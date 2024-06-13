▲ 鴨肉榮-藝文店 全新開幕，潔白的裝潢，雅致簡潔的佈置，清爽的文青風格，讓人趨之若鶩。 沒想到吃鴨肉也可以這麼時尚，桃園藝文特區全新開幕，潔白的裝潢，雅致簡潔的佈置，清爽的文青風格，讓人趨之若鶩。

▲ 鴨肉榮，插旗藝文特區，來這裡開分店了。 假日趴趴走，在桃園藝文特區附近，竟然看到這棟純白美麗的建築餐廳，原來是桃園大廟前的，插旗藝文特區，來這裡開分店了。 ▲ 長方型的店裡， 已經下午二點了， 早就過了午餐時刻，店裡 還是滿滿用餐人潮。 ▲一樓全新潔的裝潢，舒適雅心。 ▲ 門口半開放的料理區，內用外帶人潮，讓工作人員忙得不可開交。​ ▲ 原木桌椅簡單俐落， 新穎潔淨的用餐環境， 明亮寬敞，讓人感到很舒適。​ ▲透明冰櫃裡，各式各樣的小菜，以及飲品迎賓。 ▲店家的二樓，有個寬敞和風雅靜的用餐場地，更適合全家大小、親朋好友來聚餐。 ▲潔淨的自助餐具、醬料、飲品區，以及洗手檯。 ▲醬料都有加蓋，兼顧食安衛生。 ▲喝了自助的檸檬水，以及烏龍冷泡茶，超喜歡他們飲品，無糖冰涼爽口。

▲ ​ 桌上有電子掃瞄點菜單，採手機點餐，櫃台結帳挺方便的，用手機上網點菜，直接連結到廚房，即時又環保；另外還有用餐客人，上Google給店家五星好評，有送飲料的好康。

▲ 「Menu」 當然也有點菜單給不習慣用手機掃瞄的用餐客人，店家巧思有推出五種套餐，對於我這種有選擇障礙的雙子座性格，最適合不過的了；單點 就分湯麵、飯類、湯類、乾麵、當歸、現炒現作、黑白切、涼拌小菜等，簡單明瞭，料理品項不少，從$20元的白飯，到最貴的虱目魚肚飯$235元，在這物價飛漲、貴森森的時代，可說是非常的親民。​

▲ 切仔麵、虱目魚肚飯、鴨肉、涼拌豬肝、皮蛋豆腐、燙青菜、當歸排骨湯...2個人的幸福午餐滿滿一桌，讓人食指大動。​ 上菜了：...2個人的幸福午餐滿滿一桌，讓人食指大動。​

▲鴨肉(二人份)$160 ▲二人份的鴨肉，份量不少，店家很有誠意。 ▲最愛這種道地鮮嫩鴨肉，鹹淡口味合宜，吃起來外皮肥厚，軟Q不膩，肉質清香柔嫩，油滋美味讓人欣賞。 ▲鴨肉肥瘦比例剛好，肉質柔嫩多汁，吃起來非常清甜，爽口不膩，不用沾醬就很香，讓人盡興吃開了。​ ▲切仔麵​(白麵)$75 ▲很有誠意的幾片厚實鴨肉，柔嫩順口美味。 ▲麵條​Q彈，香酥紅蔥頭提味，清爽可口，韭菜、豆芽菜增添時蔬纖維口感。 ▲很大一碗的切仔麵，純粹熬煮鴨肉的湯頭，讓人整碗都給吃完了，湯汁一點都不剩，店家的切仔麵，是湯麵控的首選。 ▲無刺(煎)虱目魚肚飯$235 ▲一大盤煎得香酥的無刺虱目魚，魚肚含油脂的肥嫩鮮香，非常美味。 ▲擠上新鮮的檸檬汁，最愛虱目魚肚的油滋美味了。 ▲加上三樣配菜及白飯，整套份量合宜，舒暢美味，吃起來很盡興。 ▲當歸排骨湯$95 ▲排骨厚實很大塊，Q彈的骨邊肉，吃起來很過癮。 ▲當歸湯頭，喝起來清爽帶甘甜，不敢吃中藥的都沒問題。 ▲涼拌豬肝$50 ▲別看只一小盒，其實份量很多，吃起來粉嫩口感的豬肝，微鹹中帶甜，薑絲伴味清涼又爽口。 ▲燙青(地瓜葉)菜$50 ▲翠綠的地瓜菜，淋上店家自製油蒜酥，蔬菜的纖維，香氣迷人，清爽可口，很是下飯。 ▲皮蛋豆腐$50 ▲皮蛋Q彈，豆腐柔嫩，柴魚增添香氣，吃起來很是爽口開胃。 ▲在翻桌率高之當下，服務人員也忙亂中有序，溫馨笑臉迎人，超級專業的。

。▲新開幕的『鴨肉榮-藝文店』座落於桃園市熱鬧滾滾的藝文特區旁，交通很是方便。

▲由於白天用餐人潮眾多，建議也可以在宵夜時段來用餐，以免久候；場地寬敞，白淨雅的裝潢，用餐環境乾淨舒服，服務很貼心，料理很用心，鴨肉都是當天新鮮現宰現煮，皮肥嫩Q彈肉質鮮嫩多汁美味，口感更是獨一無二，不需要沾醬也很好吃；適合親朋好友，全家大小一起來聚餐的地方， 專業美味鴨肉料理的『鴨肉榮-藝文店』就位在桃園熱鬧的藝文特區商圈旁，推薦給有來桃園藝文特區的饕客們。



『鴨肉榮-藝文店』

地 址：桃園市桃園區南平路336-1號

電 話：03 358 8856

營業時間：11:00~2:00

粉絲團： 桃園市美食小吃 - 鴨肉榮

#桃園 #桃園美食 #桃園藝文特區 #桃園藝文特區美食 #鴨肉榮藝文店 #鴨肉專賣 #鴨肉 #鴨肉榮 #切仔麵 #鴨肉切盤 #虱目魚肚飯 ​#Ivenの窩食在分享

※Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，其中成份內容，皆引自此產品、粉絲頁、官網等彙總介紹，本篇為合作文，乃本人實際食用體驗心得，因品味感覺是很主觀的，每人所遇的狀況也可能有所不同，無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意。