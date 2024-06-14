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基隆市中正區2024基隆海科館全攻略，附近景點和門票優惠資訊介紹

2024-06-14 17:30:16 紫色微笑 人氣：110
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紫色微笑

發表篇數：1449篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：基隆市 > 中正區


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位於基隆的國立海洋科技博物館基隆海科館是基隆人氣最旺的親子景點!海洋科技博物館門票原價200元。具有豐富的知識探索及互動遊戲的樂趣，這次來看海上英雄 RB-02 搜救艇及專題展覽，讓我們大開眼界了! 館場中最受歡迎的是兒童廳，從遊戲中認識海洋世界；其他像深海展示廳、海洋科學廳、海洋劇場等也是精彩有趣，快跟著我們一起看下去！

基隆海洋科技博物館門票搶先買：

 

延伸閱讀
  • ▼基隆一日遊

  ▼基隆優惠票券▼

國立海洋科技博物館 如何去？

搭乘大眾工具：詳細資訊

自行開車：Google導航輸入國立海洋科技博物館即可到達

停車場：共有7處停車場詳細資訊

國立海洋科技博物館 門票價位

基隆國立海洋科技博物館門票搶先買：

國立海洋科技博物館   各館場基本票價 

適用對象

(票種)

  主題館 主題館+第二特展廳

(臺灣是世界的臺灣)

 第一特展廳

(地球脈動中特展)

 8K海洋劇場 潮境智能海洋館

建議事先上網預訂

 典藏館

僅假日開放

 區域探索廳

(區域探索館3F)
一般觀眾 200 300 100 150 300 60 60
學生/兒童

(6歲以上)

 140 240 80 100 250 30 30
團體

(20人以上)

 140 240 80 100 250 30 30
滿65歲以上

(假日/憑證))

 100 200 50 75 150 30 30
基隆市及瑞芳區

居民(憑證)

 140 240 80 100 250 30 30
基隆市及瑞芳區

居民(滿65歲以上)

(憑證)(假日)

 0 0 0 0 150 0 0
六里居民

(新豐/新富/砂子/

碧砂/長潭/八斗)

 0 0 0 100 250 0 0
ICOM會員 0 0 0 150 300 60 60
下列(憑證)

1.滿65歲以上平日

2.未滿6歲兒童；

3.領有身心障礙證明文件

及其必要之陪伴者1名；

4.交通部核發之導遊職業證人員。

 0 0 0 0 0 0 0

 

國立海洋科技博物館 超過3層樓高的立體螺旋溜滑梯

位於海科館大廳，全長32.8公尺、垂直高度11.5公尺的滑梯，由5樓溜至2樓僅需4秒鐘， 超過3層樓高的高度一定非常刺激啊，非常厲害啊

看到彩繪了沒!? 這是號稱是全世界第一座錢饅溜滑梯!!

目前應該是入館後，溜1次50元。(詳情以海科館為主)

 

國立海洋科技博物館 海中不倒翁的海中搜救艇RB-02

畫面中的這船來頭可不小!! 它可是救人無數的海中不倒翁搜救艇RB-02英雄啊!! 應該向它行個致敬禮才對!!

因為在海中執行搜救任務近20年，所以2020年除役後，來到海科館展開它的新任務，展開海洋教育的推動，讓更多朋友認識它

這台最特別的地方在船體像不倒翁，在海面上傾倒翻覆時，能在10秒內自行翻正。很厲害!! 第一次聽到這樣的船

 

好啦，上船囉

這是執行任務時的水上摩托車

我們像是劉姥姥進大觀園一樣，每一項都津津有味!!

哇，這可是駕駛艙!! 是整艘船的指揮中樞

寢室艙!!

就連身高180、190的大漢也是得這樣窩在這樣的空間睡，真的很辛苦啊

 

這個空間其實也是這艘不會沉的奧秘哦，因為裏面充滿空氣形成氣室，萬一翻覆了自然就有浮力了

如果風浪太大影響視線，這時駕駛就會爬到這裏來操作!! 但因風浪大這裏就會曝露在狂風暴雨之中，非常危險

執行任務時，可以把人從這裏拉上來! 每一個小地方都有設計上的巧思!

