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岡山TOP 3必住，購物很方便!

2024-06-14 15:12:00 30以後 人氣：109
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窩客好文

30以後

發表篇數：357篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 岡山住宿岡山酒店岡山飯店 住哪裏？面向瀨戶內海，一整年因為降雨量少，幾乎都是出太陽的日子，故有晴天之國美名，同時也是紅遍全球桃太郎故事的起源地。

 

 

日本岡山住宿

1. 岡山ANA皇冠假日酒店

  • - 位在岡山縣市中心，在JR岡山站的西口，出站即可看到酒店，是一家非常知名的岡山酒店，內建豪華的客房，部分房型能享用高樓層景觀，房內使用對比鮮明的木製家具、淡色系的窗簾、裝飾等，顯出房間的高雅感 。 
  • - 附設三家餐廳，有酒吧、日式及西餐可選擇，位在酒店的20樓，可看著美麗的城市天際線愉悅的用餐。想規劃旅遊行程，除了到後樂園、購物中心外，也能在酒店的同大樓內，向汽車租賃公司租車，到其他景點區遊玩，回到飯店也相當方便。

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2. Hotel Trend Okayama Ekimae

  • - 同樣距離JR岡山站步程5分鐘即可到達的岡山住宿，酒店對面就是知名的AEON Mall，餐飲的選擇也非常多，許多人會選擇到Mall用餐，還順便享受購物樂趣，鄰近Okayama Baptist Church 和 Shimoishii Park，都是非常人氣景點。
  • - 房間則是相當簡單又非常雅緻的感覺，雖然空間不大，裝潢也簡單，但小而巧，而且還有一種寧靜的舒適感，非常適合單人或雙人的旅行。

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3. Hotel Abest Grande Okayama

  • - 這是一家能同時符合背包客、家庭以及情侶的岡山酒店，從一般適合背包客的膠囊房到家庭房都有得選擇，而且房間佈置顯現相當的豪華感，提供24小時櫃檯以及洗衣、桑拿、健身房等服務，還有相當氣派的公共澡堂，服務提供得非常完善。
  • - 房型即使是膠囊房，也不會太過擁擠狹小，空間都很足夠，雙人房以上的房型空間更大，如果對房內空間有特別要求，到日本岡山非常推薦這家酒店，另外周圍也鄰近許多熱門景點及商店，購物飲食都不是問題。

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