↑您喜歡東山鴨頭嗎~那甜甜鹹鹹的特殊味道

總能吸引小青的注意力~今日來介紹一下

鶯歌好吃~道地的東山鴨頭~

↑它就位於建國路273-1號~鄰近鶯歌陶瓷老街入口處

自由聯盟超巿及寶雅對面~店名叫~麥光東山鴨頭~

↑每回經過~總會看到排隊人潮~只要排隊人較少時

小青和爸爸就會上前凑一下熱鬧~排隊購買~

↑本店也有foodpanda 線上訂~立即送服務

現在的人真挺幸福~不想出門~原價再+點運費

美食送到家~

↑價目表~每樣產品幾個多少價錢~都標示清楚

不會有任何爭議~除杏鮑菇時價~想點它

要問清楚價格喔~

↑ 產品品項算蠻多~可看到食材都已先滷過

您點了它~再油鍋炸到酥香~那鹹甜味~總在遠遠處

呼喚著小青的到來~

↑小青買了甜不辣3片30元~海帶2條20元~鴨脖子3支100元

豆包1個25元~合計175元~回家裝盤~滿滿的一大盤

感覺幸福滿分~

↑麥光東山鴨頭啃著鴨脖子~吸吮著滷汁~真是太香啦

雖然知道鴨脖子~可能沒有很健康~但偶爾為之解解饞

還是有必要的~因為

↑店家資訊

店名~麥光東山鴨頭

地址~新北市鶯歌區建國路273-1號

電話~0912-505-250

營業時間~16:30-22:00 週一公休