船上還有很多這種小地方，讓我們大開眼界!! 也充滿驚喜感

看完這個很特別的展，真的對這群海上英雄豎起大姆指啊

國立海洋科技博物館 探索館

基隆海科館令人驚喜地方還有很多，這次我們換到了漁港旁的區域探索館

對面就是八斗子海港

台灣是海洋國家，但我們對這片海真的了解的不夠!! 如今藍色的海洋有可能會對能源發展有重大的影響，當然要來好好了解一番啊

這裏同時也是 藍海綠能探索基地-北北基推動中心

什麼是藍海綠能探索基地呢?
「藍海綠能探索基地」展示綠能在海洋的可能應用，包括海洋能、離岸風能、太陽能的創能，載具的運動創能、節能與儲能及其應用，極具科普能源素養意涵，適合全民探索

基隆海科館這個「海洋能源實現基地」，介紹臺灣的在地海洋環境特色與豐富的能源蘊藏，同時也介紹臺灣周邊離岸風力發電資源與產業

括海洋能、離岸風能、太陽能、智慧節能與電梯儲能等，基地展示內容涵蓋創能、儲能與節能，都是最近最熱門的話題

這裏好玩的地方在於透過互動的遊戲，讓一般人更能深入了解深奧的科技，所以大人小孩都可以玩的很開心

台灣是全世界最有發展潛力的風場之一，所以近年來風力發電也是台灣的顯學了! 透過小遊戲可以更了解其中奧妙

來來回回的潮汐也可以產生動能來發電哦

水下機器人的操作

這套可是真是模擬高雄港內的行船路線的軟體，真的超棒的，臨場感十足，來當個小小船長吧

沒想到港內的設計有這麼多學問呢

利用風為動力的風帆船操作遊戲!! 玩這個可不簡單!! 要注意風向與船隻的對應變化關係，很有趣哦

海底有不少垃圾堆積，會破壞海中生物的發展!! 所以我們要幫忙淨灘一下，免得被帶入海中影響它們的發展

結合VR 了解風機運作的原理

 

海中的波浪一來一回也可以產生動能來發電哦!

這裏真的很有趣!! 快和家人一起來玩吧! 也可以順便了解最近科技的發展呢

國立海洋科技博物館 主題館

與屏東的海生館一樣，位於基隆的海科館，一南一北，共同為台灣的海洋文化留下珍貴美好的紀錄!! 兩者的定位不同，但都非常有知識性與娛樂性

主題館像一艘貨櫃輪!

基隆海科館北火大廳!! 這裏的前身是北部火力發電廠呢

以海洋生物為設計主軸的兒童遊戲區! 這裏讓小孩玩到不想回家呢

基隆海科館每個展區有不同的主題，「海洋科學廳」「海洋環境廳」~~等，展覽內容十分豐富。透過有趣的互動裝置、影片，從遊樂獲得知識，光是主題館就能待上一整天。

海科館以海洋科技應用、永續發展及人力與海洋關係等展覽內容為主，在這裡用不一樣的角度看待海洋、與海互動，其實也很有趣！

利用海洋垃圾的創作!! 算是種美麗的錯誤吧!

國立海洋科技博物館 8K海洋劇場

基隆海科館裏的海洋劇場可是全台灣最大的IMAX 銀幕，也是全台首座的8K劇院，這裏每天定時都會放映海洋相關的影片，不過不能拍照!!所以簡單的留下紀念就好

這次看了水起這部影片，這部紀錄片以台灣四季的水景作為觀察點，循著水流動的軌跡，記錄地球暖化下人們生活與水的關係。非常值得一看

第一次的科學節非常成功，而這次的臺灣科學節則以「科學服務社會」為主軸，相信一定會很有收獲的，讓我們一起來參加和體驗科學的美妙和樂趣吧！

鎖定最新活動！臺灣科學節官網：https://tsf.moe.edu.tw

此文與國立海洋科技博物館(海科館)合作 (教育部廣告)

 

國立海洋科技博物館 附近美食

春興水餃店漁品軒海鮮餐廳米匠洋廚館

國立海洋科技博物館 景點資訊

  • 地址 :  基隆市中正區北寧路367號
  • 電話：02-24696000
  • 開放時間：平日 / 9:00~17:00 例假日 / 9:00~17:00
  • 官網Google地圖

基隆國立海洋科技博物館門票搶先買：

 

 

▼正濱漁港》彩色小漁村、阿根納造船廠，美食餐廳景點一次報給你！

 

▼基隆委託行街區之旅六間精選咖啡廳 居酒屋～老靈魂新生命，憶起遊巷委託行街頭巡禮

 

▼基隆潮境公園一日遊》潮間帶玩水、飛天掃帚、鸚鵡螺溜滑梯、迷你雙層巴士、潮境智能海洋館、望海巷跨海景觀橋 

 

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