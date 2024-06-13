【台北住宿】阿樹國際旅店 arTree Hotel

阿樹國際旅店是凱薩飯店集團旗下的新品牌，飯店走的是叢林系風格搭配科技時尚感，從進入門口到大廳的那刻起，所有的視覺感官將會獲得滿滿的震撼，樹木森林的元素充分融合在飯店中的每一個角落，會讓人驚喜覺得這是間很不一樣的旅店。

飯店附近的美食為秦小姐豆漿店，如果沒有訂飯店早餐，這間是個很不錯的選擇。

飯店緊鄰台北小巨蛋，搭乘捷運可至小巨蛋3號出口出步行約6分鐘，開車前往可直接停飯店地下停車場。

▲飯店的停車場位在地下室，入住前直接開進來即可，停車空間也營造得很有設計感，只是停車格位子略小。

▲阿樹國際旅店樓層簡介：B2~B6為停車場，G1F是服務中心，3F是健身房和湯屋，4F為大廳和餐廳，5~14樓為客房。

▲飯店本體與中崙市場為共構建築，門口有一顆銀色的大樹相當有亮點。

▲一樓為藝術光雕迎賓旅廊，有服務員會幫忙開門，右手邊有個大型自然森林的投影，剛進門就有進到森林的療癒感。

▲沒想到進到電梯後又有另一波驚喜，電梯使用樹枝和樹葉的意象，而且兩台電梯的主題還不同，第一次搭這麼浮誇的電梯！

▲一出4樓，映入眼簾的又是一大片森林投影，真的很賞心悅目。

▲4F的空間為百年樹藤接待大廳，從燈具、櫃台到椅子都是會發亮的樹木，這肯定下了不少重本打造阿！

▲Check in完後，可至免費的點心吧享用免費的飲料點心，還有書報雜誌可供閱覽，入座後發現連竹椅都是亮點！

▲到了4樓一定要參觀一下他們的浮誇廁所，連洗手台都有樹木的元素，這絕對是六星級的廁所。

▲日月星辰花園露台提供多種休憩的私人小空間，看到躺椅度假感瞬間飆升。

▲3樓為仰心湯屋的空間，服務時間：10:00 a.m. – 21:00 p.m. (預約收費制)。

▲3樓另一邊為健身房，開放時間：07:00 a.m. – 10:00 p.m.。

▲介紹完了公設，準備來開箱房間了，話說房卡也很有設計感，滿滿的樹木元素。

▲房間走道寬敞明亮，完全沒有潮濕的霉味或菸味，連房號旁的小夜燈都是精緻的造型燈，也太可愛。

▲我們入住的是沙曼風豪華雙人房，房內空間整體來說算寬敞，走的是東方古典風格，因為此次是陳小兔的社工專案入住，所以房內不提供點心和額外盥洗用品。

▲房內雙人床使用的是席夢思床墊，床墊是硬床睡起來有彈性沒有塌陷感，枕頭提供軟硬兩種可自行選擇，床頭上的雕刻關燈後很像夜間柳樹小鳥的倒影，讓人置身在湖邊柳樹旁的錯覺。

▲另一邊的空間為藤製的桌椅和書桌，角落的吊燈也很有設計感！

▲電視不是數位電視為標準尺寸，使用正常開機速度快。

▲書桌上提供兩個三孔電源插座、USB充電座和網路孔。

▲這桌燈也太.....有藝術感了，不說還以為我拍的是美術館的某個展品，展品名稱"紅人攀爬中"。(我自己亂取的)

▲抽屜打開有茶包、熱水壺和冰塊盒。

▲冰箱整潔度不錯容量算大，沒有難聞的氣味。

▲房內提供兩罐瓶裝水、高腳杯和玻璃杯。

▲衣櫃的下方為密碼櫃。

▲吹風機是使用國際牌的1400系列，雖然不是dyson系列的高級貨但也夠用。

▲接著來參觀浴室空間，洗手台上方有超大面的鏡子，鏡子中間有個按鈕可控制鏡子的燈。

▲房內的馬桶為自動感應溫座免治馬桶，有一大推功能超強大的，最實用的當然是溫水沖屁屁功能，基本上用過就回不去了。

▲淋浴間的空間整體算寬敞，整潔度也很不錯沒有明顯水痕發霉，水量大熱水也夠熱。

▲很特別的是浴室還隔了一間專門掛毛巾的空間，連吊桿都是樹木造型。

▲浴室另一大亮點就是這個貴妃浴缸，浴缸深度很夠能完整泡到脖子，能在這種詩情畫意的氛圍中泡澡是莫大享受！

房間隔音不錯整晚都沒有聽到任何聲響，也沒有任何異味，讓我們一夜好眠，隔天來到吃早餐的時間，飯店的餐廳造型也非常有設計感時尚感。

▲餐廳是個大型挑高空間，從椅子到各式擺設處處都有叢林風，在這用餐無疑是個奢華的享受！

▲自助吧的冷盤種類蠻多的，餐點算精緻，魚卵香腸有特色，但熱食菜色中規中矩沒有太大亮點，要不要加購早餐就因人而異囉！

雞蛋糕短評：飯店走的是森林風格，剛進到電梯就被樹木的裝置藝術所驚艷，來到四樓的接待大廳又是一場視覺饗宴，飲料吧有兩種果汁和各式茶包，泡湯設施須另外付費，房間空間寬闊也很有設計感，隔音非常好完全聽不到走廊或隔壁聲響，飯店人員服務非常好對旅客很友善，雖然整體價格偏高，但是個很享受的旅程。

設計★★★★★

整潔★★★★☆

舒適★★★★☆

位置★★★★

服務★★★★★

CP值★★★☆



阿樹國際旅店住宿資訊：

地址：台北市松山區八德路三段76號1樓

電話：0225787728

官網：https://artreehotel.com.tw/

等級：3星級

入住時間：16:00

退房時間：12:00

WIFI：有

停車場：有

游泳池：無

早餐：有(須配合房型加購)

刷卡：有

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