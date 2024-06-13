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【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋在地人激推的炸物，炸雞翅必吃，-近府中捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-06-13 17:05:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：468篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

福德街炸雞
place新北市板橋區福德街2號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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組合圖02.jpg

在板橋福德菜市場的路口，有一間排隊美食，

這家店原先只是一個小攤販，如今已經發展成了一間店面。

目前搬到離舊位子距離不遠的巷子內，

依然吸引了大批食客，依舊是大排長龍的景象。

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

菜單上就那四樣，如果你是第一次光顧，

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

Ruby極力推薦他們家的炸雞塊和雞翅，

基本上晚來都只會剩下雞翅。

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

當天8點多到已經沒有雞排了，因為生意太好，

基本上他們都是現點現炸，一下子就會被搶購一空。

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

雞塊 大份 $100

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

雞翅6隻 $100 

鷄肉醃製得非常入味，外皮炸得酥脆，味道屬於典型的台式炸雞風味。

真的非常推薦大家有機會來到板橋，可以來試看看這份炸物的美味喔！

【板橋美食】福德街炸雞 附菜單（原府中路福德街口炸雞），板橋

【店家資訊】
👉福德街炸雞
🏠新北市板橋區府中路143-1號
⏰PM07:30~PM12:30 
 

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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