司片 夾在烤吐司中一口咬下超過癮

朝詩沐餉早午餐｜涼拌胡麻沙拉

吃起來鮮脆爽口的 內含小黃瓜、綠花椰菜和彩椒 淋上香氣十足的胡麻醬 有夠開胃

朝詩沐餉早午餐｜黃金泡菜

特製的手工黃金泡菜 色澤金黃 吃起來脆嫩爽口

入口甘甜 一吃就驚為天人 不知道有沒有另外賣說 超想帶一罐回家的

朝詩沐餉早午餐｜馬鈴薯蛋沙拉

一球一球的的『馬鈴薯蛋沙拉』相當討喜



馬鈴薯泥口感綿密滑順 營養十足 鹹鹹甜甜的滋味 清爽又有飽足感

朝詩沐餉早午餐｜飲品

不管是要喝拿鐵、紅茶、奶茶、醋飲、早餐茶、野莓茶、豆漿、鮮奶茶應有盡有

口味都佷不錯 不輸一般手搖飲 很可以點 不會水感

經過附近時不妨也來朝詩沐餉早午餐嘗嘗看吧!!