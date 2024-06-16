「仲懷師精緻燉品」是新竹第一家烏骨雞燉品專賣店

老闆仲懷師有多年餐飲經驗，店家一開始只賣冷凍宅配燉品，後來在客人不斷敲碗下，於民生路開設實體店面囉！

店家每天早上會去市場挑選食材，長時間熬煮而成的烏骨雞燉品，有白胡椒豬肚、蒜頭蛤蠣、藥膳肉骨茶、剝皮辣椒和白菜五種口味，每種口味都讓人好想品嚐~

燉品除了單點，還可以搭配滷肉飯或油蔥拌麵線或白飯、青菜組合成套餐

想要購買冷凍燉品的朋友回家慢慢享用可以到店面購買。

所以喜歡燉品的朋友絕對不能錯過，快跟著小米一起去看看吧

※平日只營業晚餐時段，中午時段提供外送服務，公司行號如需訂購可跟店家聯繫。

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👉仲懷師精緻燉品位置及停車方式

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仲懷師精緻燉品位於民生路，清新福全斜對面。

開車的朋友可以停在附近停車場再走過來很方便

👉仲懷師精緻燉品環境介紹

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門口是點餐區，外帶客人點完餐可以坐在椅子上等候。

裝潢帶有文青風，內用位置不多，想要內用的朋友建議提早前來，不過外帶回家享用一樣很美味

平日只營業晚餐時段，中午時段提供外送服務，公司行號如需訂購可跟店家聯繫。

店家沒有收服務費，餐具就自行取用啦！

👉仲懷師精緻燉品菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

烏骨雞燉品有白胡椒豬肚、蒜頭蛤蠣、藥膳肉骨茶、剝皮辣椒和白菜五種口味

可以單點也可以搭配套餐，套餐包含一份湯、滷肉飯或白飯或麵線、一份青菜。

其他小菜就自行參考啦！

喜歡他們燉品的朋友，可以購買冷凍包~

建議提早跟店家預訂，以免當天前去購買庫存不足，或想要的口味賣完

冷凍包有大包裝和小包裝，下圖是小包裝，適合1-2人享用。

👉仲懷師精緻燉品用餐心得分享

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來開動吧！

小彤說她最愛燉品了，而且仲懷師有清爽和重口味，深得小彤的心

湯品一碗還挺有份量的，搭配飯食和青菜真的很有飽足感~

首推白胡椒豬肚烏骨雞(單點200元,套餐280元)，是小米心目中的第一名

鍋蓋一打開胡椒香撲鼻而來～

烏骨雞相較於一般白肉雞，熱量跟脂肪低一些，蛋白質、鐵、鋅等營養素較高

除了烏骨雞以外，還有豬肚、凍豆腐、蛤蠣、紅棗等豐富湯料~

乳白色的湯頭有濃郁雞湯甜味、微微胡椒香，喝了幾口後就能感受到胡椒微辣的後勁。

湯頭入口後會有前味、中味、後味，不同口味層次，小米真的超喜歡的

小米很喜歡豬肚，跟白胡椒也超搭的

雞肉經過長時間燉煮，口感很軟嫩，加上吸飽湯頭的豆皮和凍豆腐，喝完後真的很心滿意足~

白菜烏骨雞(單點250元,套餐330元)也是小米很喜歡的口味，屬於清爽的湯頭。

除了烏骨雞，還有一塊豬腳、大白菜、香菇和金華火腿耶！

湯頭有雞湯清甜和白菜甘甜，加上金華火腿鹹香，順口又好喝

豬腳燉煮入味，有膠質Q彈口感，如果是外帶的朋友，可以回家燉煮一下口感會更好

小彤最愛的剝皮辣椒烏骨雞(單點170元,套餐250元)，屬於重口味的湯頭。

有烏骨雞、剝皮辣椒、蛤蠣、杏鮑菇、金針菇等湯料。

湯頭有雞湯清甜和剝皮辣椒甜香、微辣的口味，加上鮮甜蛤蠣，讓小彤一口接一口喝

剝皮辣椒記得不要浪費喔，吸附湯汁後味道更鮮美了~

喜歡多一點蛤蠣的朋友，可以點蒜頭蛤蠣烏骨雞(單點170元,套餐250元)。

湯頭有濃郁的蛤蠣鮮甜味，加上蒜香和蔥香，還挺適合解酒的

推薦給喜歡鮮味和重口味的朋友~

這是女士們會喜歡的藥膳肉骨茶烏骨雞(單點170元,套餐250元)。

一打開鍋蓋，依然有濃郁藥膳香氣撲鼻而來~

有凍豆腐、金針菇、豆皮、紅棗和中藥材等湯料。

每一口都有濃郁藥膳甜味，搭配烏骨雞非常甜美，湯頭溫和不燥很順口

這五種口味各有特色，大家可以依喜好選擇啦！

套餐的滷肉飯讓小米意外驚艷

屬於偏肥的滷肉，很有膠質，加上粒粒分明的白飯和鹹香滷汁，讓人吃得很滿足。

喜歡吃麵的朋友，油蔥拌麵線也很推薦喔~

油蔥酥的油香加上QQ的麵線，再來上一碗雞湯很完美

最後是青菜，清燙後加上蒜末簡單提味，可以解解膩~

這是小彤特別點的涼拌鹹蛋苦瓜(50元)，苦瓜不會苦，加上鹹香的鹹蛋，不過比較偏鹹，較為適合配飯配麵。

以上是我們的心得分享，仲懷師精緻燉品的烏骨雞燉品讓我們喝的很開心，甜美雞湯跟各種食材結合，不管是重口味或清爽口味都有，推薦給喜愛燉品的朋友

👉仲懷師精緻燉品營業時間地址

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🌟店家資訊：仲懷師精緻燉品

🏠地址：新竹市東區民生路265號

☎電話：035350407

⏰營業時間：平日 17:00–22:00,假日 11:30–21:00

粉絲團：仲懷師精緻燉品

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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