30以後 盛岡住宿、盛岡飯店、盛岡酒店有哪些？盛岡是日本岩手縣的首府，以其傳統的建築風格和美食聞名於世！盛岡的旅遊旺季通常是在春季和秋季，特別是在3月下旬到4月中旬的櫻花季，以及11月中旬到12月中旬的紅葉季節，吸引了大量遊客前來觀賞盛岡美麗的自然景色。
盛岡住宿
1. 盛岡站前大和 Roynet 飯店
- - 這間盛岡飯店就位於盛岡車站附近，只需步行約 3 分鐘即可抵達，附近也聚集許多 JR 地鐵站、公車站。飯店樓下就設有兩間便利商店，以及許多居酒屋、咖啡廳、日式燒肉，步行即可前往大型購物中心、3C 賣場、娛樂中心。
- - 這間三星級的盛岡飯店就位於河橋附近，提供舒適簡約的住宿環境。每一間房型都可以觀賞 Netflix 影片串流服務，大多高樓層房型都設有整片落地窗，躺在床上即可俯瞰盛岡市景建築，部分房型還能享有綠色植物與河景，以及浴缸可泡澡。
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2. ART 盛岡酒店
- - 這是一間四星級的盛岡酒店，特色是頂樓 14F 的自助餐廳，享有絕佳的頂樓景觀。每一間房型都以簡約溫馨的風格為主，在寬敞安靜的房內設有明亮採光的窗戶，可以享受絕佳的景觀，部分房型則設有大型浴缸，可以伸直腳盡情泡湯！
- - 酒店提供停車場優惠、按摩服務、送洗服務、自助洗衣機設備。親子家庭的旅客滿意房間和床墊很大，適合孩童住宿。
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3. 花卷溫泉山之神溫泉優香苑
- - 這間住宿的外觀是日式傳統的大型別墅，特色是造景幽美的戶外溫泉，夜晚泡湯更加美麗浪漫，大型露天浴池的旁邊就能欣賞溪流。每一間客房都以沈穩的木質調為裝飾，並設有一整面的窗戶，可以近距離觀賞壯觀山脈景色，其中豪華日式客房最為熱門，地板設有榻榻米，可以體驗花卷傳統日式文化。
- - 這間住宿可以免費停車，並提供大型巴士接駁服務，公眾設備則提供熱水浴池、桑拿三溫暖、蒸氣室、室內溫泉。旅客滿意旅館擁有三個溫泉，泉質非常棒，可以在雪中泡湯！
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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