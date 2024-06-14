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位於基隆的國立海洋科技博物館｜基隆海科館是基隆人氣最旺的親子景點!海洋科技博物館門票原價200元。具有豐富的知識探索及互動遊戲的樂趣，這次來看海上英雄 RB-02 搜救艇及專題展覽，讓我們大開眼界了! 館場中最受歡迎的是兒童廳，從遊戲中認識海洋世界；其他像深海展示廳、海洋科學廳、海洋劇場等也是精彩有趣，快跟著我們一起看下去！

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國立海洋科技博物館 如何去？

搭乘大眾工具：詳細資訊

自行開車：Google導航輸入國立海洋科技博物館即可到達

停車場：共有7處停車場詳細資訊

國立海洋科技博物館 門票價位

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國立海洋科技博物館 各館場基本票價

適用對象 (票種) 主題館 主題館+第二特展廳 (臺灣是世界的臺灣) 第一特展廳 (地球脈動中特展) 8K海洋劇場 潮境智能海洋館 建議事先上網預訂 典藏館 僅假日開放 區域探索廳 (區域探索館3F) 一般觀眾 200 300 100 150 300 60 60 學生/兒童 (6歲以上) 140 240 80 100 250 30 30 團體 (20人以上) 140 240 80 100 250 30 30 滿65歲以上 (假日/憑證)) 100 200 50 75 150 30 30 基隆市及瑞芳區 居民(憑證) 140 240 80 100 250 30 30 基隆市及瑞芳區 居民(滿65歲以上) (憑證)(假日) 0 0 0 0 150 0 0 六里居民 (新豐/新富/砂子/ 碧砂/長潭/八斗) 0 0 0 100 250 0 0 ICOM會員 0 0 0 150 300 60 60 下列(憑證) 1.滿65歲以上平日 2.未滿6歲兒童； 3.領有身心障礙證明文件 及其必要之陪伴者1名； 4.交通部核發之導遊職業證人員。 0 0 0 0 0 0 0

國立海洋科技博物館 超過3層樓高的立體螺旋溜滑梯

位於海科館大廳，全長32.8公尺、垂直高度11.5公尺的滑梯，由5樓溜至2樓僅需4秒鐘， 超過3層樓高的高度一定非常刺激啊，非常厲害啊

看到彩繪了沒!? 這是號稱是全世界第一座錢饅溜滑梯!!

目前應該是入館後，溜1次50元。(詳情以海科館為主)

國立海洋科技博物館 海中不倒翁的海中搜救艇RB-02

畫面中的這船來頭可不小!! 它可是救人無數的海中不倒翁搜救艇RB-02英雄啊!! 應該向它行個致敬禮才對!!

因為在海中執行搜救任務近20年，所以2020年除役後，來到海科館展開它的新任務，展開海洋教育的推動，讓更多朋友認識它

這台最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。很厲害!! 第一次聽到這樣的船

好啦，上船囉

這是執行任務時的水上摩托車

我們像是劉姥姥進大觀園一樣，每一項都津津有味!!

哇，這可是駕駛艙!! 是整艘船的指揮中樞

寢室艙!!

就連身高180、190的大漢也是得這樣窩在這樣的空間睡，真的很辛苦啊

這個空間其實也是這艘不會沉的奧秘哦，因為裏面充滿空氣形成氣室，萬一翻覆了自然就有浮力了

如果風浪太大影響視線，這時駕駛就會爬到這裏來操作!! 但因風浪大這裏就會曝露在狂風暴雨之中，非常危險

執行任務時，可以把人從這裏拉上來! 每一個小地方都有設計上的巧思!

船上還有很多這種小地方，讓我們大開眼界!! 也充滿驚喜感

看完這個很特別的展，真的對這群海上英雄豎起大姆指啊

國立海洋科技博物館 探索館

基隆海科館令人驚喜地方還有很多，這次我們換到了漁港旁的區域探索館

對面就是八斗子海港

台灣是海洋國家，但我們對這片海真的了解的不夠!! 如今藍色的海洋有可能會對能源發展有重大的影響，當然要來好好了解一番啊

這裏同時也是 藍海綠能探索基地-北北基推動中心

什麼是藍海綠能探索基地呢?

