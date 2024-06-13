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新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠處就能聞到獨特的甜鹹味~靠近陶瓷老街路入口處~

2024-06-13 20:34:00 小青姐姐 人氣：103
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：237篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 鶯歌區

造訪商家：

麥光東山鴨頭
phone0912-505250
place新北市鶯歌區建國路兩百七十三之一號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑您喜歡東山鴨頭嗎~那甜甜鹹鹹的特殊味道

    總能吸引小青的注意力~今日來介紹一下

    鶯歌好吃~道地的東山鴨頭~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味 

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   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑它就位於建國路273-1號~鄰近鶯歌陶瓷老街入口處

    自由聯盟超巿及寶雅對面~店名叫~麥光東山鴨頭~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑每回經過~總會看到排隊人潮~只要排隊人較少時

    小青和爸爸就會上前凑一下熱鬧~排隊購買~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

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  ↑本店也有foodpanda 線上訂~立即送服務

    現在的人真挺幸福~不想出門~原價再+點運費

    美食送到家~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

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  ↑價目表~每樣產品幾個多少價錢~都標示清楚

    不會有任何爭議~除杏鮑菇時價~想點它

    要問清楚價格喔~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑ 產品品項算蠻多~可看到食材都已先滷過

    您點了它~再油鍋炸到酥香~那鹹甜味~總在遠遠處

    呼喚著小青的到來~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑小青買了甜不辣3片30元~海帶2條20元~鴨脖子3支100元

    豆包1個25元~合計175元~回家裝盤~滿滿的一大盤

    感覺幸福滿分~新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑麥光東山鴨頭啃著鴨脖子~吸吮著滷汁~真是太香啦

    雖然知道脖子~可能沒有很健康~但偶爾為之解解饞

    還是有必要的~因為新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

   新北鶯歌麥光東山鴨頭~台灣道地小吃~在遠就能聞到獨特的甜鹹味

  ↑店家資訊

    店名~麥光東山鴨頭

    地址~新北市鶯歌區建國路273-1

    電話~0912-505-250

    營業時間~16:30-22:00  週一公休

文章標籤
鶯歌麥光東山鴨頭 麥光東山鴨頭 台灣道地小吃 甜不辣 東山鴨頭
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