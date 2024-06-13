在狛村串燒，除了可以吃到一般居酒屋常見的炭火串燒、熱炒、炸物跟烤物，還有超有特色的午餐肉，玉見蟹蟹以及鯛魚燒冰淇淋等創意料理。

狛村串燒的環境

狛村串燒的店面位於中正路上，與頤玉湯包相鄰，騎樓有紅底招牌，相當明顯。店門口左側擺放了一個黑板跟菜單，特別推出Asahi生啤買三送一的優惠活動，很適合邀朋友來喝酒吃美食。

走進店內，兩側畫作充滿濃濃的東洋風，是店長請朋友協助繪製的。

其中有一幅畫，正是描繪老闆跟友人一起工作的畫面，相當寫實。

在結帳台旁是放置酒飲的冰箱，結帳台旁的格子櫃也擺上各類清酒，供客人選購。

狛村串燒的料理

凍檸茶、港式奶茶跟開胃小菜

這兩款飲料都是店家自己調的，凍檸茶味道也很順口，港式奶茶喝起來很香甜順口。

開胃小菜一共有毛豆、泡菜跟醃蘿蔔，吃起來很爽脆開胃。

跟朋友相約新北永和新開居酒屋–狛村串燒喝酒聚餐，品嚐以炭火烘烤的美味串燒，走進店內，兩側牆面可以看到帶有濃濃東洋風味的畫作，是老闆找朋友幫忙畫的。

仙禽 純米大吟釀、黑糖梅酒

有販售各類清酒，也有提供單杯清酒的品飲服務。

(酒後不開車，開車不喝酒)

ASAHI黑白配

黑啤酒跟白啤酒混搭、濃厚麥香還帶一點清爽口感、很適合搭配炭烤串燒一起享用。

(酒後不開車，開車不喝酒)

串燒推薦必點

串燒是用炭火燒烤，涮上醬料，帶有濃厚的香味，配ASAHI啤酒很適合。

醬燒腐皮

袁彬一共點了7種串燒，排成一盤，第一道是醬燒腐皮，刷上醬汁的豆腐皮，經炭火燒烤，香氣濃厚，吃起來口感脆，嚼勁豐富。

干貝雞翅

雞翅去骨，裡面擺上干貝，經炭火燒烤，雞翅皮Q肉嫩，還可以吃到干貝的鮮美，超讚的。

鹽烤棒腿

翅小腿去骨後，撒上鹽巴，以炭火燒烤，濃郁的香氣更能帶出雞腿肉的鮮美。

蒜香雞胗

在雞胗上面刷上蒜泥，經炭火烘烤，濃郁蒜香更能帶出雞胗的脆跟鮮美，讓人吃完一串還想再點一串。

秘料雞腿

切塊雞腿肉，刷上秘製醬料，吃起來香氣濃厚，肉不會柴，還帶有滿滿肉汁。

秘醃牛里肌

加入醬料醃製的牛里肌，經炭火烘烤，可以吃到肉質的鮮甜。

午餐肉

在頂溪捷運站附近有一條韓國街，有販售各種韓式食材，所以狛村串燒也推出韓式午餐肉，以碳烤的方式，呈現午餐肉更豐富的口感，不同於一般放在部隊鍋的做法。

香酥雞柳

超人氣炸物料理，裹上薄薄的粉，經酥炸後，帶出金黃的誘人色澤，咬一口，可以吃到雞柳鮮甜的肉質，非常好吃。

鮭魚肚

與一般居酒屋的鮭魚肚，上桌時是一片片的不同，狛村串燒的鮭魚肚是長條狀的，上桌時，賣相超吸睛。

擠上檸檬汁，夾起一塊來品嚐，可以吃到鮭魚肉的鮮甜，再沾一點胡椒粉，味道更讚了。

芥末小章魚

混和芥末、洋蔥絲、章魚肉及黃瓜絲，還放上兩隻完整的小章魚，吃起來清爽微嗆，夏天吃很開胃。

牛丼

以大同電鍋造型的碗進行裝盛超好拍！牛肉吃起來口感細嫩，鹹甜醬汁淋在白飯，超好扒飯。

白醬蝦卵烏龍麵

濃厚白醬混合脆脆的蝦卵，跟烏龍麵一起品嘗，麵條的Q彈更能襯托醬料的鹹甜好滋味。

玉見蟹蟹

玉子燒加上蟹肉棒，並且做成湯品， 好妙的組合，聽說是日本常見的家常菜。玉子燒厚實的口感， 帶出迷人蛋香， 跟蟹肉棒相互襯托。溫潤的湯頭， 真的很好喝。

鯛魚燒冰淇淋

口感綿密的香草冰淇淋，擺在巧克力粉上，吃起來口感冰涼香甜。

鯛魚燒是包餡的，一共有3種口味，另外還加上三塊酥脆餅乾，增添甜品的口感。

狛村串燒的菜單

狛村串燒的品嚐心得

狛村串燒是新北永和少見的串燒居酒屋，提供以炭火燒烤的美味串燒，熱炒、湯品以及炸物。

酒類部分除了ASAHI生啤還有各種清酒，因為是由三位年輕人所創立，所以也設計多道創意料理，非常適合下班後跟朋友相約來此處聚餐喝酒。

狛村串燒的資訊

狛村 串燒

評分： / 4.9

/ 4.9 地址：234台灣新北市永和區中正路648號1樓( 地圖 )

電話：02 2231 2221

營業時間

星期一: 17:30 – 00:30,

星期二: 17:30 – 00:30,

星期三: 17:30 – 00:30,

星期四: 17:30 – 00:30,

星期五: 17:30 – 00:30,

星期六: 17:30 – 00:30,

星期日: 17:30 – 00:30

星期一: 17:30 – 00:30, 星期二: 17:30 – 00:30, 星期三: 17:30 – 00:30, 星期四: 17:30 – 00:30, 星期五: 17:30 – 00:30, 星期六: 17:30 – 00:30, 星期日: 17:30 – 00:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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