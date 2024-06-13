海山一隅，鬧中取靜，佇立一處，享受悠閒，

這幾段文字~

是胖達透過IG的圖片發現了一處喝下午茶極佳的地方～延伸出來的心得啦！

這「享空間」，帶給你絕佳的放鬆時光，也是跟朋友相聚的好地方～！

今天胖達就來開箱「享空間」囉，是一處用來偷閒、喝咖啡、聚餐的好所在～

「享空間」位於海山捷運站附近、板橋中興醫院海山分院隔壁～。

享空間

享空間外觀採用台灣南投原生竹，澆灌出具有特殊竹節質感的清水竹模牆體，

室內環境舒適，雖有給人較冷的輕鋼架，卻貼心的放上軌道燈並投放著黃光，藴育著溫暖的環境。

享空間除了提供餐點之外，1&2F還有提供場地租借喔

（兩樓層費用不同，詳細資訊可以加享空間官方諮詢喔）！

用來舉辦藝文展演或會議等都很適合喔！

享空間 環境介紹

拉開門而入，與服務人員打招呼後，服務人員會先詢問是否有訂位，

若沒有訂位的情況，只要座位區還有位置，

便可以自己尋往下層的樓梯走去，找空位就可以入座喔！

*胖達從座位區由下往上拍

享空間每個座位的桌上都有一個QRcode供點餐使用，入口也有紙本菜單可以參考~

座位區非常寬敞明亮，多以二人、四人座為主，多人還可以併桌使用喔！

座位區對外有超大落地窗，讓陽光可以灑落進來，更可以一覽外面的綠意，待起來感受很舒服。

*在樓梯旁邊還有自助區可以取用茶水與餐具喔。

*在點餐櫃檯旁邊也設有餐具回收區，用完餐可以直接放回來喔！

享空間 菜單

打開QRcode的連結，就可以看到享空間所提供的餐點內容，

主要有四大類「蛋糕」、「單品咖啡」、「飲品」與最新上市的「歐式咖哩」。

*櫃檯旁邊有放上蛋糕，可以看到每一款的樣式喔～～!

一覽菜單之後，今天胖達決定吃一下享空間的新品歐式咖哩「柚香醋燒牛腹肉」、

「藍莓煉乳咖啡」、與在櫃檯前挑了「靜岡抹茶生乳酪蛋糕」。

準備開啟胖達今天慵懶時光啦～！

享空間 柚香醋燒牛腹肉

歐式風味的咖哩，調味適中不會過鹹，有一整顆被切半的溏心蛋，

軟嫩的蛋白加滑順的蛋黃，超好入口；牛腹肉給的很大片，

有著滿滿的醋燒鹹香風味，味道濃郁，富有油花、肉質軟嫩，

再扒上一些白飯，白飯米粒軟Q，搭配咖喱超下飯！

*咖哩是不會辣的喔~怕辣的朋友可以點來吃吃~

享空間 藍莓煉乳咖啡

一杯擁有美美層次的咖啡，挾著一絲香草的香氣入鼻

。咖啡的酸苦與藍莓的酸甜，相容後放大了彼此的優點；煉乳的甜，

讓原是酸味較突出的咖啡，有了柔軟的調和，

帶出來四個風味的層次感，從迷迭香所發出的香、至苦、酸、甜牽引相伴。

享空間 靜岡抹茶生乳酪蛋糕

檸檬香氣點綴著抹茶與迷迭香的芬芳，抹茶風味濃郁，不會太苦澀；

生乳酪綿密的質地，入口非常滑順且輕盈的口感，

搭配下方的酥皮，在細密中還帶有脆口感，層次豐富。

享空間 相關資訊

找一個幽雅的環境，享受一個人時光、抑或是朋友聚餐一品咖啡、蛋糕與餐點，

享空間提供著不錯的餐食，若適逢2F展出時更能為我們留下一段美好回憶。

胖達也分享這個超讚的「享空間」資訊給大家囉～

店名：享空間 SHARING SPACE

地址：新北市土城區中華路一段30-1號1F-3F

電話：02-2263-1503

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