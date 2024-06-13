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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/推薦鴨肉切仔麵/煎虱目魚肚飯/內用外帶外送皆宜 in『鴨肉榮-藝文店』 Iven…

《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/推薦鴨肉切仔麵/煎虱目魚肚飯/內用外帶外送皆宜 in『鴨肉榮-藝文店』 Ivenの窩食在分享

2024-06-13 20:38:00 Ivenの窩 人氣：532
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Ivenの窩

發表篇數：503篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

鴨肉榮-藝文店
phone03-3588856
place桃園市桃園區南平路336-1號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

沒想到吃鴨肉也可以這麼時尚，桃園藝文特區鴨肉榮-藝文店全新開幕，潔白的裝潢，雅致簡潔的佈置，清爽的文青風格，讓人趨之若鶩。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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假日趴趴走，在桃園藝文特區附近，竟然看到這棟純白美麗的建築餐廳，原來是桃園大廟前的鴨肉榮，插旗藝文特區，來這裡開分店了。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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長方型的店裡，已經下午二點了，早就過了午餐時刻，店裡還是滿滿用餐人潮。

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▲一樓全新潔的裝潢，舒適雅心。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/

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門口半開放的料理區，內用外帶人潮，讓工作人員忙得不可開交。​《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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原木桌椅簡單俐落，新穎潔淨的用餐環境，明亮寬敞，讓人感到很舒適。​《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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▲透明冰櫃裡，各式各樣的小菜，以及飲品迎賓。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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▲店家的二樓，有個寬敞和風雅靜的用餐場地，更適合全家大小、親朋好友來聚餐。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/

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▲潔淨的自助餐具、醬料、飲品區，以及洗手檯。

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▲醬料都有加蓋，兼顧食安衛生。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/

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▲喝了自助的檸檬水，以及烏龍冷泡茶，超喜歡他們飲品，無糖冰涼爽口。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/

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桌上有電子掃瞄點菜單，採手機點餐，櫃台結帳挺方便的，用手機上網點菜，直接連結到廚房，即時又環保；另外還有用餐客人，上Google給店家五星好評，有送飲料的好康。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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「Menu」當然也有點菜單給不習慣用手機掃瞄的用餐客人，店家巧思有推出五種套餐，對於我這種有選擇障礙的雙子座性格，最適合不過的了；單點就分湯麵、飯類、湯類、乾麵、當歸、現炒現作、黑白切、涼拌小菜等，簡單明瞭，料理品項不少，從$20元的白飯，到最貴的虱目魚肚飯$235元，在這物價飛漲、貴森森的時代，可說是非常的親民。​《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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上菜了：切仔麵虱目魚肚飯鴨肉涼拌豬肝皮蛋豆腐燙青菜當歸排骨湯...2個人的幸福午餐滿滿一桌，讓人食指大動。​《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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鴨肉(二人份)$160

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二人份的鴨肉，份量不少，店家很有誠意。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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最愛這種道地鮮嫩鴨肉，鹹淡口味合宜，吃起來外皮肥厚，軟Q不膩，肉質清香柔嫩，油滋美味讓人欣賞。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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▲鴨肉肥瘦比例剛好，肉質柔嫩多汁，吃起來非常清甜，爽口不膩，不用沾醬就很香，讓人盡興吃開了。​《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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切仔麵​(白麵)$75

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有誠意的幾片厚實鴨肉，柔嫩順口美味。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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麵條​Q彈，香酥紅蔥頭提味，清爽可口，韭菜、豆芽菜增添時蔬纖維口感。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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很大一碗的切仔麵，純粹熬煮鴨肉的湯頭，讓人整碗都給吃完了，湯汁一點都不剩，店家的切仔麵，是湯麵控的首選。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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▲無刺(煎)虱目魚肚飯$235

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一大盤煎得香酥的無刺虱目魚，魚肚含油脂的肥嫩鮮香，非常美味。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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▲擠上新鮮的檸檬汁，最愛虱目魚肚的油滋美味了。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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加上三樣配菜及白飯，整套份量合宜，舒暢美味，吃起來很盡興。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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當歸排骨湯$95

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▲排骨厚實很大塊，Q彈的骨邊肉，吃起來很過癮。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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當歸湯頭，喝起來清爽帶甘甜，不敢吃中藥的都沒問題。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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涼拌豬肝$50

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▲別看只一小盒，其實份量很多，吃起來粉嫩口感的豬肝，微鹹中帶甜，薑絲伴味清涼又爽口。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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燙青(地瓜葉)$50

翠綠的地瓜菜，淋上店家自製油蒜酥，蔬菜的纖維，香氣迷人，清爽可口，很是下飯。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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皮蛋豆腐$50

皮蛋Q彈，豆腐柔嫩，柴魚增添香氣，吃起來很是爽口開胃。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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在翻桌率高之當下，服務人員也忙亂中有序，溫馨笑臉迎人，超級專業的。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/鴨肉風味小吃料理/

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▲新開幕的鴨肉榮-藝文店座落於桃園市熱鬧滾滾的藝文特區旁，交通很是方便。《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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由於白天用餐人潮眾多，建議也可以在宵夜時段來用餐，以免久候；場地寬敞，白淨雅的裝潢，用餐環境乾淨舒服，服務很貼心，料理很用心，鴨肉都是當天新鮮現宰現煮，皮肥嫩Q彈肉質鮮嫩多汁美味，口感更是獨一無二，不需要沾醬也很好吃；適合親朋好友，全家大小一起來聚餐的地方，  專業美味鴨肉料理的鴨肉榮-藝文店就位在桃園熱鬧的藝文特區商圈旁，推薦給有來桃園藝文特區的饕客們。


  『鴨肉榮-藝文店
地       址：桃園市桃園區南平路336-1號
電       話：03 358 8856
營業時間：11:00~2:00
粉絲團：《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/桃園市美食小吃-鴨肉榮《桃園藝文特區美食》道地鮮嫩美味鴨肉推薦/道地鴨肉風味料理/

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※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。

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