「藍海綠能探索基地」展示綠能在海洋的可能應用，包括海洋能、離岸風能、太陽能的創能，載具的運動創能、節能與儲能及其應用，極具科普能源素養意涵，適合全民探索

基隆海科館這個「海洋能源實現基地」，介紹臺灣的在地海洋環境特色與豐富的能源蘊藏，同時也介紹臺灣周邊離岸風力發電資源與產業

括海洋能、離岸風能、太陽能、智慧節能與電梯儲能等，基地展示內容涵蓋創能、儲能與節能，都是最近最熱門的話題

這裏好玩的地方在於透過互動的遊戲，讓一般人更能深入了解深奧的科技，所以大人小孩都可以玩的很開心

台灣是全世界最有發展潛力的風場之一，所以近年來風力發電也是台灣的顯學了! 透過小遊戲可以更了解其中奧妙

來來回回的潮汐也可以產生動能來發電哦

水下機器人的操作

這套可是真是模擬高雄港內的行船路線的軟體，真的超棒的，臨場感十足，來當個小小船長吧

沒想到港內的設計有這麼多學問呢

利用風為動力的風帆船操作遊戲!! 玩這個可不簡單!! 要注意風向與船隻的對應變化關係，很有趣哦

海底有不少垃圾堆積，會破壞海中生物的發展!! 所以我們要幫忙淨灘一下，免得被帶入海中影響它們的發展

結合VR 了解風機運作的原理

海中的波浪一來一回也可以產生動能來發電哦!

這裏真的很有趣!! 快和家人一起來玩吧! 也可以順便了解最近科技的發展呢

國立海洋科技博物館 主題館

與屏東的海生館一樣，位於基隆的海科館，一南一北，共同為台灣的海洋文化留下珍貴美好的紀錄!! 兩者的定位不同，但都非常有知識性與娛樂性

主題館像一艘貨櫃輪!

基隆海科館北火大廳!! 這裏的前身是北部火力發電廠呢

以海洋生物為設計主軸的兒童遊戲區! 這裏讓小孩玩到不想回家呢

基隆海科館每個展區有不同的主題，「海洋科學廳」「海洋環境廳」~~等，展覽內容十分豐富。透過有趣的互動裝置、影片，從遊樂獲得知識，光是主題館就能待上一整天。

海科館以海洋科技應用、永續發展及人力與海洋關係等展覽內容為主，在這裡用不一樣的角度看待海洋、與海互動，其實也很有趣！

利用海洋垃圾的創作!! 算是種美麗的錯誤吧!

國立海洋科技博物館 8K海洋劇場

基隆海科館裏的海洋劇場可是全台灣最大的IMAX 銀幕，也是全台首座的8K劇院，這裏每天定時都會放映海洋相關的影片，不過不能拍照!!所以簡單的留下紀念就好

這次看了水起這部影片，這部紀錄片以台灣四季的水景作為觀察點，循著水流動的軌跡，記錄地球暖化下人們生活與水的關係。非常值得一看

第一次的科學節非常成功，而這次的臺灣科學節則以「科學服務社會」為主軸，相信一定會很有收獲的，讓我們一起來參加和體驗科學的美妙和樂趣吧！

鎖定最新活動！臺灣科學節官網：https://tsf.moe.edu.tw

此文與國立海洋科技博物館(海科館)合作 (教育部廣告)

國立海洋科技博物館 附近美食

春興水餃店、漁品軒海鮮餐廳、米匠洋廚館

國立海洋科技博物館 景點資訊

地址 : 基隆市中正區北寧路367號

電話：02-24696000

開放時間：平日 / 9:00~17:00 例假日 / 9:00~17:00

官網｜Google地圖

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