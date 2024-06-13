位於新竹東門市場的1093攤位，「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」已經成為當地人和遊客的早午餐首選之一。這家店以其真材實料和現點現做的理念，為顧客帶來了豐富的味蕾體驗。尤其是他們的招牌雙層手拍牛肉堡，更是贏得了廣大食客的喜愛。每一口都能感受到手工拍打的紮實口感，搭配層次豐富的蔬菜和香濃的起司，無論是早午餐還是正餐，都讓人吃得相當滿足。

「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」的老闆對每一道餐點都充滿了熱情和用心。

無論是肉的火侯控制還是配料的搭配，都力求完美，確保每一位顧客都能享受到最佳的美食體驗。餐點不僅僅是填飽肚子，更是一次味蕾的旅行，讓人不禁想要一再回味。

這家店的環境也充滿了巧思。雖然店內大約只有10個座位，但每一個角落都被裝飾得溫馨而有趣，牆上掛滿了可愛的公仔和誘人的漢堡照片，讓人一進店就能感受到一股濃厚的美式氛圍。

在「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」，最值得一提的莫過於他們的雙層手拍牛肉堡。這道招牌料理以嚴選的純牛肉漢堡肉為基底，經過主廚手工拍打後，每片漢堡肉都散發著濃郁的牛肉香氣和紮實的口感。

搭配上新鮮的生菜、番茄和香濃的起司，整個漢堡層次分明，讓人一口接一口停不下來。

除了招牌的雙層手拍牛肉堡外，他們的炸物拼盤也是一道不容錯過的美味。

拼盤內含洋蔥圈、雞塊、薯條、鱈魚條和雞柳條，每一樣都經過精心炸製，外皮酥脆，內裡多汁，特別適合與朋友或家人分享。

餐點還可以升級成套餐，僅需加價NT$60，即可享受脆薯和飲料，甚至可以補差價換成其他炸物，讓餐點更加豐富。

「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」的辣個翅腿也是一道深受喜愛的料理。

新鮮的雞翅和雞腿經過特製的辣味醃料醃製，外皮酥脆，內裡多汁，微辣的口感既開胃又不會過於刺激，非常適合喜愛辣味的顧客。

墨西哥辣肉醬堡則是另一道令人難忘的選擇。搭配新鮮的生菜、番茄和洋蔥，香辣的墨西哥辣肉醬與多汁的手拍肉排完美結合，辣味十足且不膩口，搭配香脆的培根~~每一口都充滿了驚喜。

對於不能吃辣的小朋友來說，BBQ鳳梨堡則是絕佳的選擇。自製的酸甜醬料配上酸甜的鳳梨，甜鹹交錯，口感豐富，是一道令人吮指回味的美食。

「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」不僅提供了豐富的美食選擇，更讓人感受到了一份用心和熱情。無論是忙碌的家長還是小家庭，這裡都是一個絕佳的用餐場所。帶著孩子一起來享用美味的漢堡套餐，不僅能滿足全家人的味蕾，還能享受一段美好的親子時光。無論你是喜愛美式風味的漢堡控，還是想要嘗試新口味的食客，「Buddy Burger Lab.美式手工漢堡」都不會讓你失望。

Buddy Burger Lab.美式手工漢堡

地址： 新竹市大同路86號東門市場1093攤位

電話：0903-831-607

營業時間：12:00-14:30;17:00-20:00 週一公休

粉絲專頁：Buddy Burger Lab.美式手工漢堡

本文為合作撰稿

本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

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