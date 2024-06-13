在板橋福德菜市場的路口，有一間排隊美食，

這家店原先只是一個小攤販，如今已經發展成了一間店面。

目前搬到離舊位子距離不遠的巷子內，

依然吸引了大批食客，依舊是大排長龍的景象。

菜單上就那四樣，如果你是第一次光顧，

Ruby極力推薦他們家的炸雞塊和雞翅，

基本上晚來都只會剩下雞翅。

當天8點多到已經沒有雞排了，因為生意太好，

基本上他們都是現點現炸，一下子就會被搶購一空。

雞塊 大份 $100

雞翅6隻 $100

鷄肉醃製得非常入味，外皮炸得酥脆，味道屬於典型的台式炸雞風味。

真的非常推薦大家有機會來到板橋，可以來試看看這份炸物的美味喔！

【店家資訊】

👉福德街炸雞

🏠新北市板橋區府中路143-1號

⏰PM07:30~PM12:30



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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