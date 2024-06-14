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【新竹食記】香草微風田園廚房 - 隱藏在竹北郊區田間，沒有預約就吃不到的玻璃屋義式料理

2024-06-14 15:08:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：101
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：705篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹北市

造訪商家：

香草微風田園廚房
phone03-5565028
place新竹縣竹北市白地街496巷221弄16號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
3.50
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【新竹食記】香草微風田園廚房

 

香草微風田園廚房是躺在我口袋名單中非常久的店，當初買車時業務特別推薦給我，這間義大利餐廳雖然位在竹北郊區地點隱密，但假日熱門用餐時段沒有提前預約是吃不到的，餐廳被綠油油的田園包圍環境景觀非常棒，餐點不論是飲品、義大利麵、披薩都具有相當高的水準，難怪營業了這麼多年還如此熱門！

 

 

停車場.jpg

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲餐廳備有兩座停車場，分別位在餐廳門口與隔壁空地，停車場門口有餐廳名字指標請放心的停進去吧！

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲第一次來的人剛走進來看到這棟民宅一定會滿頭問號，民宅門前有個香草微風箭頭指標，走左邊的小路進入圍籬才是真正的進入餐廳，很有冒險的感覺！

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲餐廳為獨棟建築，周圍使用大片玻璃窗採光和景觀都非常好。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲門口種植了多種多肉植物，儼然是個田野中的小植物園。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲餐廳有一隻黃色的狗狗和黑色的貓咪，他們都非常溫馴看到他們不用害怕。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

【新竹食記】香草微風田園廚房

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲內部是挑高的空間，環境寬敞乾淨明亮，玻璃窗望出去可以看到綠油油的田野景觀，當天全部都是事先預約的客人，因此餐廳早已安排好座位規劃。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲香草微風廚房菜單：餐點都是單點的沒有套餐，主要類別為湯品沙拉麵包、義大利麵、燉飯、披薩、甜點和冷熱飲品。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

原味拿鐵(熱) 140元：拿鐵表層有濃郁綿密的奶泡，奶泡上的拉花很有水準，咖啡是朋友點的我沒有喝就無法評論了。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

蜂蜜檸檬汁 100元：蜂蜜檸檬兩者的比例非常完美，蜂蜜的甜與檸檬的酸兩者互搭，甜度與酸度都恰到好處，重點是檸檬的果香味非常明顯，能在這喝到這麼好喝的蜂蜜檸檬真的很讓人感動。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

黑醋栗莓果氣泡飲 150元：這杯是店內人氣飲品，酒紅色的漸層非常好看，飲料內有多種水果，氣泡飲與莓果相當搭。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

【新竹食記】香草微風田園廚房

佛羅倫斯風味燉牛肚 260元：使用法式長棍麵包搭配茄汁紅醬牛肚，可將麵包沾著紅醬一起吃， 吸附醬汁的麵包口感變得濕軟，有濃濃茄汁乳酪風味。

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

【新竹食記】香草微風田園廚房

蒜香白酒蛤蠣義大利麵 290元：這道是店內招牌之一，辣度算是微辣，使用乾辣椒、九層塔、蒜頭調味，蛤蠣的鮮美完全釋放在義大利麵中，喜歡海鮮義大利麵的人一定會愛！

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

▲義大利麵條使用Spaghetti細長麵，麵條偏硬，有彈牙的口感，充分吸附醬汁和蛤蠣的鮮甜，餐點細緻又有水準！

 

【新竹食記】香草微風田園廚房\\\

 

【新竹食記】香草微風田園廚房

瑪格莉特水牛起司披薩 350元：披薩是薄皮的，使用水牛番茄配上香濃的起司、九層塔，餅皮烤得有脆度，番茄非常新鮮還保有水分，吃得出來食材品質都很不錯！

 

 

 

 

雞蛋糕短評：隱藏在竹北田園的義大利餐廳，餐廳有提供停車場，入口處很像民宅會讓人不敢走進去，放心的往右邊小路走就對了，餐廳座位不多假日一定要預訂，推薦白酒蛤蠣義大利大麵、瑪格莉特披薩，餐點有水準用餐氛圍也很讚！


用餐環境★★★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★☆


【香草微風田園廚房美食資訊】

地址：新竹縣竹北市白地街496巷221弄16號
電話：0977730098
官網：facebook
營業時間：11:30–15:00、17:00–21:00(周二周三公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：有
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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