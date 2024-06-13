▲透明冰櫃裡，各式各樣的小菜，以及飲品迎賓。
▲鴨肉(二人份)$160
▲二人份的鴨肉，份量不少，店家很有誠意。
▲最愛這種道地鮮嫩鴨肉，鹹淡口味合宜，吃起來外皮肥厚，軟Q不膩，肉質清香柔嫩，油滋美味讓人欣賞。
▲鴨肉肥瘦比例剛好，肉質柔嫩多汁，吃起來非常清甜，爽口不膩，不用沾醬就很香，讓人盡興吃開了。
▲切仔麵(白麵)$75
▲很有誠意的幾片厚實鴨肉，柔嫩順口美味。
▲麵條Q彈，香酥紅蔥頭提味，清爽可口，韭菜、豆芽菜增添時蔬纖維口感。
▲很大一碗的切仔麵，純粹熬煮鴨肉的湯頭，讓人整碗都給吃完了，湯汁一點都不剩，店家的切仔麵，是湯麵控的首選。
▲無刺(煎)虱目魚肚飯$235
▲一大盤煎得香酥的無刺虱目魚，魚肚含油脂的肥嫩鮮香，非常美味。
▲擠上新鮮的檸檬汁，最愛虱目魚肚的油滋美味了。
▲加上三樣配菜及白飯，整套份量合宜，舒暢美味，吃起來很盡興。
▲當歸排骨湯$95
▲排骨厚實很大塊，Q彈的骨邊肉，吃起來很過癮。
▲當歸湯頭，喝起來清爽帶甘甜，不敢吃中藥的都沒問題。
▲涼拌豬肝$50
▲別看只一小盒，其實份量很多，吃起來粉嫩口感的豬肝，微鹹中帶甜，薑絲伴味清涼又爽口。
▲燙青(地瓜葉)菜$50
▲翠綠的地瓜菜，淋上店家自製油蒜酥，蔬菜的纖維，香氣迷人，清爽可口，很是下飯。
▲皮蛋豆腐$50
▲皮蛋Q彈，豆腐柔嫩，柴魚增添香氣，吃起來很是爽口開胃。
▲在翻桌率高之當下，服務人員也忙亂中有序，溫馨笑臉迎人，超級專業的。
。▲新開幕的『鴨肉榮-藝文店』座落於桃園市熱鬧滾滾的藝文特區旁，交通很是方便。
▲由於白天用餐人潮眾多，建議也可以在宵夜時段來用餐，以免久候；場地寬敞，白淨雅的裝潢，用餐環境乾淨舒服，服務很貼心，料理很用心，鴨肉都是當天新鮮現宰現煮，皮肥嫩Q彈肉質鮮嫩多汁美味，口感更是獨一無二，不需要沾醬也很好吃；適合親朋好友，全家大小一起來聚餐的地方， 專業美味鴨肉料理的『鴨肉榮-藝文店』就位在桃園熱鬧的藝文特區商圈旁，推薦給有來桃園藝文特區的饕客們。
『鴨肉榮-藝文店』
地 址：桃園市桃園區南平路336-1號
電 話：03 358 8856
營業時間：11:00~2:00
粉絲團：桃園市美食小吃-鴨肉榮
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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。