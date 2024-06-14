在六月的季節，我獨自一個人前往新北三芝｜山豬堀荷花田中，看見了一處迷你版的荷花池，可惜今天的天氣不優，不過～雲朵卻非常有戲～

📸山豬堀荷花田｜荷韻蓮蓮

📌地址：252新北市三芝區

🚗GPS可設定：山豬堀荷花田｜馬偕醫學院便可以抵達，路小條不好會車，請注意！

⏰營業時間：

每天 24 小時營業

☑無停車位🚗｜無廁所 🚾。

花季：

🌺荷花期：已過。

🌸牡丹蓮：盛開中，最晚到7月初。（花期狀況，純屬個人不負責任之推估）

踏入了山豬堀荷花田，映入眼簾的是一片片碧綠的荷葉，在微風的吹拂下，輕輕搖曳。

這些盛開的牡丹蓮，花色有白、有粉紅，隨著風吹~彷彿在池上跳耀～綻放～

而且現場還有淡淡花香，彷彿在歡迎著每個遊客的到訪來。

今年特別設置了一個：荷韻蓮蓮，她是一個可愛的荷花妹子造型，頭上還有Q版青蛙帽子，坐在超大的荷葉上，在觀賞荷花之餘，也可以和她一起拍照留戀。

一眼望去～瞭望著荷花池的全景，在微風中～每朵花兒搖曳生姿，像是一張美麗的風景明信片。

雖然這邊只是一個小點，不過～卻可以讓人們清淨一刻間。

山豬堀的荷花是牡丹蓮品種，一朵花兒的特色，就是有數十朵花瓣重重疊疊，看起來粉有層次視覺系感，格外的美麗～

每一朵花兒～都是如此的繽紛綻放，讓來訪的遊客，手機｜相機拍個不停。

每一次來到這邊欣賞著山豬堀的荷花，雖然說這裡只是一個小點！

但是～讓我們在繁忙的生活中，有一處悠然自得寧靜的環境，可以逛逛～也是不錯！

而花期狀況，純屬個人不負責任之推估，應該可以撐到7月初，如果有興趣的朋友，可以前來走一走。